Sobota11. júl 2026, meniny má Milota, zajtra Nina

Hrozivé varovanie expertov: Putin plánuje eskaláciu vojny! Týmto krajinám Európy hrozí útok

Ruský prezident Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Russian Presidential Press Service via AP)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Vladimir Putin podľa zdrojov blízkych Kremľu momentálne nemá záujem zastaviť vojnu. V Rusku sa už verejne objavujú aj scenáre útokov na ciele NATO.

Nádeje amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Vladimir Putin pristúpi na ukončenie vojny proti Ukrajine, sa nemusia naplniť. Ruský líder sa podľa ľudí blízkych Kremľu prikláňa skôr k ďalšiemu vyostreniu konfliktu než k prímeriu. Jeho postoj mali ešte viac utvrdiť rozsiahle ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie, prístavy a ďalšiu infraštruktúru.

Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na tri zdroje oboznámené s uvažovaním ruského vedenia. Jeden z nich, ktorý sa s Putinom pravidelne stretáva, označil pravdepodobnosť novej vojenskej eskalácie v najbližších mesiacoch za vysokú.

Putin sa nechce vzdať zvyšku Donbasu

Podľa zdrojov agentúry Reuters ruský prezident odmietol návrhy svojich poradcov, aby súhlasil so zastavením bojov na súčasnej frontovej línii. Za zásadný cieľ naďalej považuje obsadenie celej Doneckej oblasti, hoci ruské jednotky na východe Ukrajiny postupujú len pomaly a za cenu vysokých strát.

Putin mal svoj zámer ovládnuť zostávajúcu časť Donbasu zopakovať aj počas telefonátu s Trumpom. Americký prezident napriek tomu po rokovaniach verejne tvrdil, že šéf Kremľa chce vojnu ukončiť.

Informácie Reuters však naznačujú opačný vývoj. Dvaja z troch ľudí blízkych Kremľu očakávajú, že Moskva bude v najbližších mesiacoch vojenské operácie rozširovať, namiesto toho, aby pristúpila k skutočným mierovým rokovaniam.

Ukrajina varuje pred novými operáciami

Obavy z ďalšej eskalácie podľa Reuters vyjadril aj vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ. Spravodajské informácie, ktoré má Kyjev k dispozícii, majú poukazovať na prípravy nových ruských vojenských operácií. Ukrajinská strana nevylučuje ani možnosť útoku namiereného proti inému európskemu štátu.

Takéto tvrdenia však zatiaľ neboli nezávisle potvrdené a Reuters neuviedol podrobnosti o konkrétnych prípravách ani možnom cieli operácie.

V Rusku hovoria aj o základniach NATO

Myšlienky na rozšírenie konfliktu už nezostávajú iba v zákulisí Kremľa. Bývalý predstaviteľ ruského ministerstva obrany Andrej Iľnickij v komentári pre denník Kommersant načrtol možné podoby ďalšej fázy vojny.

Medzi potenciálne ciele zaradil vojenské základne NATO v pobaltských štátoch a Rumunsku. Spomenul tiež podniky v Európskej únii, ktoré pre Ukrajinu vyrábajú rakety a bezpilotné lietadlá s dlhým doletom. Nešlo však o oznámenie schváleného plánu Kremľa, ale o verejne prezentovaný scenár bývalého ruského úradníka.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov túto možnosť na otázku Reuters výslovne neodmietol. Vyhlásil, že Rusko musí prijímať opatrenia na posilnenie vlastnej bezpečnosti a má dostatok schopností na to, aby konalo samostatne.

Obmedzený útok by mohol skúšať jednotu NATO

Podľa vojenského analytika Jacka Watlinga z londýnskeho inštitútu Royal United Services Institute nemusí byť cieľom Moskvy otvorená vojna s celou Severoatlantickou alianciou.

Rusko by sa podľa neho mohlo pokúsiť o izolovaný alebo obmedzený útok, pri ktorom by skúšalo, či sa členské štáty NATO dokážu zhodnúť na spoločnej odpovedi. Rozdielne názory na rozsah odvety by mohli narušiť jednotu Aliancie.

Takáto konfrontácia by zároveň Putinovi mohla poslúžiť ako vnútropolitické odôvodnenie novej mobilizácie. Tá je v ruskej spoločnosti nepopulárna a Kremeľ sa jej napriek nedostatku vojakov zatiaľ snaží vyhnúť.

Útoky na ropný sektor zhoršili postoj Kremľa

Putinovo odhodlanie pokračovať vo vojne mali posilniť ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Bezpilotné lietadlá v poslednom období zasiahli rafinérie, zásobníky, prístavy aj plavidlá používané na prepravu paliva.

Ukrajinská armáda oznámila, že počas jednej z najnovších operácií napadla v Azovskom mori dvanásť tankerov, remorkér a nákladnú loď. Podľa Kyjeva plavidlá zásobovali ruské ozbrojené sily palivom alebo pomáhali vyvážať ropu napriek medzinárodným sankciám. Úplný rozsah škôd nebolo možné nezávisle overiť.

Kremeľ tvrdí, že podobné útoky mier nepribližujú, ale konflikt predlžujú. Peskov vo štvrtok vyhlásil, že čím intenzívnejšie bude Ukrajina útočiť na ruskú infraštruktúru, tým viac bude Moskva rozširovať svoju takzvanú bezpečnostnú zónu na ukrajinskom území.

Rusko tvrdí, že prekazilo atentáty

K napätiu prispeli aj tvrdenia ruskej tajnej služby FSB o údajných pripravovaných útokoch v Moskve. Podľa služby mali byť terčom vysokopostavení dôstojníci ruskej armády a vedúci predstaviteľ významného podniku obranného priemyslu.

FSB tvrdí, že do plánovania boli zapojené ukrajinské aj západné spravodajské služby. Moskva však k svojim obvineniam nezverejnila dôkazy, ktoré by bolo možné nezávisle overiť.

Reuters upozorňuje, že napriek verejným vyhláseniam Moskvy o pripravenosti rokovať zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by bol Putin ochotný ustúpiť od svojich základných územných požiadaviek. Naopak, vyjadrenia ľudí z jeho okolia naznačujú, že ďalšia fáza vojny môže byť ešte nebezpečnejšia.

Viac o téme: VojnaKonflikt útok RuskoNATOVladimir PutinUkrajinaRumunskoPobaltieEskalácia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ruský prezident Vladimir Putin
Putin je v strehu: Pozorne sleduje summit v Ankare a môže nečakane zareagovať! Hrozí útok na NATO
Zahraničné
Putin sa trasie od
Putin sa trasie od strachu: Urobil zásadné rozhodnutie na svoju ochranu!
Zahraničné
Vladimir Putin
Šokujúci názor experta: Putin je už v koncoch! Treba ho doraziť
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin
Šokujúce slová experta: Putin je v koncoch! Jeho dni sú spočítané, do troch rokov ho zvrhnú
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Legolas o náruživých vzplanutiach: Nela je super, ale... Toto je pre mňa NO GO!
Legolas o náruživých vzplanutiach: Nela je super, ale... Toto je pre mňa NO GO!
Prominenti
KEŽMAROK: Začal sa 34. ročník Európskeho ľudového remesla EĽRO
KEŽMAROK: Začal sa 34. ročník Európskeho ľudového remesla EĽRO
Správy
TRENČÍN: Na Pohode si svoje „Áno“ povedali Peter a Eva
TRENČÍN: Na Pohode si svoje „Áno“ povedali Peter a Eva
Správy

Domáce správy

Vodiči, pozor! Tunel Višňové
Vodiči, pozor! Tunel Višňové po nehode uzavreli v smere od Martina
Domáce
Zrazila chodca a z
Zrazila chodca a z miesta nehody ušla: Polícia obvinila 42-ročnú vodičku
Domáce
FOTO Autentické VIDEO z rannej
Autentické VIDEO z rannej nehody: Vodič zametacieho vozidla urobil osudovú chybu, vošiel do dráhy električky!
Domáce
AKTUÁLNE Tunel Višňové uzavreli: Dôvodom je nehoda! Obchádzka vedie cez Strečno
AKTUÁLNE Tunel Višňové uzavreli: Dôvodom je nehoda! Obchádzka vedie cez Strečno
Žilina

Zahraničné

Energetická kríza na Kube
Energetická kríza na Kube vrcholí: Krajina zažila druhý celoštátny výpadok elektriny za štyri dni
Zahraničné
Vladimir Putin
Hrozivé varovanie expertov: Putin plánuje eskaláciu vojny! Týmto krajinám Európy hrozí útok
Zahraničné
Na snímke z videa
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zakladá veliteľstvo na sankcie proti Rusku: Kyjev zasiahla vlna balistických rakiet
Zahraničné
Horor na dovolenke v
Horor na dovolenke v Grécku: Drzý domáci sliedil v chladničke a žiadal stovky eur naviac!
Zahraničné

Prominenti

Adela a Viktor Vinczeovci
Ťažké chvíle u Vinczeovcov: Adela verejne priznala... Max dva roky odmietal reagovať na Viktora!
Domáci prominenti
Poznáte legendárne slovenské filmy
Poznáte legendárne slovenské filmy z 80. rokov? Otestujte sa, čo si z nich pamätáte!
Domáci prominenti
Blažena Holišová
Hviezda z Básnikov zomrela v zabudnutí: Tragický koniec herečky, ktorú preslávili legendárne hlášky
Osobnosti
Dara Rolins
Dara Rolins ukázala súkromie s Nedvědom: TOTO prezrádzajú ich romantické zábery z Talianska!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ako sa zbaviť múch
Ako sa zbaviť múch v byte? VIDEO Umiestnite pri oknách TIETO dve veci z kuchyne!
Zaujímavosti
Rok cestovala vesmírom viac
Rok cestovala vesmírom viac ako miliardu kilometrov: Teraz dorazila k výnimočnému asteroidu
Zaujímavosti
Máte riedke vlasy po
Máte riedke vlasy po rodičoch? Takto môžete genetiku čiastočne oklamať
vysetrenie.sk
Lowri Denman
Šok po návrate z dovolenky: Žena si priniesla z Indie pásomnicu a 38 parazitov v mozgu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Na Slovensku rastie rýchlejšie
Na Slovensku rastie rýchlejšie ako zvyšok ekonomiky: Viete, o aký sektor ide?
hashtag.sk
Do slovenských obchodov dorazili
Do slovenských obchodov dorazili nové nanuky: Ktorý z nich vyskúšate ako prvý?
feminity.sk
Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce

Ekonomika

„Keď ju miluješ…“: Dokážete doplniť najznámejšie reklamné slogany? Otestujte sa! (kvíz)
„Keď ju miluješ…“: Dokážete doplniť najznámejšie reklamné slogany? Otestujte sa! (kvíz)
Nekonečné scrollovanie pod paľbou: Meta má zmeniť Facebook aj Instagram, inak jej hrozí obria pokuta!
Nekonečné scrollovanie pod paľbou: Meta má zmeniť Facebook aj Instagram, inak jej hrozí obria pokuta!
Slovensko prekvapilo v porovnaní dôchodkov žien a mužov: Patríme medzi výnimky v Európe!
Slovensko prekvapilo v porovnaní dôchodkov žien a mužov: Patríme medzi výnimky v Európe!
Zemetrasenie vo Volkswagene: Automobilka škrtá polovicu modelov a väčšinu voliteľnej výbavy, odbory zúria!
Zemetrasenie vo Volkswagene: Automobilka škrtá polovicu modelov a väčšinu voliteľnej výbavy, odbory zúria!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Belgičania dlho vzdorovali: Španielsko opäť spasil žolík Merino
MS VO FUTBALE 2026 Belgičania dlho vzdorovali: Španielsko opäť spasil žolík Merino
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Totálne šialenstvo v Nórsku: Severská krajina má pred kľúčovým zápasom nečakaný problém
MS VO FUTBALE 2026 Totálne šialenstvo v Nórsku: Severská krajina má pred kľúčovým zápasom nečakaný problém
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Dôvod nemeckého krachu? Škandál v tíme, za všetkým stojí Neuerova kontroverzná požiadavka
MS VO FUTBALE 2026 Dôvod nemeckého krachu? Škandál v tíme, za všetkým stojí Neuerova kontroverzná požiadavka
MS vo futbale
VIDEO Pomsta za Australian Open vyšla dokonale: Sinner nedal šancu Djokovičovi a zahrá si finále
VIDEO Pomsta za Australian Open vyšla dokonale: Sinner nedal šancu Djokovičovi a zahrá si finále
Muži

Auto-moto

Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Doprava
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
Klasické testy
FOTO/VIDEO: Mercedes-AMG CLA 45 - silnejší a rýchlejší, než kedy predtým. Týmto nás šokoval
FOTO/VIDEO: Mercedes-AMG CLA 45 - silnejší a rýchlejší, než kedy predtým. Týmto nás šokoval
Predstavujeme
Dacia Striker: toto je jediné auto, ktoré budete potrebovať
Dacia Striker: toto je jediné auto, ktoré budete potrebovať
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

V Banskej Bystrici vyrastie hala za 12 miliónov eur, prácu nájdu stovky ľudí
V Banskej Bystrici vyrastie hala za 12 miliónov eur, prácu nájdu stovky ľudí
Domáce
Práca so srdcom aj férovým platom: Pozri si voľné miesta v sociálnych službách od 1 500 eur
Práca so srdcom aj férovým platom: Pozri si voľné miesta v sociálnych službách od 1 500 eur
Získaj prácu
Čo je to staffing a ako podriadení šikanujú manažérov?
Čo je to staffing a ako podriadení šikanujú manažérov?
Prostredie práce
Nový v práci? Týchto 5 signálov vám napovie, či máte zostať, alebo rýchlo utekať
Nový v práci? Týchto 5 signálov vám napovie, či máte zostať, alebo rýchlo utekať
Získaj prácu

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Kam s deťmi na obed v Košiciach? V Barci je to malý výlet
Kam s deťmi na obed v Košiciach? V Barci je to malý výlet
Rady a tipy
Prečo vaša drevená vareška potrebuje očistný kúpeľ ?
Prečo vaša drevená vareška potrebuje očistný kúpeľ ?
Rady a tipy

Technológie

Hackeri odhalili zákulisie ruskej cenzúry. Médiá mali zatajiť palivovú krízu aj zábery z útoku na Moskvu
Hackeri odhalili zákulisie ruskej cenzúry. Médiá mali zatajiť palivovú krízu aj zábery z útoku na Moskvu
Hoaxy
Rusko zrejme pripravuje ďalšiu várku satelitov svojho „Starlinku“. Rassvet má slúžiť civilistom aj armáde
Rusko zrejme pripravuje ďalšiu várku satelitov svojho „Starlinku“. Rassvet má slúžiť civilistom aj armáde
Armádne technológie
Platíš za 300 Mb/s internet, no sťahuješ len 30 MB/s? Nie, operátor ťa neoklamal. Toto je dôvod
Platíš za 300 Mb/s internet, no sťahuješ len 30 MB/s? Nie, operátor ťa neoklamal. Toto je dôvod
Návody
Vedci 15 rokov vyvíjali zložku, ktorá má brzdiť priberanie. EÚ ju povolila a čoskoro sa môže objaviť v prvých potravinách
Vedci 15 rokov vyvíjali zložku, ktorá má brzdiť priberanie. EÚ ju povolila a čoskoro sa môže objaviť v prvých potravinách
Veda a výskum

TN LIVE

VIDEO: O majstrovi sveta má jasno. V Trnave sme navštívili azda najväčšieho fanúšika Lionela Messiho
VIDEO: O majstrovi sveta má jasno. V Trnave sme navštívili azda najväčšieho fanúšika Lionela Messiho
Šport
Štyri dni pre štyri osoby za 3890 eur. Turistov šokujú ceny v Chorvátsku, ležadlá zívajú prázdnotou
Štyri dni pre štyri osoby za 3890 eur. Turistov šokujú ceny v Chorvátsku, ležadlá zívajú prázdnotou
Zahraničné
Už na prvý pohľad vyzerá hrozivo. Nad netypickou značkou si lámu hlavu mnohí vodiči
Už na prvý pohľad vyzerá hrozivo. Nad netypickou značkou si lámu hlavu mnohí vodiči
Zahraničné
Súboj F-16 a Su-35: Rusi si na mapách vymysleli vlastný postup. Ich pilot tomu zrejme uveril a vletel priamo do pasce
Súboj F-16 a Su-35: Rusi si na mapách vymysleli vlastný postup. Ich pilot tomu zrejme uveril a vletel priamo do pasce
Zahraničné

Bývanie

Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi
Každý si vzal len dve krabice. Päťčlenná rodina vymenila väčší byt za 37,5 m2, každý tu má vlastné súkromie
Každý si vzal len dve krabice. Päťčlenná rodina vymenila väčší byt za 37,5 m2, každý tu má vlastné súkromie
Takéto interiéry boli kedysi všade, no už vyšli z módy. Týmto farbám sa radšej vyhnite, domov bude pôsobiť zastaralo
Takéto interiéry boli kedysi všade, no už vyšli z módy. Týmto farbám sa radšej vyhnite, domov bude pôsobiť zastaralo
Vyzerá ako bežný dom, no postavili ho skvelo. Klímu v lete ani netreba, na kúrenie minú z energií len minimum
Vyzerá ako bežný dom, no postavili ho skvelo. Klímu v lete ani netreba, na kúrenie minú z energií len minimum

Pre kutilov

Rastie vám na dvore burina a neviete, čo s ňou? 5 divokých rastlín, ktoré premenia nudný kút na kvitnúcu oázu
Rastie vám na dvore burina a neviete, čo s ňou? 5 divokých rastlín, ktoré premenia nudný kút na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
„Masívne drevo odolá požiaru dlhšie ako kov.“ Architekt Boris Hochel odhaľuje tajomstvá starých tesárov
„Masívne drevo odolá požiaru dlhšie ako kov.“ Architekt Boris Hochel odhaľuje tajomstvá starých tesárov
Stavebný materiál
Nenechajte stromy divoko zarásť! Júlový rez, ktorý rozhodne o úrode
Nenechajte stromy divoko zarásť! Júlový rez, ktorý rozhodne o úrode
Záhrada
Urobte z uhlovej brúsky stolovú pílu: Šikovný trik na dokonale presné rezy
Urobte z uhlovej brúsky stolovú pílu: Šikovný trik na dokonale presné rezy
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Počas splnu sa im môže splniť dávny veľký sen: Tieto znamenia majú byť v strehu
Zábava
Počas splnu sa im môže splniť dávny veľký sen: Tieto znamenia majú byť v strehu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vladimir Putin
Zahraničné
Hrozivé varovanie expertov: Putin plánuje eskaláciu vojny! Týmto krajinám Európy hrozí útok
Na snímke z videa
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zakladá veliteľstvo na sankcie proti Rusku: Kyjev zasiahla vlna balistických rakiet
Horor na dovolenke v
Zahraničné
Horor na dovolenke v Grécku: Drzý domáci sliedil v chladničke a žiadal stovky eur naviac!
Desivý plán 13-ročného školáka:
Zahraničné
Desivý plán 13-ročného školáka: Na internet napísal, že vezme nože a bude bodať ľudí, zasiahla polícia!

Ďalšie zo Zoznamu