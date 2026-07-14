Šefčovič získal vysoké španielske ocenenie: Kráľ mu poďakoval za dohodu o Gibraltári

BRUSEL/BRATISLAVA - Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič si v utorok podvečer v Bruseli z rúk španielskeho ministra zahraničných vecí Josého Manuela Albaresa Buena prevzal Veľký kríž Radu za občianske zásluhy venovaný španielskym kráľom Filipom VI. za jeho prínos k uzavretiu dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o ukončení hraničných kontrol medzi Španielskom a Gibraltárom.
Ocenenie diplomatiek
Šéf španielskej diplomacie na rezidencii španielskeho Stáleho zastúpenia pri EÚ odmenil štyri úradníčky a diplomatky, ktoré sa venovali uzavretiu dohody, a osobitne aj Šefčoviča, pri ktorom vyzdvihol, že sa od roku 2021 neúnavne venoval tomu, aby zmizol „posledný hraničný plot na kontinentálnej Európe“.
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„Je to veľký moment, o ktorom sme dlho snívali,“ povedal Manuel Albares Bueno pre slovenské médiá po slávnostnom ceremoniáli. „Dávame ľuďom nielen slobodu, ale aj nové hospodárske príležitosti.“ Minister potvrdil, že doteraz každodenne prechádzalo cez hranicu vyše 15.000 pracovníkov a tento počet sa zvýšil už po vlaňajšej júnovej dohode o zjednodušení hraničných kontrol. Teraz očakáva, že zmiznutím dlhých radov áut sa zlepší každodenný život ľudí na oboch stranách hranice, že pribudne počet pracovníkov, čo zvýši prosperitu regiónu.
Koniec bariéry
Šefčovič ocenil, že sa podarilo prispieť k záveru veľmi zložitých pobrexitových rokovaní, čo v prípade Gibraltáru má veľký význam aj z dôvodu, že táto hranica bola problémom počas posledných 300 rokov. „Nebolo jednoduché preniesť sa cez všetky tie historické zložitosti a nájsť riešenia, ktoré budú najlepšie pre všetkých ľudí žijúcich v gibraltárskom regióne,“ uviedol. V praxi to podľa neho znamená, že sa našli „kreatívne riešenia“ na to, aby sa nemuseli vykonávať colné a osobné kontroly pri prekračovaní hranice, a podarilo sa nájsť spôsob, ako odstrániť poslednú bariéru, ktorá oddeľovala občanov Gibraltáru od občanov Španielska.
Ekonomický prínos
Slovenský eurokomisár spresnil, že dohoda bude mať jasný ekonomický dosah pre región s 300.000 ľuďmi. Teraz, od stredy 15. júla, majú právnu istotu voľného prechodu hranice a urovnanie všetkých otvorených záležitostí podľa neho prispeje k prílevu investícií aj k zvýšeniu turistického ruchu a k spoločnému zdieľaniu prosperity z oboch strán hranice.
„V podstate už dnes popoludní sme sa dohodli, že v septembri usporiadame väčšie podnikateľské fórum medzi Španielskom a Gibraltárom, kde sa zameriame na to, ako táto dohoda môže prispieť k investičnému rámcu, ktorý prinesie oveľa viac pracovných príležitostí do regiónu. To, myslím, privítajú hlavne ľudia, ktorí v tomto regióne bývajú a ktorí doposiaľ pociťovali rôzne obmedzenia pre tú bariéru. Tá sa o polnoci definitívne odstráni,“ vysvetlil Šefčovič. Komisár zároveň ocenil, že okrem radu za zásluhy symbolický dar dostal aj od hlavného ministra Gibraltáru Fabiana Picarda, ktorý mu venoval kúsok drôteného plota, pamiatku na poslednú oponu na kontinentálnej časti Európy.