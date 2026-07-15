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Ruské lietadlá znovu špehovali pri hraniciach NATO: Do vzduchu museli ísť poľské stíhačky

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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ČTK

VARŠAVA - Poľské stíhačky zachytili nad Baltským morom dva ruské lietadlá Su-30SM2, ktoré sledovali cvičenie zamerané na zladenie systémov protivzdušnej obrany. Uviedol to dnes na sieti X poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-kamysz. O deň skôr šéf poľského rezortu obrany oznámil, že poľské lietadlá zachytili nad medzinárodnými vodami Baltského mora ruské prieskumné lietadlo Iljušin Il-20.

"Rusi znovu nad Baltským morom agresívne sledovali naše cvičenie (týkajúce sa) zladenia systémov protivzdušnej obrany. Bola preto do vzduchu vyslaná dvojica našich služobných lietadiel z Malborku, ktorá zachytila dvojicu Su-30SM2 z Kaliningradu," uviedol Kosiniak-kamysz. Ruské stroje sa podľa neho nepriblížili k poľskému vzdušnému priestoru a nad morom navyše operovali dve švédske stíhačky, ktoré zachytené ruské lietadlá eskortovali.

O deň skôr poľský minister uviedol, že piloti poľských strojov F-16 zachytili asi 30 kilometrov od poľského pobrežného mesta Ustka ruský Iljušin Il-20. Keď poľskí piloti s posádkou ruského lietadla nadviazali kontakt a dali jej najavo, že má priestor opustiť, lietadlo odletelo smerom do Ruska. "Ide po dlhom čase o prvý ruský pokus priblížiť sa k našej námornej hranici s cieľom vysledovať naše systémy protivzdušnej obrany," povedal vtedy Kosiniak Kamysz.

Agentúra PAP napísala, že ruské prieskumné lietadlá pravidelne lietajú nad Baltským morom, často ale majú vypnuté transpondéry a neinformujú o svojich letových plánoch. Je potom ťažšie ich vysledovať.

Viac o téme: PoľskoRuské lietadlá
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