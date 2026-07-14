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Teplo opäť zaútočí: V TEJTO časti Slovenska sa očakáva až 33 stupňov

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null (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - V okresoch Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Komárno, Nové Zámky a Levice sa môže v utorok vyskytnúť teplota nad 33 stupňov. Platia preto výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

„Miestami sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 33 stupňov Celzia. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ priblížili meteorológovia.

Teplo opäť zaútočí: V
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 (Zdroj: shmu.sk)

Úrad verejného zdravotníctva SR v súvislosti s teplotami apeluje na dodržiavanie pravidelného pitného režimu. Treba obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.

Vo všetkých okresoch Trenčianskeho kraja platí čas zvýšeného rizika vzniku požiarov

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme platí vo všetkých okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne o tom v utorok informovalo na sociálnej sieti. HaZZ vzhľadom na súčasné klimatické podmienky odporúča zdržať sa opekania v prírodnom a lesnom prostredí, nakoľko riziko vzniku požiaru je veľmi vysoké.

„Vo vyhlásených okresoch je zakázané spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve. Povolené je naopak zakladať ohne v priestoroch a na miestach, kde nemôže dôjsť k jeho rozšíreniu, t.j. na oficiálnych ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti požiarom a v ich tesnej blízkosti sa nenachádzajú porasty trávy, kríkov a stromov,“ priblížili hasiči. Zároveň prosia verejnosť o rešpektovanie všeobecne záväzných nariadení obcí, ktoré upravujú podmienky zakladania ohňov v prírodnom prostredí vo svojom katastrálnom území alebo zakladanie ohňov úplne zakazujú.

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