Mecom vstupuje do rastúcej kategórie mäsových snackov. Mení spôsob, akým slováci zahaňajú hlad.

Spôsob, akým ľudia počas dňa jedia, sa mení. Popri tradičných hlavných jedlách čoraz častejšie pribúdajú menšie porcie konzumované medzi stretnutiami, počas cestovania, v práci či vo voľnom čase, keď treba rýchlo vyriešiť hlad. Popri dopyte po praktickosti rastú aj očakávania na kvalitu a sýtosť. Spotrebitelia dnes nehľadajú len rýchle občerstvenie. Čoraz viac očakávajú kvalitné výrobky, ktoré ich skutočne zasýtia a stanú sa plnohodnotnou súčasťou ich dňa.
Práve na tento trend reaguje spoločnosť Mecom, ktorá vstupuje do dynamicky rastúcej kategórie mäsových snackov. Pre lídra v segmente suchých salám nejde len o uvedenie nového produktu, ale o strategické rozšírenie portfólia do nových príležitostí konzumácie.
„Pri vývoji novej produktovej kategórie sme vychádzali z jednoduchého spotrebiteľského poznania. Ľudia počas dňa nepotrebujú ďalší snack len preto, aby niečo zjedli. Potrebujú kvalitné občerstvenie, ktoré spoľahlivo zaženie hlad a zároveň im poskytne chuť aj sýtosť. Presne na tieto situácie sme nový rad Mecom Snack navrhli,“ hovorí senior brand manager Mecom Group Patrik Pencák.
Práve toto spotrebiteľské poznanie sa stalo aj východiskom novej komunikačnej kampane značky Mecom, ktorá stavia na myšlienke, že kvalitný mäsový snack predstavuje praktické riešenie každodenného hladu.
Od tradičných salám k modernému snackovaniu
Segment mäsových snackov patrí medzi najrýchlejšie rastúce kategórie na európskom trhu. Rast podporuje najmä aktívnejší životný štýl, vyššia mobilita ľudí a čoraz väčší význam nákupov určených na okamžitú konzumáciu. Spotrebitelia dnes očakávajú výrobky, ktoré dokážu spojiť kvalitné suroviny, jednoduchú konzumáciu a dostupnosť prakticky kdekoľvek.
Mecom pritom do tejto kategórie nevstupuje ako nováčik. Vývoj nových snackov nadväzuje na desaťročia skúseností s výrobou suchých salám, ktoré patria medzi najsilnejšie kategórie spoločnosti doma aj na exportných trhoch.
„Pre nás v Mecome nejde len o uvedenie ďalšej produktovej novinky. Vstupujeme do kategórie, ktorá patrí medzi najperspektívnejšie segmenty trhu mäsových výrobkov a prirodzene nadväzuje na naše dlhoročné know-how vo výrobe suchých salám. Chceme byť jednou zo spoločností, ktoré budú túto kategóriu na Slovensku dlhodobo rozvíjať, prinášať inovácie a určovať jej smer,“ hovorí generálny riaditeľ Mecom Group Ladislav Čechovič.
Kvalitný mäsový snack je viac než sladká tyčinka
Snackový segment bol dlhé roky spájaný najmä so sladkosťami alebo slanými pochutinami. Dnes však trend „food on the go“ smeruje ku kvalitnejším alternatívam s vyšším obsahom bielkovín, ktoré dokážu zasýtiť na dlhší čas. Práve preto získavajú mäsové snacky v Európe čoraz väčší priestor.
Práve v tom spočíva aj filozofia nových Mecom Snacks. Produkty stavajú na vysokom podiele mäsa, praktickom balení a možnosti konzumácie bez potreby chladenia. To z nich robí vhodného spoločníka na cesty, do práce, pri športových aktivitách či počas voľného času. Navyše neobsahujú prídavné látky.
Nové príležitosti aj pre obchodné kanály
Výhodou výrobkov bez potreby chladenia je aj ich dostupnosť na miestach, kde zákazníci často nakupujú impulzívne alebo hľadajú rýchle občerstvenie na cestách.
Praktické balenie bez potreby chladenia zároveň rozširuje možnosti umiestnenia výrobkov v predajniach. Okrem tradičných chladiacich regálov sa otvára priestor aj pre impulzné zóny pri pokladniach, čerpacie stanice, cestovný retail či vendingové riešenia, kde spotrebitelia čoraz častejšie nakupujú občerstvenie na okamžitú konzumáciu.
Vzniká tak priestor osloviť zákazníkov v úplne nových situáciách – mimo tradičného veľkého nákupu a priamo v momente okamžitej potreby.
„Mäsové snacky nevnímame ako jednorazovú produktovú novinku, ale ako kategóriu s veľkým potenciálom do budúcnosti. Prinášajú nové príležitosti nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre obchodných partnerov a nové predajné kanály, kde doteraz mäsové výrobky nemali také silné zastúpenie,“ dopĺňa senior brand manager Mecom Group Patrik Pencák.
Nové Mecom Snacks boli zároveň ocenené v programe Voľba spotrebiteľov – Novinka roka v kategórii snackov, čo potvrdzuje ich pozitívne prijatie medzi slovenskými zákazníkmi.
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