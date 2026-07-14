Boj proti záškoláctvu cez sankcie? Organizácie žiadajú namiesto trestov sociálnu pomoc

BRATISLAVA - Ľudskoprávna koalícia a Slovenská katolícka charita (SKCH) nesúhlasia s návrhom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, aby sa rodičom v prípade záškoláctva odoberali prídavky na deti, ani s ďalšími reštriktívnymi opatreniami. Riešenia sú podľa nich iné. Rezort v reakcii uviedol, že na návrhu trvá a pripomenul, že vznikol vďaka podnetom z regiónov, kde je problém najvypuklejší.
Návrh podľa Ľudskoprávnej koalície zavádza do systému sociálneho zabezpečenia princíp kolektívnej viny. „Ak sa napríklad starší súrodenec dopustí priestupku v škole alebo záškoláctva, štát ako formu sankcie odoberie rodine 50 % z rodičovského príspevku, ktorý je určený na zabezpečenie celodennej starostlivosti o iné dieťa - batoľa do troch rokov,“ uviedol člen výkonného výboru Ľudskoprávnej koalície a riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.
Koalícia kritizuje aj novozavedenú podmienku
Koalícia kritizuje aj novozavedenú podmienku trvalého alebo prechodného pobytu priamo pre dieťa na získanie nároku na prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. „Táto formálna pobytová podmienka môže v praxi neprimerane zasiahnuť práve deti zo sociálne najzraniteľnejších rodín, akými sú deti s migračným pozadím, z vylúčených komunít a z rodín bez domova, pre ktoré sú byrokratické bariéry pri nahlasovaní pobytu často len ťažko prekonateľné,“ vysvetlil Sloboda.
Organizácii sa nepáči ani prenos donucovacích kompetencií na školy, za ktorým vidia možné narušenie bezpečného prostredia a spolupráce medzi rodičmi a učiteľkami. Ako príklad uvádza situácie, keď rodič nesúhlasí s postupom školy a odmietne napríklad podpísať informovaný súhlas pre psychológa. Škola ho nahlási a rodina stratí celý balík sociálnych dávok. „Zavedenie dôvodu nespolupráce so školou má byť predovšetkým preventívnym nástrojom a formou včasnej intervencie. Ak rodič odmieta spolupracovať pri odbornej pomoci svojmu dieťaťu, štát má povinnosť konať,“ vysvetlil rezort.
Podľa SKCH plošné a automatické krátenie či zastavenie dávok pri problémoch dieťaťa, napríklad pri neospravedlnených hodinách v škole, nerieši príčiny problémov rodín a môže ešte viac prehĺbiť chudobu detí. Navrhované represívne opatrenia by sa zároveň mohli dotknúť aj náhradných rodičov či matiek samoživiteliek poberajúcich náhradné výživné. Namiesto plošných sankcií SKCH navrhuje posilniť individuálnu sociálnu prácu s rodinami a využívať existujúce nástroje, ktoré zabezpečia, aby sociálne dávky skutočne slúžili dieťaťu.
Problémové správanie detí
„Problémové správanie detí sa musí riešiť intenzívnou sociálnou prácou s rodinou, nie uvrhnutím detí do ešte väčšej chudoby,“ uviedol generálny sekretár SKCH Filip Macák, podľa ktorého sa má využiť inštitút osobitného príjemcu a súčasne zabezpečiť intenzívnu sociálnu prácu s rodinou a deťmi. Rezort uviedol, že inštitút osobitného príjemcu podporuje, preto aj rozširuje okruh dôvodov na jeho uplatnenie aj o preukázanú nespoluprácu rodiča so školou.
SKCH tiež navrhuje, aby štát neznevýhodňoval náhradných rodičov len preto, že dieťa po zverení zostáva vo svojom doterajšom prostredí. Zároveň upozorňuje, že krátenie príspevkov určených deťom v náhradnej starostlivosti by nemalo byť uplatňované voči rodinám, ktoré si svoje povinnosti riadne plnia, no riešia náročné životné situácie zvereného dieťaťa.
Ministerstvo v reakcii na kritiku zdôraznilo, že cieľom nie je represia, ale vytvorenie lepších životných príležitostí pre každé dieťa na Slovensku. „Pravidelne rokujeme so zástupcami samospráv aj mimovládnych organizácií, aby sme našli primeranú rovnováhu medzi podporou rodín a jasne nastavenými pravidlami. Zároveň však budeme dôsledne presadzovať opatrenia, ktoré chránia deti pred zanedbávaním ich vzdelania a zabezpečia, aby verejná pomoc plnila svoj účel,“ skonštatovalo.