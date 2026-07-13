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Počasie bude NEVYSPYTATEĽNÉ! Udrú horúčavy, dusno, vrátia sa aj BÚRKY: TU sa treba mať na pozore

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, SITA/AP Photo/Fred Scheiber)
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BRATISLAVA - Počasie tento týždeň bude nevyspytateľné. Po dnešnom stabilnom dni sa nad Slovensko postupne nasunie teplý a vlhký vzduch, ktorý prinesie tropické teploty, dusno a sériu búrok. Už od utorka hrozí dynamické a miestami aj problémové počasie, ktoré bude naberať na sile až do konca týždňa.

Počasie je už niekoľko dní kontrastné. Sever a východ krajiny zažívajú chladné, sychravé podmienky, ktoré miestami pripomínajú skôr október než júl. Naopak, západ a juh si držia typické letné teploty do +28 °C. Dnešný pondelok ešte prinesie stabilnú oblohu a len minimálnu šancu na zrážky. Od zajtra sa však situácia začne lámať, píše portál iMeteo.sk.

Na juhu a západe Slovenska sa teploty opäť priblížia k +30 °C a v ďalších dňoch môžu vystúpiť až k +35 °C. Vlhký vzduch však spôsobí, že pocitová teplota bude ešte vyššia. Dusno sa začne prejavovať už v utorok, výraznejšie od stredy.

Počasie bude NEVYSPYTATEĽNÉ! Udrú
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 (Zdroj: SHMÚ, OMPaV, DF)

Teplý vzduch z juhu narazí na chladnejší zo severovýchodu

Nad južnou Európou sa už niekoľko dní drží veľmi teplá vzduchová masa. V najbližších dňoch sa jej okraj presunie aj nad naše územie, kde sa stretne s chladnejším vzduchom od severovýchodu. Práve toto rozhranie vytvorí podmienky na vznik búrok a postupné zvyšovanie teplôt. Postupne sa nad Slovensko dostane teplejší a vlhší vzduch, ktorý prinesie tropické hodnoty aj výrazné dusno.

Počasie bude ovplyvňovať okraj tlakovej výše, po ktorom k nám bude prúdiť teplý vzduch. Zároveň sa vo vyšších vrstvách atmosféry prejaví brázda nízkeho tlaku, ktorá prinesie vlhkosť. Kombinácia tepla a vlhkosti spôsobí rýchlu labilizáciu vzduchu a vznik početných búrok.

Nebezpečné budú najmä tým, že vzniknú veľmi lokálne, ich pohyb bude pomalý alebo takmer žiadny a tak sa nad jednou oblasťou môžu vyprodukovať veľké množstvo zrážok v krátkom čase. To zvyšuje riziko lokálnych záplav, najmä v členitom teréne a horských oblastiach.

Denný prehľad vývoja počasia a búrok

Konvektívna energia (CAPE) bude v utorok najvyššia na severe Slovenska, kde sa očakáva vznik prvých prehánok a búrok. Podmienky budú dostatočné na tvorbu výraznejších oblakov, no búrky sa môžu objaviť aj inde. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši sa bude pohybovať od 23 až 28 stupňov Celzia.

CAPE

CAPE, teda konvektívna dostupná potenciálna energia, vyjadruje množstvo energie, ktoré môže stúpajúci teplý a vlhký vzduch využiť na tvorbu prehánok a búrok. Vo všeobecnosti platí, že čím sú hodnoty CAPE vyššie, tým väčší je potenciál na vznik mohutnejších búrkových oblakov a intenzívnejších búrok. (imeteo)

Podobné teploty očakávajú meteorológovia aj v stredu, no v tento deň bude energia v atmosfére pribúdať. Búrky sa rozšíria najmä na stredné a východné Slovensko, kde môžu byť intenzívnejšie a častejšie. Najčastejšie by mali vznikať predovšetkým v horských oblastiach.

CAPE bude najvyššie z celého týždňa vo štvrtok. Búrky zasiahnu už aj západné Slovensko. Stred a východ zažijú tretí búrkový deň po sebe, čo môže zvýšiť riziko problémov kvôli nasýtenej pôde. Atmosféra zostane nabitá energiou aj v piatok, čo prinesie ďalšie prehánky a búrky. Opäť hrozia prívalové zrážky a lokálne povodne.

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