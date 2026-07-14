Projekt pomáhajúci obciam v ohrození: Hnutie Slovensko bije na poplach

BRATISLAVA - Opozičné Hnutie Slovensko tvrdí, že projekt Miestnych občianskych a poriadkových služieb (MOaPS), ktorý pomáha udržiavať poriadok a zamestnanosť v regiónoch, sa ocitol na pokraji zániku. Vyzýva vládu na zabezpečenie financovania projektu v rozsahu, ktorý umožní zachovať existujúce pracovné miesta, ako aj fungovanie MOaPS vo všetkých mestách a obciach, ktoré o ne majú záujem.
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Posledné zmluvy súčasných projektov MOaPS postupne vypršia do konca tohto roka. Hnutie v tejto súvislosti kritizuje, že na ďalšie obdobie je zatiaľ zabezpečených iba približne 31 percent potrebných financií. „Splnomocnenec pre rómske komunity Alexander Daško celé mesiace presviedčal starostov, primátorov aj samotných zamestnancov MOaPS, že peniaze budú. Dnes vidíme pravý opak. Namiesto riešenia prišlo ďalšie obrovské zlyhanie. Výsledkom bude, že viac ako 1600 ľudí môže prísť o prácu,“ uviedol podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Peter Pollák (Slovensko - Za ľudí).
Hnutie podotklo, že pôvodný projekt v rokoch 2024 až 2026 stál takmer 97 miliónov eur na obdobie 2,5 roka. Na zachovanie súčasného rozsahu služieb do začiatku ďalšieho programového obdobia EÚ by preto podľa neho bolo potrebných približne 58,2 milióna eur. „Je absurdné, že v programovom období, keď má Slovensko pre rómske komunity k dispozícii približne miliardu eur, čo je takmer trojnásobok financií oproti minulosti, vláda nedokáže udržať pri živote projekt, ktorý oceňujú starostovia, polícia, Združenie miest a obcí Slovenska aj samotní obyvatelia,“ doplnil poslanec NR SR Lukáš Bužo (Slovensko - Za ľudí).