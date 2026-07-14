Plamene pri Paríži sa podarilo zastaviť: Hasiči bojujú s poslednými ohniskami

PARÍŽ - Šírenie dvoch lesných požiarov, ktoré od nedele zasiahli viac než 2000 hektárov lesa Fontainebleau juhovýchodne od Paríža, sa hasičom podarilo zastaviť. Oznámil to v utorok večer prefekt departementu Seine-et-Marne Pierre Ory, informuje o tom agentúra AFP.
„To znamená, že oheň je ohraničený v rámci svojho perimetra,“ vysvetlil Ory. Dodal, že aj po uhasení plameňov budú hasiči musieť na mieste zostať ešte niekoľko dní, prípadne týždňov, aby zabránili opätovnému rozhoreniu jednotlivých ohnísk.
Na likvidácii požiarov sa podieľajú stovky hasičov, ktorým pomáhajú aj špeciálne hasiace lietadlá. Polícia v súvislosti s prípadom zadržala dve osoby podozrivé z podpaľačstva. Z oblasti Fontainebleau a jej okolia evakuovali približne 1000 ľudí, pričom požiare narušili aj železničnú aj cestnú dopravu.