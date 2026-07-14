Utorok14. júl 2026, meniny má Kamil, Lara, zajtra Henrich

Mecom vstupuje do rastúcej kategórie mäsových snackov. Mení spôsob, akým slováci zahaňajú hlad.

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: Mecom)
© Zoznam/ © Zoznam/

Spôsob, akým ľudia počas dňa jedia, sa mení. Popri tradičných hlavných jedlách čoraz častejšie pribúdajú menšie porcie konzumované medzi stretnutiami, počas cestovania, v práci či vo voľnom čase, keď treba rýchlo vyriešiť hlad. Popri dopyte po praktickosti rastú aj očakávania na kvalitu a sýtosť. Spotrebitelia dnes nehľadajú len rýchle občerstvenie. Čoraz viac očakávajú kvalitné výrobky, ktoré ich skutočne zasýtia a stanú sa plnohodnotnou súčasťou ich dňa.

Práve na tento trend reaguje spoločnosť Mecom, ktorá vstupuje do dynamicky rastúcej kategórie mäsových snackov. Pre lídra v segmente suchých salám nejde len o uvedenie nového produktu, ale o strategické rozšírenie portfólia do nových príležitostí konzumácie.

„Pri vývoji novej produktovej kategórie sme vychádzali z jednoduchého spotrebiteľského poznania. Ľudia počas dňa nepotrebujú ďalší snack len preto, aby niečo zjedli. Potrebujú kvalitné občerstvenie, ktoré spoľahlivo zaženie hlad a zároveň im poskytne chuť aj sýtosť. Presne na tieto situácie sme nový rad Mecom Snack navrhli,“ hovorí senior brand manager Mecom Group Patrik Pencák.

Práve toto spotrebiteľské poznanie sa stalo aj východiskom novej komunikačnej kampane značky Mecom, ktorá stavia na myšlienke, že kvalitný mäsový snack predstavuje praktické riešenie každodenného hladu.

Od tradičných salám k modernému snackovaniu

Segment mäsových snackov patrí medzi najrýchlejšie rastúce kategórie na európskom trhu. Rast podporuje najmä aktívnejší životný štýl, vyššia mobilita ľudí a čoraz väčší význam nákupov určených na okamžitú konzumáciu. Spotrebitelia dnes očakávajú výrobky, ktoré dokážu spojiť kvalitné suroviny, jednoduchú konzumáciu a dostupnosť prakticky kdekoľvek.

Mecom vstupuje do rastúcej
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Mecom)

Mecom pritom do tejto kategórie nevstupuje ako nováčik. Vývoj nových snackov nadväzuje na desaťročia skúseností s výrobou suchých salám, ktoré patria medzi najsilnejšie kategórie spoločnosti doma aj na exportných trhoch.

„Pre nás v Mecome nejde len o uvedenie ďalšej produktovej novinky. Vstupujeme do kategórie, ktorá patrí medzi najperspektívnejšie segmenty trhu mäsových výrobkov a prirodzene nadväzuje na naše dlhoročné know-how vo výrobe suchých salám. Chceme byť jednou zo spoločností, ktoré budú túto kategóriu na Slovensku dlhodobo rozvíjať, prinášať inovácie a určovať jej smer,“ hovorí generálny riaditeľ Mecom Group Ladislav Čechovič.

Kvalitný mäsový snack je viac než sladká tyčinka

Snackový segment bol dlhé roky spájaný najmä so sladkosťami alebo slanými pochutinami. Dnes však trend „food on the go“ smeruje ku kvalitnejším alternatívam s vyšším obsahom bielkovín, ktoré dokážu zasýtiť na dlhší čas. Práve preto získavajú mäsové snacky v Európe čoraz väčší priestor.

Práve v tom spočíva aj filozofia nových Mecom Snacks. Produkty stavajú na vysokom podiele mäsa, praktickom balení a možnosti konzumácie bez potreby chladenia. To z nich robí vhodného spoločníka na cesty, do práce, pri športových aktivitách či počas voľného času. Navyše neobsahujú prídavné látky.

Mecom vstupuje do rastúcej
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Mecom)

Nové príležitosti aj pre obchodné kanály

Výhodou výrobkov bez potreby chladenia je aj ich dostupnosť na miestach, kde zákazníci často nakupujú impulzívne alebo hľadajú rýchle občerstvenie na cestách.

Praktické balenie bez potreby chladenia zároveň rozširuje možnosti umiestnenia výrobkov v predajniach. Okrem tradičných chladiacich regálov sa otvára priestor aj pre impulzné zóny pri pokladniach, čerpacie stanice, cestovný retail či vendingové riešenia, kde spotrebitelia čoraz častejšie nakupujú občerstvenie na okamžitú konzumáciu.

Vzniká tak priestor osloviť zákazníkov v úplne nových situáciách – mimo tradičného veľkého nákupu a priamo v momente okamžitej potreby.

„Mäsové snacky nevnímame ako jednorazovú produktovú novinku, ale ako kategóriu s veľkým potenciálom do budúcnosti. Prinášajú nové príležitosti nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre obchodných partnerov a nové predajné kanály, kde doteraz mäsové výrobky nemali také silné zastúpenie,“ dopĺňa senior brand manager Mecom Group Patrik Pencák.

Nové Mecom Snacks boli zároveň ocenené v programe Voľba spotrebiteľov – Novinka roka v kategórii snackov, čo potvrdzuje ich pozitívne prijatie medzi slovenskými zákazníkmi.

Mecom vstupuje do rastúcej
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Mecom)

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Odysea mu dala zabrať: Matt Damon zažil najťažšie chvíle v kariére!
Odysea mu dala zabrať: Matt Damon zažil najťažšie chvíle v kariére!
Prominenti
Ekologická KATASTROFA pri Bratislave? Obyvateľov terorizujú muchy! Zábery len pre silné povahy, čo na to kompetentní?
Ekologická KATASTROFA pri Bratislave? Obyvateľov terorizujú muchy! Zábery len pre silné povahy, čo na to kompetentní?
Správy
Takáč na Rade EÚ o výskyte škodcu krasoňa jaseňového v SR a v Maďarsku
Takáč na Rade EÚ o výskyte škodcu krasoňa jaseňového v SR a v Maďarsku
Správy

Domáce správy

Záhadná smrť Rastislava (†60):
Záhadná smrť Rastislava (†60): Jeho telo našli po dvoch dňoch v GAUČI, miestni sú v ŠOKU!
Domáce
Peklo na diaľnici D1
Peklo na diaľnici D1 pred Bratislavou: Dopravné komplikácie a viacerá nehody! Pripravte si pevné nervy
Domáce
FOTO Teplo opäť zaútočí: V
Teplo opäť zaútočí: V TEJTO časti Slovenska sa očakáva až 33 stupňov
Domáce
Veľké dopravné obmedzenia v Prievidzi: Rekonštrukcia kruhového objazdu na A. Hlinku začne už o týždeň
Veľké dopravné obmedzenia v Prievidzi: Rekonštrukcia kruhového objazdu na A. Hlinku začne už o týždeň
Trenčín

Zahraničné

Obrovský úder proti mafii
Obrovský úder proti mafii v Taliansku: Polícia zadržala 79 ľudí napojených na organizáciu
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Trump spustil útok na Medzinárodný trestný súd: USA hovoria o vojne zákonov
Zahraničné
Česká legenda po dlhých
Česká legenda po dlhých 80 rokoch končí výrobu v Brne: Zetor odchádza do lacnejšej Ázie!
Zahraničné
Jair Bolsonaro
Syn chcel pomôcť otcovi, súd zakročil: Bolsonaro dostal zákaz návštev až do volieb
Zahraničné

Prominenti

Jay-Z
Jay-Z je späť! Návrat na pódium po rokoch sprevádzali problémy!
Zahraniční prominenti
Brad Pitt a Angelina
Definitívny koniec Brangeliny! Ďalšie dve deti Brada Pitta sa zriekajú jeho mena!
Zahraniční prominenti
Vojna známych moderátorov! Skočili
Vojna známych moderátorov! Skočili si do vlasov, ona ho nazvala šľapkou a on... uff
Domáci prominenti
Karin Majtánová, Martin Nikodým,
Čekovský nie je jediný: TIETO známe slovenské osobnosti sa zapredali politickým stranám!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Poštípal vás komár alebo
Poštípal vás komár alebo kliešť? Lekári povedali, ako rozoznať 11 najčastejších štípancov
Zaujímavosti
Guľomet začal rotovať a
Lietajúci Rus poslal internet do kolien: VIDEO Testoval nový Putinov arzenál
Zaujímavosti
PRELOMOVÝ objav v Brne:
PRELOMOVÝ objav v Brne: Vírus kliešťovej encefalitídy má slabé miesto! Vakcíny budú lepšie
Zaujímavosti
Ženy, táto stará intímna
Ženy, táto stará intímna pomôcka vám môže pomôcť fyzicky, ale aj psychicky!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Trend longevity sa rieši
Fenomén, ktorý ovplyvní aj Slovákov: Tento nový trend úplne mení pravidlá hry
Domáce
Do slovenských obchodov dorazili
Do slovenských obchodov dorazili nové nanuky: Ktorý z nich vyskúšate ako prvý?
feminity.sk
Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce

Ekonomika

Slovenská pošta zatvára ďalšie pobočky: Starostovia protestujú, pošta hovorí o nevyhnutnej záchrane!
Slovenská pošta zatvára ďalšie pobočky: Starostovia protestujú, pošta hovorí o nevyhnutnej záchrane!
Slovensko terčom ruských hackerov: EÚ obvinila tajnú službu FSB z priameho riadenia kyberútokov!
Slovensko terčom ruských hackerov: EÚ obvinila tajnú službu FSB z priameho riadenia kyberútokov!
Prichádzajú dôležité zmeny, ktoré môžu pomôcť mnohým rodinám: Platiť začnú už o pár dní!
Prichádzajú dôležité zmeny, ktoré môžu pomôcť mnohým rodinám: Platiť začnú už o pár dní!
Škoda ukázala svoj prvý 7-miestny elektromobil: Nová vlajková loď už pozná slovenskú cenu! (foto)
Škoda ukázala svoj prvý 7-miestny elektromobil: Nová vlajková loď už pozná slovenskú cenu! (foto)

Šport

FOTO Páni, to je postavička! Sabalenková si užíva na dovolenke, pohľad na ňu topí ľadovce
FOTO Páni, to je postavička! Sabalenková si užíva na dovolenke, pohľad na ňu topí ľadovce
WTA
Správu potvrdil po boku svojej manželky a detí: Tenisová hviezda prekvapila nečakaným vyhlásením
Správu potvrdil po boku svojej manželky a detí: Tenisová hviezda prekvapila nečakaným vyhlásením
ATP
FOTO Nórov vítalo doma viac ako 100-tisíc ľudí: Počas osláv sa stal paradox, ktorému sa až nechce veriť
FOTO Nórov vítalo doma viac ako 100-tisíc ľudí: Počas osláv sa stal paradox, ktorému sa až nechce veriť
MS vo futbale
KOMENTÁR Sinner, Alcaraz a tretí do partie? Odpoveď bola celý čas priamo pred očami
KOMENTÁR Sinner, Alcaraz a tretí do partie? Odpoveď bola celý čas priamo pred očami
Komentáre

Auto-moto

FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
Predstavujeme
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
Predstavujeme
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Doprava
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Z kamoša šéfom: Ako prežiť povýšenie zvnútra tímu a nestratiť priateľov ani rešpekt?
Z kamoša šéfom: Ako prežiť povýšenie zvnútra tímu a nestratiť priateľov ani rešpekt?
Kariérny rast
Prečo je obyčajné „Ďakujem“ najlacnejším a najúčinnejším benefitom vo firme?
Prečo je obyčajné „Ďakujem“ najlacnejším a najúčinnejším benefitom vo firme?
Vzťahy na pracovisku
Zmena vo firme nemusí vyvolať chaos: Ako ju správne komunikovať a prijať
Zmena vo firme nemusí vyvolať chaos: Ako ju správne komunikovať a prijať
Prostredie práce
Ako prežiť prvé 3 mesiace v novej práci a úspešne zvládnuť skúšobnú dobu
Ako prežiť prvé 3 mesiace v novej práci a úspešne zvládnuť skúšobnú dobu
Prostredie práce

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Smrdí vám kuchynská hubka? Vyskúšajte tento instagramový trik
Smrdí vám kuchynská hubka? Vyskúšajte tento instagramový trik
Rady a tipy
Chýba vám vajíčko do koláča? Týchto 5 surovín ho spoľahlivo nahradí
Chýba vám vajíčko do koláča? Týchto 5 surovín ho spoľahlivo nahradí
Rady a tipy

Technológie

Tieto vírusy môžu ohroziť celé ľudstvo: Vedci ukázali, čo z nich môže spraviť pôvodcov ďalšej pandémie
Tieto vírusy môžu ohroziť celé ľudstvo: Vedci ukázali, čo z nich môže spraviť pôvodcov ďalšej pandémie
Veda a výskum
Prvá operácia svojho druhu na svete. Ukrajina vysadila bojového robota na pobreží kontrolovanom Ruskom
Prvá operácia svojho druhu na svete. Ukrajina vysadila bojového robota na pobreží kontrolovanom Ruskom
Moderná vojna a konflikty
Vedci vytvorili „továreň“ na bunky proti rakovine. Využili predchodcov makrofágov
Vedci vytvorili „továreň“ na bunky proti rakovine. Využili predchodcov makrofágov
Správy
Poškodzuje rýchle nabíjanie batériu telefónu viac než klasické? Odpoveď nie je taká jednoduchá, ako tvrdia výrobcovia
Poškodzuje rýchle nabíjanie batériu telefónu viac než klasické? Odpoveď nie je taká jednoduchá, ako tvrdia výrobcovia
Návody

TN LIVE

Vykradnutý bankomat v Prešove. Zlodej ho rozbil kladivom a zmizol s peniazmi
Vykradnutý bankomat v Prešove. Zlodej ho rozbil kladivom a zmizol s peniazmi
Domáce
Poplach v Prahe. Hlavnú železničnú stanicu evakuujú
Poplach v Prahe. Hlavnú železničnú stanicu evakuujú
Zahraničné
Najskôr tropické teploty, potom búrky. Počasie sa opäť výrazne zmení
Najskôr tropické teploty, potom búrky. Počasie sa opäť výrazne zmení
Domáce
Veľké problémy reprezentačného trénera. Trenčianska legenda mala šoférovať pod vplyvom alkoholu
Veľké problémy reprezentačného trénera. Trenčianska legenda mala šoférovať pod vplyvom alkoholu
Šport

Bývanie

Toto sú hlavné príčiny, prečo vnútri bojujeme s mravcami, muškami či myšami. Čo robiť, aby sme sa ich zbavili?
Toto sú hlavné príčiny, prečo vnútri bojujeme s mravcami, muškami či myšami. Čo robiť, aby sme sa ich zbavili?
Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi

Pre kutilov

Skleník v ohrození: Ak zbadáte na paprikách a paradajkách lepkavý povlak, zakročte včas
Skleník v ohrození: Ak zbadáte na paprikách a paradajkách lepkavý povlak, zakročte včas
Záhrada
6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
Recepty
Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Záhrada
Rastie vám na dvore burina a neviete, čo s ňou? 5 divokých rastlín, ktoré premenia nudný kút na kvitnúcu oázu
Rastie vám na dvore burina a neviete, čo s ňou? 5 divokých rastlín, ktoré premenia nudný kút na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Basketbalová estetika je späť. Inšpirujte sa stylingami a ako nosiť retro tenisky v roku 2026
Móda
Basketbalová estetika je späť. Inšpirujte sa stylingami a ako nosiť retro tenisky v roku 2026
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Záhadná smrť Rastislava (†60):
Domáce
Záhadná smrť Rastislava (†60): Jeho telo našli po dvoch dňoch v GAUČI, miestni sú v ŠOKU!
Česká legenda po dlhých
Zahraničné
Česká legenda po dlhých 80 rokoch končí výrobu v Brne: Zetor odchádza do lacnejšej Ázie!
Peklo na diaľnici D1
Domáce
Peklo na diaľnici D1 pred Bratislavou: Dopravné komplikácie a viacerá nehody! Pripravte si pevné nervy
Slovákov terorizuje agresívna muška:
Domáce
Slovákov terorizuje agresívna muška: Po útoku prichádzajú horúčky, obrovské opuchy aj antibiotiká!

Ďalšie zo Zoznamu