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Šokujúci výrok Lavrova: Na Ukrajinu chce zaútočiť jadrovými zbraňami!

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov
Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov (Zdroj: SITA/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa podľa informácií z uzavretého stretnutia v Moskve vyjadril v prospech použitia jadrových zbraní proti Ukrajine. Tvrdenie priniesol politológ Andrej Kolesnikov s odvolaním sa na účastníka rokovania.

V zákulisí jedného z vplyvných ruských expertných fór mal zaznieť výrok, ktorý okamžite vzbudil pozornosť. Podľa informácií, ktoré zverejnil portál Agentstvo a na ktoré upozornili Novinky.cz, sa šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov počas neverejnej diskusie vyjadril tak, že by nevylučoval použitie jadrových zbraní vo vojne proti Ukrajine.

S touto informáciou prišiel ruský politológ Andrej Kolesnikov. Tvrdí, že hovoril s človekom, ktorý sa rokovania osobne zúčastnil. Práve od neho mal získať opis záverečnej časti Lavrovovho vystúpenia.

V uzavretej debate mal zaznieť kontroverzný výrok

Podľa zdroja, na ktorého sa Kolesnikov odvoláva, sa počas diskusie otvorila otázka, či by Rusko malo siahnuť po jadrových zbraniach. Lavrov sa vraj odpovedi najskôr vyhol diplomatickou formuláciou, no následne mal dodať vetu, ktorá vyvolala pozornosť.

„Ja by som ich predsa len použil,“ citoval údajný Lavrovov výrok portál Agentstvo.

Kolesnikov upozornil, že tieto slová mali zaznieť v úzkom kruhu účastníkov, kde podľa neho neexistovala potreba prezentovať sa pred verejnosťou tvrdou protizápadnou rétorikou. Práve preto považuje výrok za pozoruhodný, uvádza Agentstvo.

Nie je jasné, kedy sa stretnutie uskutočnilo

Presný termín rokovania však zostáva neznámy. Politológ ho nešpecifikoval a nie je možné nezávisle overiť, kedy mali spomínané slová zaznieť.

Portál Agentstvo pripomína, že Rada pre zahraničnú a obrannú politiku naposledy zasadla 23. mája. Podľa textu prejavu zverejneného na webovej stránke ruského ministerstva zahraničných vecí sa Lavrov na tomto fóre venoval aj otázke, či sa vojna môže rozšíriť do širšieho medzinárodného konfliktu.

Lavrov hovoril o globálnom napätí

Počas svojho vystúpenia šéf ruskej diplomacie vykresľoval situáciu ako súčasť rozsiahlejšej geopolitickej konfrontácie. Tvrdil, že Západ vedie proti Rusku agresívnu politiku prostredníctvom vojny na Ukrajine a snaží sa oslabiť postavenie Moskvy vo svete.

Lavrov zároveň spomínal napätie v oblasti Perzského zálivu, Hormuzského prielivu, pohraničné konflikty v Ázii či pretrvávajúce problémy v Latinskej Amerike. Podľa neho ide o prejavy rastúcej nestability v rôznych častiach sveta.

Diplomacia má podľa Moskvy pomáhať vojenským cieľom

Ruský minister zároveň zdôraznil, že úlohou diplomacie je vytvárať podmienky pre úspech ruskej armády na Ukrajine. Hovoril o potrebe zabezpečiť efektívnosť, víťazstvo a konkrétne výsledky takzvanej „špeciálnej vojenskej operácie“, čo je oficiálne označenie, ktoré Moskva používa pre vojnu proti Ukrajine.

Vplyvný think-tank s dosahom na ruské elity

Rada pre zahraničnú a obrannú politiku vznikla v Moskve v roku 1992. Hoci nejde o štátnu inštitúciu, združuje odborníkov na bezpečnostnú politiku, armádu, diplomaciu a medzinárodné vzťahy a patrí medzi najvplyvnejšie expertné platformy v Rusku.

Jadrové hrozby sa v ruskom priestore objavujú pravidelne

Vyjadrenia o možnom použití jadrových zbraní nie sú v Rusku výnimočné. Podobná rétorika sa objavuje už od začiatku vojny na Ukrajine a zaznieva od vojenských blogerov, propagandistov aj vysokopostavených predstaviteľov štátu, píšu Novinky.cz.

K najhlasnejším zástancom takýchto vyhlásení patrí propagandista Vladimir Solovjov, ktorý opakovane hovorí o jadrových útokoch nielen proti Ukrajine, ale aj voči krajinám Európskej únie či Spojenému kráľovstvu. Tvrdé odkazy smerom na Západ pravidelne vysiela aj exprezident Dmitrij Medvedev.

Téma jadrových zbraní zaznela aj počas tohtoročného Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra. Ruský oligarcha Konstantin Malofejev tam predstavil tri možné scenáre budúceho vývoja Ruska. Jeden z nich počíta s tým, že Moskva v budúcnosti pristúpi k nasadeniu jadrového arzenálu.

Viac o téme: RuskoUkrajinaZápadSergej LavrovJadrový útok
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