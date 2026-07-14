NEŠŤASTIE v horách: Rodinka sa šla okúpať, chvíľu na to ich zasiahli padajúce SKALY! Zranenia utrpela aj dcéra (3)

LAZAR – Rodinka na výlete v Slovinsku zažila doslova šok. Počas pokojného kúpania v známej rieke začali z neďalekého masívu náhle padať kamene. Všetkých museli previezť do nemocnice, pričom najhoršie skončil otec.
V nedeľu popoludní 12. júla sa švajčiarska rodinka rozhodla okúpať v známej slovinskej rieke Soča. Počas plávania a šantenia sa náhle z neďalekého masívu odtrhla veľká skala a počas pádu zobrala so sebou aj menšie úlomky. Tie začali padať na prekvapených turistov v rieke. Informuje o tom Blick.
Skaly padli len neďaleko kempingu Lazar v Kobaride. Po príchode hasičov a horskej záchrannej služby previezli celú švajčiarsku rodinu do nemocnice.
Otca rodiny museli premiestniuť do inej nemocnice
Najhoršie skončil otec, ktorý utrpel vážne zranenie ruky. Médiá to bližšie nešpecifikovali. Museli ho premiestniť helikoptérou do nemocnice v Ľubľane. Matka a mladšia dcéra (3) utrpeli ľahšie zranenia. Staršia dcéra akoby zázrakom vyviazla bez ujmy. Napriek tomu všetky tri previezli na vyšetrenia do nemocnice v Šempeteri.
Prípadom sa začala zaoberať polícia. Bolo spustene vyšetrovanie, ktoré má odhaliť príčinu zosuvu skál. Príslušné štátne orgány sa k prípadu zatiaľ nevyjadrili.