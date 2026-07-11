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Irán varuje, že nebude dodržiavať dohodu s USA, ak budú jej porušenia pokračovať

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Vahid Salemi)
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TASR

TEHERÁN - Irán upozornil, že sa nebude riadiť dohodou so Spojenými štátmi, ak ju bude Washington naďalej porušovať, informovala o tom v sobotu iránska štátna televízia IRIB.

S odkazom na memorandum o porozumení sprostredkované Pakistanom iránsky veľvyslanec pri OSN v piatok v New Yorku povedal, že ak budú USA „pokračovať v porušovaní svojich záväzkov vyplývajúcich z memoranda z Islamabadu, Irán sa už viac nebude považovať za viazaný svojimi záväzkami vyplývajúcimi z tejto dohody“.

Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, ktorý v odvete podnikal údery na židovský štát a americké záujmy na Blízkom východe. Teherán, Washington a ich spojenci 8. apríla súhlasili s prímerím, ktoré neskôr predĺžili. Prezidenti Spojených štátov a Iránu - Donald Trump a Masúd Pezeškiján - v júni na diaľku podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je ukončiť vojnu rozpútanú útokmi na iránske územie. Táto dohoda mala zaručiť okamžité ukončenie bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Napriek prímeriu však USA a Irán opakovane podnikajú vzájomné útoky a Izrael pokračuje vo svojich vojenských operáciách v Libanone.

Americký prezident Donald Trump v stredu na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu útokov označil spoločné rokovania za stratu času. Iránsky predstaviteľ pri OSN Amir Saíd Iravání v piatok novinárom povedal, že Washington „porušil svoje záväzky tým, že zaútočil a pokračuje v rozsiahlych vojenských útokoch proti suverenite a územnej celistvosti Iránu“. Irán podľa jeho slov naďalej trvá na „dôslednej implementácii“ memoranda o porozumení „za predpokladu, že Spojené štáty budú v plnej miere a dôsledne plniť svoje vlastné záväzky“.

Viac o téme: USAIránDohoda
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