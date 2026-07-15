Irán popravil muža: Odsúdili ho za účasť na protivládnych protestoch

TEHERÁN - V Iráne v stredu popravil muža obvineného z účasti na protivládnych protestoch, ktoré počas zimy otriasli krajinou, oznámila tamojšia justícia. Píše o tom agentúra AFP.
Dôvod rozsudku
Muž bol uznaný za vinného z „mohárebeh“ (nepriateľstvo proti Bohu) a „rozvracania poriadku v krajine“. Odsúdený „hodil 9. januára pred úradom guvernéra v meste Dehagán Molotovov koktail, zapálil ho a zničil verejný majetok, ako aj mestskú policajnú stanicu,“ dodali štátne médiá.
Vlna popráv
V islamskej republike vykonali od 28. februára, teda od začiatku útokov Spojených štátov a Izraela na Irán, viacero popráv osôb spojených s protestami, ktoré vypukli koncom decembra minulého roku a rozšírili sa do celej krajiny.
Počas masových protestov zahynuli tisíce ľudí a došlo k rozsiahlym škodám, pričom iránski predstavitelia obvinili z podnecovania násilia „teroristov“ pracujúcich pre USA a Izrael. Organizácie na ochranu ľudských práv sídliace v zahraniční tvrdia, že iránske bezpečnostné zložky zámerne strieľali na protestujúcich. Irán patrí medzi krajiny s najvyšším počtom vykonaných popráv na svete, pričom súdne procesy v takýchto prípadoch pre nedostatok transparentnosti medzinárodné ľudskoprávne organizácie často kritizujú.