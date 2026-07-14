Cieľ splnený? Trump hlási koniec útokov: Tvrdí, že Irán vrátili do doby kamennej

WASHINGTON - Armáda Spojených štátov oznámila, že ukončila svoju najnovšiu sériu útokov na Irán. „Centrálne velenie Ozbrojených síl USA (CENTCOM) ukončilo najnovšiu vlnu útokov na Irán... Počas päťhodinovej operácie americké sily úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne,“ uviedlo CENTCOM na sociálnej sieti X.
Velenie uviedlo, že americké jednotky použili presne navádzanú muníciu proti iránskym pobrežným obranným systémom, raketovým a dronovým základniam, ako aj námorným kapacitám. Tvrdí, že zasiahlo ciele v oblastiach miest Búšehr, Čáhbahár, Džask, Konarak, ostrova Abú Músá a Bandar Abbásu. CENTCOM tiež dodalo, že v oblasti Blízkeho východu je v súčasnosti rozmiestnených viac ako 50.000 príslušníkov ozbrojených síl USA.
Irán reagoval útokmi zameranými na Bahrajn a dva ropné tankery Spojených arabských emirátov (SAE), ktoré sa plavili cez Hormuzský prieliv. Pri útokoch zahynul jeden člen posádky a ďalších osem utrpelo zranenia. SAE pohrozili odvetou, čo by mohlo túto krajinu opäť zatiahnuť do bojov s Iránom. Iránske Revolučné gardy (IRGC) najnovšie uviedli, že zaútočili na „viaceré sklady zbraní, centrum satelitnej komunikácie a budovu, v ktorej sú umiestnené americké sily“ na základni USA v Bahrajne. Raketové a dronové útoky boli súčasťou druhej fázy ich „odvetnej operácie“.
Irán je dnes úplne inou krajinou
Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre televíziu Newsmax hovoril o vojenskej operácii proti Iránu. „Stále im niečo zostalo, ale vo veľkej miere o to prišli. Napríklad ich námorníctvo malo 159 lodí, všetkých 159 lodí je na dne mora,“ vyhlásil. Ďalej tvrdil, že Irán prišiel aj o svoje letectvo. „Mali 200 lietadiel, všetky ich lietadlá sú preč. Ich radary sú zničené, protivzdušná obrana je zničená, ich schopnosť vyrábať zbrane je z veľkej časti zničená – asi na 84 percent,“ povedal. Prezident hovorí, že Irán je dnes „úplne inou krajinou“, než akou bol pred štyrmi mesiacmi. „Za štyri mesiace sme ich do veľkej miery vrátili do doby kamennej,“ vyhlásil. Zároveň dodal, že Teheránu stále zostali nejaké rakety a obmedzené vojenské schopnosti.
Jemenskí húsíovia zaútočili raketami a dronmi na letisko v Saudskej Arábii
Iránom podporovaní jemenskí húsíovia uviedli, že v pondelok odpálili rakety a vyslali drony smerom na letisko Abhá v Saudskej Arábii. Išlo o odvetu povstalcov za letecké útoky, ktoré podľa nich uskutočnila Saudská Arábia v ten istý deň, pričom zasiahli letisko v jemenskom hlavnom meste Saná. Informuje správa agentúry AP. Hovorca vojenských síl húsíov Jahjá Sarí na platforme Telegram varoval letecké spoločnosti pred lietaním cez vzdušný priestor Saudskej Arábie. Uviedol, že tieto varovania treba brať „vážne, až kým nebude zrušená blokáda letiska v Saná“.
Medzinárodne uznávaná jemenská vláda už skôr uviedla, že útoky na letisko v Saná mali zabrániť pristátiu iránskeho lietadla. Húsíovia však prisľúbili odvetu za tento útok, ktorý bol prvou veľkou eskaláciu napätia medzi húsíami a Saudskou Arábiou po rokoch relatívneho pokoja. „Teroristické milície húsíov - podporované iránskym režimom - zabránili jemenským národným lietadlám pristáť na letisku v hlavnom meste Saná, zatiaľ čo trvali na tom, aby mohlo iránske lietadlo narušiť jemenské územie. V dôsledku toho sa stala pristávacia dráha letiska cieľom útoku,“ uviedlo jemenské ministerstvo obrany.
Útok na letisko v Saná
Útok na letisko v Saná prišiel po tom, ako sa medzi oboma stranami začiatkom mesiaca zvýšilo napätie. Húsíovia tvrdili, že saudskoarabské lietadlá narušili ich vzdušný priestor v snahe zabrániť iránskemu stroju prepraviť delegáciu húsíov do Iránu na pohreb najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Jemenský minister obrany Táhir al-Akílí uviedol v príspevku na platforme X, že pristávacia dráha letiska bola v pondelok zasiahnutá s cieľom zabrániť návratu tohto lietadla, ktoré prepravovalo delegáciu z pohrebu. Povstalci uviedli, že stroj bol odklonený na letisko Hudajdá, kde pristál.
Osobitný vyslanec Organizácie Spojených národov (OSN) pre Jemen Hans Grundberg povedal, že jeho úrad sleduje vývoj v jemenskom vzdušnom priestore a vyjadril obavy z rizika širšej eskalácie. Vyzval všetky zainteresované strany, aby sa zapojili do dialógu, ktorý zachová „relatívny pokoj, ktorý Jemen zažíva“. Oblasti kontrolované povstalcami boli naposledy cieľom útokov koalície vedenej Saudskou Arábiou v roku 2022, pred prímerím sprostredkovaným OSN, ktoré ukončilo nepriateľské akcie.