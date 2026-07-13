Dráma v USA skončila smrťou: Do streľby bol zapojený imigračný úrad! Prípad už vyšetruje FBI

WASHINGTON - V meste Biddeford v americkom štáte Maine došlo v pondelok k streľbe, do ktorej bol zapojený Imigračný a colný úrad (ICE), informoval predseda Snemovne reprezentantov tohto štátu Ryan Fecteau. Pri incidente zomrela jedna osoba, píše o tom televízia CNN.
„Jedna osoba bola zabitá. Do incidentu bol zapojený ICE. Štátna polícia a Ministerstvo verejnej bezpečnosti sú teraz na mieste činu, aby zistili podrobnosti, a očakávame, že na vyšetrovaní sa bude podieľať aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI),“ uviedol Fecteau na Facebooku.
Upozornenie: Video nie je vhodné pre citlivé povahy a maloleté osoby!
Polícia v meste Biddeford pre CNN potvrdila, že v tejto oblasti došlo k „policajnému incidentu“. Verejnosti podľa nej v súčasnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo, no ďalšie podrobnosti odmietla poskytnúť.
K pondelkovému incidentu došlo necelý týždeň po tom, čo agent ICE zastrelil v meste Houston muža z Mexika, ktorý bol na ceste do práce. Lorenzo Salgado Araujo bol zabitý počas dopravnej kontroly v rámci akcie, ktorú ICE spočiatku označila za cielenú operáciu, hoci zdroj CNN neskôr uviedol, že nebohý muž nebol cieľom tejto operácie.