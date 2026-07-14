Bývalá Superstáristka Dominika Stará v slzách: Neverila, že sa to skončí takto!

BRATISLAVA - Speváčka Dominika Stará prežila so svojou rodinou mimoriadne náročné obdobie. Ešte pred pár týždňami si nevedela predstaviť, že jej malý synček Šimonko, ktorý sa narodil predčasne, vráti domov. Dnes cíti vďačnosť – ich najväčší bojovník je konečne doma.
Bývalá finalistka SuperStar Dominika Jurena Stará len nedávno priviedla na svet svoje tretie dieťa. Pôrod však neprebiehal podľa predstáv a prišiel predčasne. Jej synček Šimonko bol po narodení príliš maličký, a tak musel zostať približne dva týždne hospitalizovaný v nemocnici, zatiaľ čo jeho rodičia prežívali azda najťažšie chvíle svojho života. S manželom Michalom má okrem maličkého Šimonka dcérku Izabelku a syna Miška.
Po dlhých dňoch plných strachu a neistoty prišla konečne vytúžená správa. Dominika na sociálnej sieti oznámila, že jej malý bojovník je už doma. „Pred pár týždňami mi to prišlo ako niečo nereálne, ale náš malý chlapček zabojoval a dnes je už doma,“ napísala dojatá speváčka. Zároveň sa poďakovala všetkým, ktorí na ňu a jej rodinu počas náročného obdobia mysleli. Priznala, že denne dostávala stovky povzbudivých správ od fanúšikov, ktorí im držali palce a modlili sa za skorý návrat synčeka domov. „Bolo to extrémne náročné obdobie, ale aj napriek tomu som vo svojom vnútri cítila pokoj. A to aj vďaka vám,“ odkázala svojim priaznivcom.
Veľké poďakovanie patrilo aj jej najbližším. Rodina jej bola počas celého obdobia obrovskou oporou a švagriná pripravila pre malého Šimonka krásne privítanie. „Šimonko tak prišiel domov ako najväčší frajer. Mať takúto rodinu je dar... Ja len že... ďakujeme,“ uzavrela šťastná trojnásobná mama.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%