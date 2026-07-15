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USA pritvrdili voči Iránu! Obnovili útoky a zablokovali jeho prístavy

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ČTK, TASR

TEHERÁN/WASHINGTON/MANÁMA - Americká armáda uviedla dnes okolo 4:00 SELČ, že dokončila novú vlnu úderov na Irán, ktorá trvala sedem hodín. Iránske revolučné gardy oznámili útoky na Bahrajn, Kuvajt či Jordánsko, píšu agentúry. Bahrajn a Kuvajt dnes v noci hlásili útoky. Jordánska armáda uviedla, že zničila tri iránske rakety.

Aktualizované 6:20 Iránske revolučné gardy (IRGC) v stredu pohrozili zastavením vývozu ropy a zemného plynu z celého regiónu Blízkeho východu. Stalo sa tak v reakcii na obnovenie námornej blokády Iránu zo strany Spojených štátov. Informovali o tom agentúry AP a AFP. Vo vyhlásení odvysielanom iránskou štátnou televíziou Revolučné gardy uviedli, že „vývoz ropy a plynu z regiónu bude buď pre všetkých, alebo pre nikoho“.

Americké veliteľstvo CENTCOM uviedlo, že americké sily dokončili vlnu úderov, ktorej cieľom bolo znížiť schopnosť Iránu útočiť na obchodné lode. Veliteľstvo poukázalo na to, že americké sily údery vykonali v ten istý deň, keď obnovili námornú blokádu na iránske prístavy.

Iránske revolučné gardy oznámili prostredníctvom oficiálnych médií, že udrely na základňu americkej piatej flotily v Bahrajne. Tvrdia tiež, že zaútočili na základne, kde sa nachádzajú americkí vojaci, v Kuvajte a Jordánsku. Iránske revolučné gardy uviedli, že Hormuzský prieliv zostane uzavretý, "kým Spojené štáty neukončia svoj akt agresie". Revolučné gardy tiež tvrdia, že nepriatelia Iránu musia "očakávať uzavretie ďalších ciest pre export ropy a plynu, ktoré slúžia záujmom Spojených štátov a ich spojencov".

Traja chlapci sa hrajú v plytkých vodách Hormuzského prielivu, zatiaľ čo v pozadí stúpa oblak dymu z výbuchu
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Traja chlapci sa hrajú v plytkých vodách Hormuzského prielivu, zatiaľ čo v pozadí stúpa oblak dymu z výbuchu  (Zdroj: TASR/AP/Razieh Poudat/ISNA)

Bahrajnské úrady pri protivzdušnom poplachu z dnešnej noci vyzvali svojich obyvateľov, aby zostali v pokoji a vyhľadali úkryt. Kuvajt vo vyhlásení dnes v noci uviedol, že jeho protivzdušná obrana ničila drony, ktoré sú súčasťou "iránskej agresie". Jordánska armáda uviedla, že zničila tri iránske rakety po tom, ako vstúpili do jordánskeho vzdušného priestoru.

Irán na krajiny v okolí útočí v reakcii na americké údery, ktoré podľa vyhlásenia americkej armády pokračovali aj v utorok večer. Teherán tvrdí, že útočí na americké základne v arabských krajinách, pretože ich Washington používa vo svojej operácii proti Iránu. Iránske útoky v minulosti zasiahli aj civilistov. Bahrajn je sídlom amerického námorníctva na Blízkom východe, základňu tu má americká piata flotila. Americké sily sú umiestnené aj v Kuvajte, ktorý hlásil v utorok zranenie štyroch príslušníkov ozbrojených síl po iránskom zásahu lode.

USA zaútočia budúci týždeň na iránske mosty a elektrárne, povedal Trump

Washington 15. júla - Spojené štáty budúci týždeň v Iráne zaútočia na mosty a elektrárne, pokiaľ Teherán neuzavrie dovtedy so Spojenými štátmi dohodu. Dnes to podľa agentúr povedal americký prezident Donald Trump pri vystúpení na stanici Fox News. Dodal, že americkí predstavitelia v utorok viedli s iránskymi zástupcami rozhovory.

"Na budúci týždeň to bude pre nich (Irán) naozaj zlé, pretože budúci týždeň budú na rade elektrárne. Budúci týždeň budú na rade mosty," povedal americký prezident Trump, ktorý útoky na iránske elektrárne a mosty sa nevyhrážalo od začiatku konfliktu prvýkrát. Trump uviedol, že Spojené štáty sú pripravené zničiť všetky iránske elektrárne a mosty, kým sa Irán nevráti k rokovaciemu stolu a neuzavrie s USA dohodu. Americký prezident povedal, že údery na Irán budú pokračovať, kým nenariadi opak.

Donald Trump
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Donald Trump  (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

Americké sily útočia na Irán v posledných dňoch, čo je podľa Washingtonu reakciou na iránske údery na lode v Hormuzskom prielive. V utorok americká armáda oznámila obnovu námornej blokády na iránske prístavy. Náčelník amerického veliteľstva CENTCOM admirál Brad Cooper v noci na dnešok uviedol, že Irán za posledných sedem dní zaútočil na sedem obchodných lodí, kvôli čomu zomrelo, bolo zranených či nezvestných zhruba desať členov posádok týchto lodí. Irán podľa neho útočí na okolité krajiny, čo tvrdia aj iránske médiá, podľa ktorých údery cielia na americké základne v týchto štátoch.

Americká armáda oznámila obnovenie námornej blokády iránskych prístavov

Veliteľstvo americkej armády CENTCOM oznámilo, že obnovilo námornú blokádu iránskych prístavov od dnešných 22.00 hod. Tento postup nariadil v pondelok americký prezident Donald Trump. Americké námorníctvo má v oblasti viac ako 20 bojových lodí a stovky lietadiel, uviedlo veliteľstvo. "Americké sily obnovili námornú blokádu proti plavidlám plávajúcim do iránskych prístavov az nich a na pobrežné oblasti (Iránu)," uviedlo námorníctvo na sieti X.

Veliteľstvo CENTCOM dnes večer informovalo aj o tom, že americké sily podnikli novú vlnu útokov na Irán. Cieľom je "ponížiť iránske kapacity používané na útoky na obchodné lode v Hormuzskom prielive". Iránske médiá informovali o mnohých explóziách na rôznych miestach v krajine. Podľa nich protivzdušná obrana zasahovala v okolí jadrovej elektrárne v Búšehre.

Obnovenie námornej blokády nariadil Trump v pondelok. Uviedol to v súvislosti s tým, že Spojené štáty budú vyberať od lodí, ktoré plávajú Hormuzským prielivom, poplatok za zaistenie bezpečnosti. Trump tvrdil, že prieliv aj po nariadení blokády zostane otvorený pre obchodné lode okrem tých s väzbami na Irán. Dnes Trump rozhodnutie o vyberaní poplatkov zmenil a oznámil, že namiesto toho budú štáty Perzského zálivu uzatvárať v Spojených štátoch významné obchodné a investičné dohody.

Spojené štáty uplatňovali blokádu na iránske prístavy od apríla zhruba do polovice júna, kedy s Iránom uzavreli memorandum o porozumení. Dokument počítal s obnovením voľnej plavby v Hormuzskom prielive, ktorý je kľúčovou námornou cestou pre prepravu ropy a plynu. Spojené štáty tvrdia, že Teherán dohodu porušoval útoky na lodi v Hormuzskom prielive, a znovu začali vzdušné údery na iránske územie. Teherán naopak tvrdí, že dohodu neplnili Spojené štáty.

Viac o téme: BojeUSAIránKuvajt
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