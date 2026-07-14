ŠOKUJÚCE Rodičia nechali na nástupišti dcérku aj s batožinou! Všetko zachytila kamera

VARŠAVA – Prípad, aký nemá obdobu. Na jednej z najväčších železničných stanici v celom Poľsku sa odohrala dráma. Rodičia vyložili na nástupišti batožinu aj s dcérkou. Dvere na vozni sa automaticky zavreli a vlak sa pohol. Malé dievčatko zostalo úplne samo. Prípad riešila aj polícia.
Na vlakovej stanici vo Varšave došlo v sobotu 11. júla k incidentu, ktorý mohol skončiť doslova tragicky. Bezpečnostná kamera na jednom z nástupíšť zachytila, ako otec vykladá batožinu a pri nej položí aj malé dievčatko, zrejme vlastnú dcéru.
Rozbehla sa za vlakom
Vráti sa do vlaku, lenže dvere sa automaticky zavrú a celá náprava sa dá do pohybu. Na videu je vidieť, ako sa dievčatko rozbehne za vlakom, no je to beznádejné.
Na zábere sa objaví neznámy muž v čiernom tričku, ktorý zrejme celý incident videl. Dievčatko pošle naspäť k batožine a o chvíľu sa vráti aj s policajnou hliadkou.
Cestovali s dvomi deťmi
Ako sa neskôr zistilo, dievčatko pochádzalo z Nemecka a malo 5 rokov. Incident sa odohral na stanici Warszawa Zachodnia. "Podľa výpovede svedka dieťa zostalo na nástupišti, keď vlak, v ktorom cestovalo so svojou rodinou, odchádzal smerom na hlavnú stanicu vo Varšave," povedal pre PolsatNews policajt Kamil Sobótka z varšavského policajného riaditeľstva.
Policajná hliadka napokon dievča zo stanice zobrala a upovedomila o tom službukonajúceho dôstojníka železničnej stanice. Rodičia mali medzitým incident nahlásiť policajtom na Hlavnej stanici. Cestovali aj s ďalším dieťaťom, ale to bolo celý čas s nimi.
Podľa ich výpovede sa počas vybaľovania batožiny dvere vlaku zatvorili, pohol sa a ich dcéra zostala na nástupišti sama. Po niekoľkých desiatkach minút bolo dievča odovzdané rodičom. Bolo v dobrom stave a nevyžadovalo lekársku pomoc.
"Na miestach, ako sú vlakové stanice, nástupištia alebo verejná doprava, stačí chvíľková nepozornosť a dieťa okamžite stratí kontakt s rodinou," zdôrazňuje polícia.