Slovensko posilňuje pozíciu v OSN: Blanár prisľúbil podporu novému predsedovi

NEW YORK/BRATISLAVA - Slovensko je spoľahlivým a konštruktívnym partnerom Organizácie Spojených národov (OSN) a je pripravené podporovať predsedníctvo 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN Khalílura Rahmána, ktorý je ministrom zahraničných vecí Bangladéša. Na utorkovom rokovaní na pôde OSN v New Yorku zároveň obaja potvrdili záujem rozvíjať aj bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Bangladéšom.
Podpora predsedníctva
„Tešíme sa na úzku spoluprácu s novým predsedom Valného zhromaždenia a sme pripravení podporovať jeho predsedníctvo. Som presvedčený, že dlhoročné skúsenosti budúceho predsedu z prostredia OSN budú prínosom najmä v období príprav summitu o cieľoch udržateľného rozvoja v roku 2027,“ uviedol Blanár.
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Rahmán bol za predsedu 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN zvolený tajnou voľbou v úvode júna. Ako informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, partneri počas rokovania diskutovali o prioritách pripravovaného septembrového zasadnutia vrátane implementácie Agendy 2030, využívania umelej inteligencie pre udržateľný rozvoj, reformy medzinárodnej finančnej architektúry a podpory najmenej rozvinutých krajín.
Slovensko zároveň pokračuje v aktívnej diplomatickej kampani pred voľbami do Bezpečnostnej rady OSN. Blanár predstavil Rahmánovi priority kandidatúry SR na nestále členstvo v BR OSN na roky 2028 – 2029, ktorej podporu zo strany Bangladéša tamojší minister potvrdil.
Rozvoj spolupráce
Na rokovaní ministri tiež potvrdili záujem rozvíjať aj bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Bangladéšom najmä v oblastiach vodného hospodárstva, energetiky, infraštruktúry a obranného priemyslu. „Vzájomný obchod pritom už v rokoch 2024 a 2025 zhodne presiahol 500 miliónov eur, pričom priestor na ďalší rast existuje predovšetkým v energetických technológiách, manažmente vody či budovaní spoločných priemyselných projektov,“ dodalo MZVEZ SR. Šéf slovenskej diplomacie zároveň ocenil dlhodobé humanitárne úsilie Bangladéša pri poskytovaní pomoci viac ako miliónu rohinských utečencov.
Minister Blanár je od nedele 12. júla do štvrtka 16. júla na pracovnej ceste v Spojených štátoch pri príležitosti účasti SR na zasadnutiach OSN v New Yorku. Okrem iného vystúpil na ministerskej časti Politického fóra na vysokej úrovni o udržateľnom rozvoji (HLPF) a absolvoval bilaterálne rokovanie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Vystúpil aj na neformálnom zasadnutí členov Bezpečnostnej rady OSN venovanom vzťahu medzi prírodnými zdrojmi, mierom a bezpečnosťou. V sídle OSN tiež otvoril kampaň SR ku kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029. Absolvuje aj rokovania s ministrom hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie Fasalom F. Alibráhímom či s predsedom vlády Tongského kráľovstva Fatafehim Fakafanuom. Stretne sa aj so zamestnancami Stálej misie SR pri OSN.