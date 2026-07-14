Najmladšia dcéra Karla Gotta je už dospelá: Čomu sa venuje krásna Nelly?

PRAHA - Keby bol Karel Gott medzi nami, dnes by oslávil 87. narodeniny. Jeho odkaz však žije ďalej nielen prostredníctvom jeho piesní, ale aj dcér, ktoré vyrástli pred očami verejnosti.
Na rozdiel od svojej staršej sestry Charlotte Elly, ktorá naplno vstúpila do sveta hudby a nedávno predstavila svoj debutový singel, Nelly Sofie Gottová zostáva mimo reflektorov. Súkromie si dôsledne stráži a aj keď oslávila už osemnásť, na sociálnych sieťach ju fanúšikovia prakticky nenájdu.
To však neznamená, že umenie jej nič nehovorí. Práve naopak. Študuje na strednej škole s umeleckým zameraním a už ako dieťa si vyskúšala herectvo. Objavila sa vo filmoch Anjel Pána 2 či Keď draka bolí hlava, kde si zahrala po boku svojho otca Karla Gotta aj sestry Charlotte.
Dnes, keď je už dospelá, sa prirodzene vynára otázka, či sa rozhodne naplno rozvíjať svoj umelecký talent. Zatiaľ však svoje plány neprezradila a zdá sa, že na rozdiel od sestry si mediálnu pozornosť neužíva, píše český portál eXtra.cz. Fanúšikovia sú napriek tomu zvedaví, či sa napokon vydá v otcových stopách, alebo si zvolí úplne inú životnú cestu.
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