Panika v uliciach: VIDEO Býky zrážali bežcov na dlažbu, jeden utrpel vážne zranenia

MADRID - Počas sobotňajšieho behu s býkmi v severošpanielskej Pamplone utrpel jeden z bežcov vážnejšie poranenia tváre po zásahu rohom. Ošetrenie potrebovalo aj 12 ďalších osôb s rôznymi poraneniami, ozrejmila tamojšia nemocnica. Informuje o tom agentúra AP.
Šesť býkov a šesť volov zrážalo ľudí na dlažobné kamene a zakopávajúci bežci spôsobili niekoľko hromadných zrážok počas dva a pol minútového behu z ohrady do arény, kde býky neskôr zabili.
Čierny býk sa na začiatku behu oddelil od stáda a vrazil do skupiny ľudí, pričom jednému z nich rohom zasiahol tvár. Podľa AP však nebolo zrejmé, či práve v tom momente došlo k spomínanému zraneniu.
Sobotňajší beh bol v poradí piatym v rámci osemdňového festivalu. Tohtoročné podujatie sa koná 100 rokov od vydania románu Ernesta Hemingwaya Slnko aj vychádza, ktorý spopularizoval tradičné slávnosti sv. Firmína. Každoročne počas behu utrpia zranenia desiatky z tisícov bežcov, zväčša mladých mužov. Od roku 1924 pri týchto behoch zomrelo 16 ľudí, posledné úmrtie bolo zaznamenané v roku 2009.