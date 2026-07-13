Kryptopodvodník z cudziny skončil v rukách polície: Sľuboval obrovské zisky! Slováka obral o takmer 57-tisíc eur

LEVICE - Kriminalisti z Levíc odhalili podvodníka s kryptomenami. Počas policajnej akcie s názvom Krypto zadržali 23-ročného muža z cudziny, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Polícia v Leviciach prijala trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania podvodu. Neznámi páchatelia od februára 2026 vylákali od poškodeného vyšší objem peňazí. Zámienkou malo byť investovanie do kryptomien s vysokým výnosom. V súvislosti s trestným činom vznikla škoda takmer 57.000 eur.
Operatívno-pátracou činnosťou sa podarilo stotožniť jedného z páchateľov. Vyšetrovateľ Policajného zboru vzniesol voči zadržanému mužovi obvinenie pre pokračovací prečin podvodu. Taktiež podal návrh na vzatie obvineného do väzby, ktorému sudca pre prípravné konanie vyhovel. Vyšetrovanie s cieľom odhaliť ostatných aktérov skutku naďalej pokračuje, potvrdila polícia.