Slovákov terorizuje agresívna muška: Po útoku prichádzajú horúčky, obrovské opuchy aj antibiotiká!

BRATISLAVA - Slovákov v záhradách a pri vodných tokoch terorizuje drobný, no mimoriadne agresívny hmyz. Svoje o tom vedia najmä obyvatelia Ivanky pri Dunaji a okolia hlavného mesta, kde sociálne siete zaplavili desivé svedectvá. Ľudia opisujú bolesť, obrovské purpurové opuchy, horúčku a prípady, kedy po útoku miniatúrnej mušky museli okamžite vyhľadať lekársku pohotovosť.
Odborníci pre STVR potvrdili, že ide o muchničky (mušky muškovité), ktoré dokážu v ľudskom tele vyvolať nebezpečnú toxickú reakciu. Mnohí ľudia si tohto malého agresora s veľkosťou len 2 až 6 milimetrov všimnú až v momente, keď je neskoro. Na človeka útočia výhradne samičky, ktoré potrebujú krv pre vývoj vajíčok. Na rozdiel od komára však nemajú sosák, ktorým by kožu jemne prepichli.
Muchnička kožu svojím ústnym ústrojenstvom doslova vyhryzne alebo rozreže, čím vytvorí otvorenú mini-ranku. Následne olizuje a saje krv, ktorá vyteká na povrch. Do rany navyše vypúšťa špecifické sliny obsahujúce silné toxíny a látky proti zrážaniu krvi. Práve tieto toxíny stoja za prudkými, bolestivými reakciami a extrémnym svrbením. Rany po nich veľmi dlho krvácajú a hoja sa celé týždne.
Masívne zápaly a antibiotiká
Skúsenosti Slovákov z diskusných fór na sociálnych sieťach potvrdzujú, že uštipnutie muchničkou nie je žiadna banalita. Miesta útokov často opúchajú do dlane, koža je na dotyk horúca, tvrdá a mení farbu na purpurovú.
„Priateľa poštípala muchnička. V ten deň dostal vysoké teploty a na ďalší deň išiel k obvodnej lekárke. Dostal antibiotiká so slovami, že je v priebehu 24 hodín už asi tretí pacient s rovnakým problémom,“ opísala v diskusii Nana z Ivanky pri Dunaji.
Závažnosť situácie potvrdzujú aj poprední lekári. „Muchnička naozaj môže vytvárať veľmi lokálne závažné toxické zápalové reakcie s tvorbou hnisu, hnisavých vyrážok a veľmi výraznú lokálnu zápalovú odpoveď,“ varuje Miloš Jeseňák, prezident Slovenskej spoločnosti alergiológie a klinickej imunológie. Dodáva, že v mnohých prípadoch lekári musia pacientom nasadiť nielen lokálne či celkové antibiotiká kvôli pridruženej bakteriálnej infekcii, ale dokonca aj systémové kortikoidy.
Prvá pomoc a tipy od postihnutých Slovákov
Ak vás táto čierna muška doštípe, lekári radia ranu v prvom rade okamžite vydezinfikovať, aby sa do nej nezaniesla infekcia. Ak bežné voľnopredajné antihistaminiká a gély do dvoch dní nezaberú, miesto červená, zväčšuje sa a pridruží sa zvýšená teplota, návštevu lekára neodkladajte.
Okrem klasických mastičiek sa viacerým diskutujúcim osvedčilo potieranie rany stopercentným tea tree olejom alebo čerstvou šťavou z aloe vera. Ako prevenciu niektorí nasadzujú užívanie B-komplexu, no najúčinnejšou zbraňou zostáva silný repelent a dlhé oblečenie. Muchničky sa najčastejšie vyskytujú v blízkosti tečúcich vôd, na lúkach a v záhradách. Najaktívnejšie sú počas svitania, stmievania a tesne pred dažďom, kedy je pod mrakom.