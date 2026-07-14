Obrovská rodinná tragédia: Otec zachraňoval svoje deti z mora! Sám sa utopil

LONDÝN - Dve deti sa pri britskom pobreží dostali do problémov v rozbúrenom mori. Na pomoc im okamžite vyrazili viacerí ľudia vrátane ich otca. Chlapcov sa podarilo zachrániť, dvaja muži však za svoju odvahu zaplatili životom.
Výlet na pláž Seaton Carew pri britskom Hartlepoole sa v priebehu niekoľkých minút zmenil na tragický boj o život. Dve deti sa v nedeľu 12. júla dostali v mori do vážnych problémov a na ich záchranu vyrazili štyria muži.
Medzi prvými mal byť podľa britských médií otec detí Wayne Taylor. Keď videl, že jeho synovia zápasia s vodou, vošiel do mora spolu s ďalším mužom. Obaja neskôr zomreli.
Clevelandská polícia potvrdila, že incident sa odohral približne o 15.45 h. Dvaja muži vstúpili do vody, aby deťom pomohli, a následne sa do záchrany zapojili ďalší dvaja ľudia. Tí sa dokázali bezpečne dostať späť na breh.
Deti prežili, ich otec nie
Záchranárom sa napokon podarilo dostať obe deti do bezpečia. Preventívne ich previezli do nemocnice na vyšetrenie.
Dvoch mužov však z mora vytiahli posádky Kráľovskej národnej záchrannej inštitúcie RNLI. Napriek okamžitej zdravotnej pomoci ich krátko nato vyhlásili za mŕtvych.
„Naše myšlienky zostávajú so všetkými, ktorých incident v Seaton Carew zasiahol,“ uviedla dočasná hlavná policajná superintendentka Helen Wilsonová. Polícia pokračuje v preverovaní okolností tragédie pre koronera a rodinám obetí poskytujú podporu policajti.
Meno jedného zo zosnulých sa objavilo vo verejnej internetovej zbierke na pomoc pozostalým. Podľa Daily Star a ďalších britských médií išlo o Wayna Taylora, otca dvoch detí, ktoré sa snažil zachrániť. Polícia však k pondelku popoludní upozorňovala, že formálna identifikácia oboch mužov ešte nebola dokončená.
Matka zúfalo prosila o pomoc
Dramatické chvíle na pláži opísal aj 48-ročný Davey Short, ktorý sa neskôr zapojil do záchrany. Pre denník The Sun povedal, že sedel na piesočných dunách, keď si všimol chlapca vo vode. Vedľa neho videl muža s hlavou ponorenou pod hladinou.
Spočiatku si myslel, že muž šnorchluje. Potom však na pláži uvidel rozrušenú ženu.
„Spýtal som sa jej, čo sa deje, a ona povedala: ‚Zachránite môjho syna? Ja neviem plávať,‘“ opísal Short.
Neváhal a rozbehol sa do mora. Ľudia na brehu na neho podľa jeho slov kričali, aby do vody nevstupoval.
„Sám som otec. Vôbec som nemyslel na nebezpečenstvo, ktoré mi hrozilo. Chcel som len dostať toho chlapca von,“ povedal. „Nemohol som tam nevstúpiť. Ľudia na mňa kričali, ale povedal som, že to dieťa tam nenechám.“
Vlny udierali aj do záchrancov
Short tvrdí, že vo vode prevzal kontrolu inštinkt. Plával čo najďalej a kričal na chlapca, aby sa pokúsil dostať smerom k nemu.
Dieťaťu sa to podarilo, no samotný návrat k brehu bol mimoriadne náročný. Short začal pri plávaní s chlapcom bojovať s vlnami. Napokon mu prišiel na pomoc ďalší muž a spoločne dieťa vytiahli.
„Dvaja sme ho ťahali von a vlny do nás udierali. Chlapec bol v poriadku, ale pre ďalších dvoch mužov, ktorí sa pokúšali pomôcť predo mnou, už bolo neskoro,“ opísal.
Podľa jeho výpovede mohlo mať zachránené dieťa približne 12 alebo 13 rokov. Starší súrodenec, ktorého odhadol na približne 15 rokov, sa mal dostať do problémov po tom, ako sa sám pokúsil mladšiemu pomôcť. Zachránil ho ďalší človek z pláže. Tieto podrobnosti zatiaľ pochádzajú zo Shortovej výpovede pre britské médiá.
„Nie som hrdina“
Short priznal, že si uvedomuje, akému nebezpečenstvu sa vystavil. Sám však odmieta označenie hrdina.
„Nemal som na výber. Všetci mi ďakovali. Matka bola hysterická, ale veľmi mi poďakovala a píše mi správy,“ povedal.
„Nie som hrdina. Urobil som len to, čo by podľa mňa urobil každý muž na mojom mieste. Jednoducho som vošiel do vody. Ani som nad tým nerozmýšľal,“ dodal.
Na mieste zasahovala polícia, pobrežná stráž, zdravotníci aj dve záchranné lode RNLI. Polícia uviedla, že úmrtia nepovažuje za podozrivé a pokračuje v zisťovaní presného priebehu tragédie.
Prípad zároveň opäť upozornil na nebezpečenstvo otvorenej vody počas horúceho počasia. Polícia po tragédii vyzvala verejnosť na mimoriadnu opatrnosť. V Británii totiž v uplynulých dňoch zaznamenali viacero smrteľných nehôd vo vode počas vysokých teplôt.
Wayne Taylor sa podľa doterajších informácií vrhol do mora, aby zachránil svoje deti. Tie tragédiu prežili. Ich otec sa však z vody živý nevrátil.