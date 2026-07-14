MIMORIADNY ONLINE V Kyjeve sa ozývali výbuchy: Na zimu Ukrajina potrebuje 300 rakiet

KYJEV - V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev sa v utorok krátko po polnoci miestneho času ozývali výbuchy, uviedol novinár agentúry AFP. Stalo sa tak po tom, ako letectvo varovalo pred tým, že sa k mestu približuje niekoľko rakiet. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
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6:32 Podpora Ukrajiny, vývoj na Blízkom východe a bezpečnostná situácia v regióne Čierneho mora patrili medzi hlavné témy zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci (FAC) v Bruseli. Slovensko zastupoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Ten zdôraznil pokračujúcu podporu SR pri posilňovaní energetickej odolnosti Ukrajiny a potrebu zachovať diplomatické úsilie pri riešení medzinárodných kríz. Informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
6:00 Nemecko, Francúzsko a ďalších sedem krajín sa spojili s Ukrajinou v novej koalícii protivzdušnej obrany v reakcii na pokračujúce ruské útoky proti Ukrajine. „Vytvorením koalície protivzdušnej obrany posilňujeme schopnosti, ktoré Európa potrebuje,“ povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron po pondelkovom stretnutí tzv. koalície ochotných. Informuje správa agentúry DPA.
Zasahujú systémy protivzdušnej obrany
„V hlavnom meste zasahujú systémy protivzdušnej obrany,“ uviedol kyjevský starosta Vitalij Kličko na platforme Telegram. „Nepriateľ útočí na Kyjev balistickými raketami,“ dodal s tým, že v južnej časti Kyjeva vypukli požiare, pričom plamene mali zachvátiť sklady. V hlavnom meste sa predtým rozozvučali sirény varujúce pred leteckým útokom a následne bolo počuť približne pol tucta výbuchov. „Hrozba použitia balistických zbraní zo severu pretrváva! Riaďte sa našimi pokynmi! Zostaňte v krytoch, kým hrozba nepominie,“ informovali Vzdušné sily Ozbrojených síl Ukrajiny podľa agentúry RBC-Ukraine. Poplach pred náletmi bol po približne hodine zrušený.
Útok prišiel po tom, ako sa Ukrajina a jej spojenci zo skupiny tzv. koalície ochotných v pondelok stretli v Paríži s cieľom posilniť podporu Kyjevu a zvýšiť tlak na Moskvu, aby ukončila vojnu, ktorá pokračuje už piaty rok. Ešte pred stretnutím desať krajín oznámilo vytvorenie koalície na rozvoj „obranných“ protibalistických kapacít v Európe, ktorých má Kyjev v súčasnosti v dôsledku ruských leteckých útokov výrazný nedostatok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento krok označil za „historický“. Opakovane vyzýva spojencov na poskytnutie ďalších systémov protivzdušnej obrany, ktoré by pomohli odvracať ruské útoky balistickými a hypersonickými raketami.