Syn chcel pomôcť otcovi, súd zakročil: Bolsonaro dostal zákaz návštev až do volieb

BRAZÍLIA - Najvyšší súd Brazílie v pondelok zakázal senátorovi a synovi bývalého prezidenta Fláviovi Bolsonarovi navštevovať svojho otca Jaira Bolsonara, ktorý je v domácom väzení, až do skončenia prvého kola októbrových prezidentských volieb. Informuje správa agentúry AFP.
Flávio Bolsonaro vo videu zverejnenom cez víkend na platforme YouTube prečítal list od svojho otca, napriek tomu, že exprezident má zakázané používať sociálne siete, a to priamo či prostredníctvom tretej strany. Sudca Najvyššieho súdu Alexandre de Moraes uviedol, že Flávio Bolsonaro prejavil „neúctu“ voči súdnemu zákazu a bol „opakovaným páchateľom, pokiaľ ide o neúctivé konanie voči súdnym príkazom“. Senátorovi tak pozastavil právo na návštevy na 90 dní, pričom platnosť tohto opatrenia sa končí po prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa bude konať 4. októbra.
Moraes taktiež dal právnikom exprezidenta 48 hodín na to, aby vysvetlili „možné neuposlúchnutie súdneho nariadenia“. Sedemdesiatjedenročný exprezident si odpykáva 27 rokov odňatia slobody za pokus o prevrat. Začiatok svojho trestu si odpykával v domácom väzení. Po pokuse odstrániť si monitorovací náramok z členka ho umiestnili do väzenia, keďže súd jeho čin vyhodnotil ako pokus o útek. V marci mu brazílsky Najvyšší súd povolil pre zdravotné problémy dočasne si odpykávať trest opäť v domácom väzení.
Flávio ako hlavný reprezentant konzervatívneho hnutia
Bývalá hlava štátu určila svojho syna Flávia za hlavného reprezentanta silného konzervatívneho hnutia v krajine. Po počiatočnom vzostupe v prieskumoch verejnej mienky, v ktorých súperil so súčasným prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom na rovnakej úrovni, utrpela Fláviova kampaň za prezidenta v dôsledku finančného škandálu a rodinného sporu, ktorý sa dostal na verejnosť.
V prieskumoch mu v máji klesla popularita po objavení zvukovej nahrávky, na ktorej žiadal bankára zapleteného do rozsiahleho podvodného škandálu, aby financoval hollywoodsky film o jeho ocovi s názvom „Tmavý kôň“. Bývalá prvá dáma Michelle Bolsonarová minulý mesiac zverejnila dve videá na sieti Instagram o jej rozkole s nevlastným synom Fláviom, ktorý ju podľa jej slov ponížil a znevážil v spore ohľadom kandidátov strany. Exprezident v spomínanom liste vyzval svojich spojencov, aby odložili svoje nezhody a zjednotili sa v podpore volebnej kampane jeho syna.