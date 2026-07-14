Milióny ľudí zachvátila panika: Šíri sa strašný parazit! Spôsobuje explozívnu hnačku a ďalšie problémy

WASHINGTON - Spojené štáty zaznamenávajú výrazný nárast infekcií spôsobených mikroskopickým parazitom Cyclospora. Nákaza môže vyvolať dlhotrvajúce vodnaté hnačky a ďalšie tráviace ťažkosti. Úrady zatiaľ nepoznajú jediný spoločný zdroj všetkých prípadov.
Americké zdravotnícke úrady vyšetrujú prudký nárast prípadov cyklosporózy, črevného ochorenia spôsobeného mikroskopickým parazitom Cyclospora cayetanensis. Nákaza sa v posledných týždňoch objavila vo viacerých častiach Spojených štátov a počet hlásených prípadov ďalej rastie.
Podľa najnovších údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) bolo k 9. júlu potvrdených 843 prípadov nákazy získanej priamo v USA. Ochorenie zaznamenali v 31 štátoch, 86 pacientov hospitalizovali a žiadne úmrtie nebolo hlásené. CDC zároveň preveruje viac ako 1 500 ďalších prípadov, pri ktorých ešte musí potvrdiť, či spĺňajú kritériá domácej nákazy cyklosporózou.
Najhoršia situácia je v Michigane
Mimoriadne výrazný nárast zaznamenal Michigan. Tamojšie zdravotnícke úrady evidovali k 10. júlu až 1 562 prípadov a 44 ľudí uviedlo hospitalizáciu. Zdroj miestneho ohniska sa zatiaľ nepodarilo identifikovať.
Na prvý pohľad sa môže zdať zvláštne, že samotný Michigan hlási viac prípadov než CDC v celých Spojených štátoch. Dôvodom je rozdielna metodika. Federálna štatistika zahŕňa laboratórne potvrdené prípady, ktoré už boli vyhodnotené ako nákazy získané v USA, zatiaľ čo jednotlivé štáty môžu do svojich aktuálnych údajov zahŕňať aj prípady, ktoré ešte len čakajú na ďalšie preverenie.
Nárast hlási aj Ohio. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva evidovalo k 2. júlu 177 prípadov, pričom drvivá väčšina z nich sa objavila počas júna.
Prudká hnačka môže trvať celé týždne
Cyclospora napáda tenké črevo. Najtypickejším príznakom je častá vodnatá hnačka, ktorá môže byť veľmi intenzívna. Objaviť sa môžu aj strata chuti do jedla, chudnutie, kŕče v bruchu, nafukovanie, zvýšená plynatosť, nevoľnosť a výrazná únava.
Príznaky sa zvyčajne neobjavia bezprostredne po zjedení kontaminovanej potraviny. Inkubačný čas je približne týždeň a bez liečby môžu ťažkosti pretrvávať niekoľko týždňov. U niektorých pacientov sa navyše po prechodnom zlepšení vracajú.
Ochorenie sa dá liečiť antibiotikami. Pri dlhotrvajúcej alebo silnej hnačke je dôležité vyhľadať lekára, pretože na potvrdenie infekcie je potrebné špecifické vyšetrenie.
Zdroj nákazy zostáva nejasný
Cyclospora sa na človeka najčastejšie prenáša požitím kontaminovanej vody alebo potravín. V minulosti sa ohniská v Spojených štátoch spájali najmä s čerstvou zeleninou, bylinkami a ovocím.
V aktuálnej situácii však úrady zatiaľ neurčili jeden konkrétny potravinový výrobok, ktorý by vysvetľoval všetky prípady. CDC spolu s americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv a zdravotníckymi úradmi jednotlivých štátov vyšetruje viacero skupín prípadov a snaží sa vystopovať možné zdroje nákazy.
Vyšetrovanie komplikuje aj dlhší čas medzi konzumáciou kontaminovanej potraviny a vznikom príznakov. Pacienti si po niekoľkých dňoch nemusia presne spomenúť, čo jedli a kde potraviny kúpili.
Parazit sa priamo medzi ľuďmi bežne neprenáša
Na rozdiel od niektorých iných črevných infekcií sa Cyclospora spravidla neprenáša priamo z jedného človeka na druhého. Parazit vylúčený stolicou totiž potrebuje určitý čas vo vonkajšom prostredí, aby sa stal infekčným.
Riziko preto predstavujú predovšetkým potraviny alebo voda, ktoré sa kontaminovali ešte pred konzumáciou. Úrady odporúčajú ovocie a zeleninu dôkladne umývať pod tečúcou vodou, hoci ani umytie nemusí parazita vždy úplne odstrániť. Najspoľahlivejšou ochranou pri rizikových potravinách je tepelná úprava.
CDC upozorňuje, že počet prípadov môže ešte ďalej rásť. Medzi vznikom ochorenia a zaradením prípadu do federálnej štatistiky môže uplynúť približne šesť týždňov. Skutočný rozsah nákazy preto pravdepodobne ešte nie je známy.