Čekovský nie je jediný: TIETO známe slovenské osobnosti sa zapredali politickým stranám!

BRATISLAVA - Kritika okolo Mariána Čekovského opäť otvorila diskusiu o tom, či by známe tváre mali vystupovať na podujatiach politických strán. Nie je však jediný. V minulosti sa na pódiách politikov objavili aj viacerí známi moderátori a herci, pričom niektorí dnes svoje rozhodnutie otvorene ľutujú.
Vystúpenie Mariána Čekovského na tohtoročných oslavách Cyrila a Metoda na Devíne vyvolalo v uplynulých dňoch búrlivé reakcie. Kým časť verejnosti a viacerí umelci jeho rozhodnutie ostro kritizovali, kolega Marcel Forgáč sa ho verejne zastal a vyzval, aby sa skončil "internetový lynč". Čekovský však nie je jediný, ktorý prijal ponuku vystupovať či moderovať podujatia politických strán.
Jednou z nich je Karin Majtánová, ktorá tento rok moderovala prvomájové oslavy strany SMER-SSD. Jej účasť vyvolala veľký rozruch najmä preto, že je tvárou STVR. Verejnoprávna televízia následne uviedla, že o jej súkromnej aktivite nebola vopred informovaná a účasť na politickom podujatí označila za nezlučiteľnú s etickým kódexom. Moderátorku preto na mesiac stiahla z obrazovky relácie Dámsky klub. Okrem iného pozornosť vyvolalo aj to, že si počas podujatia od premiéra Roberta Fica vypýtala tradičný prvomájový bozk pod rozkvitnutou čerešňou. Video zo stretnutia sa následne začalo šíriť sociálnymi sieťami.
Podobnej kritike čelila už pred desiatimi rokmi Katarína Brychtová, ktorá spolu s Martinom Nikodýmom moderovala oslavy Medzinárodného dňa žien organizované stranou SMER-SD. Dnes priznáva, že to bolo jedno z najhorších rozhodnutí jej kariéry. „Toto je vec, s ktorou nie som vysporiadaná, ktorá ma mrzí a za ktorú som sa už niekoľkokrát ospravedlnila. Rada to urobím opäť, pretože viem, že som vtedy veľa ľudí sklamala,“ priznala v rozhovore pre portál 360tka. Zdôraznila pritom, že jej rozhodnutie nebolo prejavom politických sympatií. „Nie! Prebohaživého nie! To bolo hlúpe, veľmi zlé rozhodnutie. Ja som to zobrala ako prácu,“ povedala. Zároveň priznala, že sa obávala, či odmietnutie ponuky nebude mať negatívny vplyv na jej pôsobenie vo verejnoprávnej televízii.
Martin Nikodým bol dlhé roky jednou z hlavných tvárí predvolebných kampaní a podujatí k Medzinárodnému dňu žien organizovaných stranou SMER-SD. V minulosti pritom dostal ponuky aj od iných politických subjektov. Sám prezradil, že v roku 1998 odmietol lukratívnu ponuku na moderovanie kampane HZDS Vladimíra Mečiara. Po roku 2016 sa rozhodol s moderovaním politických podujatí definitívne skončiť. Svoje pôsobenie pre SMER-SD spätne označil za profesionálne zvládnuté remeslo, nie za prejav vlastného politického presvedčenia.