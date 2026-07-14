Česká legenda po dlhých 80 rokoch končí výrobu v Brne: Zetor odchádza do lacnejšej Ázie!

BRNO - Legendárna spoločnosť Zetor Tractors ukončuje po dlhých 80 rokoch produkciu traktorov v českom Brne. Drahá výroba v Európe je podľa vedenia firmy neudržateľná, fabriku chcú preto postaviť v Ázii. Na Morave zostane centrála a vývoj.
„Tohtoročný výrobný plán sa tým nemení, všetky rozpracované a zazmluvnené zákazky firma dokončí v nasledujúcich mesiacoch, výpovedné lehoty vypršia do konca roka,“ uvádza hovorca Zetoru Adam Žert. Informuje o tom iDnes.cz.
Rozhodnutie sa bezprostredne dotkne 33 pracovníkov vo výrobe. "Uvedomujeme si, že ide o zložitú životnú situáciu, a preto im ponúkneme maximálnu podporu v priebehu celého procesu. Snažili sme sa, aby výsledné číslo bolo čo najmenšie," dodal. Ide o posledných zamestnancov priamo zapojených do výroby traktorov v Brne.
Na Morave ale naďalej zostávajú pracovníci logistiky, kvality, distribúcie náhradných dielov, servisu, vývoja, obchodu, marketingu i ďalších podporných činností. "Brnenský závod sa mení z výrobného závodu na centrálu obchodných, vývojových a servisných aktivít," uviedol. Spoločnosti skupiny Zetor dnes zamestnávajú v celom svete vrátane Českej republiky 250 ľudí.
Drahá Európa
Výkonný riaditeľ Zetor Tractors Róbert Harman vysvetlil, že výroba malých a stredných traktorov v Európe za súčasných podmienok nedáva zmysel. "Boli sme posledným výrobcom traktorov, ktorý sa ju tu snažil udržať, ale kvôli drahým energiám, pracovnej sile a hlavne nákladom na materiál nie sme takí konkurencieschopní, ako by sme si predstavovali, a musíme to začať robiť inak," uviedol.
Hlavným dôvodom je podľa neho dlhodobý rast cien materiálov. "Ceny ocele, plastov, hliníka i energie u európskych výrobcov traktorov sa v posledných rokoch sústavne zvyšujú, zatiaľ čo predajná cena hotových traktorov kvôli poklesu trhu a silnej konkurencii zostáva na podobnej úrovni ako predtým. Výroba traktorov do 130 koní sa za týchto podmienok v Európe prestala vyplácať prakticky celému odboru." Zetor v tom nie je podľa Harmana výnimkou, dnes tu zostal ako posledný výrobca tejto kategórie.
Materiál v Indii a Číne vychádza podľa zástupcov Zetoru zhruba o 30 až 35 percent lacnejšie, čo vo výslednej cene traktora znamená úsporu najmenej 25 až 30 percent. "Takejto konkurencii sa v Európe nedá čeliť. Kľúčoví dodávatelia Zetoru, teda západoeurópski výrobcovia predných náprav, prevodoviek, motorov i hydrauliky pre malé a stredné traktory, sa do Ázie presťahovali už dávno, dovážať do Európy len jednotlivé komponenty na kompletizáciu preto prestáva dávať zmysel. vďaka rozvinutej sieti dodávateľov a vysokému pracovnému tempu miestnych inžinierov. Podobný odklon od európskej výroby dnes zažíva prakticky celý strojársky odbor, nielen výroba traktorov,“ povedal a zdôraznil, že Brno zostáva sídlom a celosvetovou centrálou Zetoru.