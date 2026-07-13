Herečka Alice Bendová schudla 20 kíl: Telo v plavkách za 10 eur vystavila celému svetu!

TENERIFE - Dvojročná drina sa vyplatila! Herečka Alice Bendová poslala zo slnečného Tenerife sériu odvážnych záberov, na ktorých predviedla postavu po tom, čo schudla 20 kilogramov. Wau!
Herečka Alice Bendová opäť rozvírila vody sociálnych sietí. Zo slnečného Tenerife, ktoré je už roky jej druhým domovom, poslala sériu poriadne odvážnych záberov v leopardích bikinách. A fanúšikom doslova vyrazila dych. Po dvoch rokoch tvrdej práce totiž schudla neuveriteľných 20 kilogramov a svoju novú postavu hrdo vystavuje svetu.
Na fotografiách pózuje s úsmevom po kúpaní v oceáne, nechýba ani zrkadlové selfie a detail na ploché opálené bruško. Sama priznala, že leopardie bikiny sa jej zapáčili natoľko, že si ich kúpila hneď v dvoch farbách, lebo stáli v prepočte 10 eur kus. Ako vidíte, na luxusné značky si Alice naozaj nepotrpí a je v najlepšej forme za posledné roky. Pri výške 170 cm má aktuálne 57 kíl. Cvičí denne asi 20 minút, sústredí sa najmä na brušné partie a k tomu, ako hovorí - veľa, veľa pláva.
Pod príspevkami sa okamžite spustila lavína komplimentov. „Vyzeráte fantasticky!“, „Ste dôkaz, že vek je len číslo,“ či „Takú postavu by vám mohli závidieť aj oveľa mladšie ženy,“ odkazujú jej fanúšikovia.
Nie všetci však nadšene tlieskajú. Objavili sa aj hlasy, ktoré majú o herečku obavy. „Už prosím nechudnite, teraz ste akurát,“ napísala jedna zo sledovateliek. Ďalší sa zhodujú, že Alice dosiahla ideálnu váhu a ďalšie kilogramy dole by jej už skôr uškodili než pomohli.
Ešte donedávna pritom otvorene hovorila, že sa vo vlastnom tele necítila dobre. Trápili ju kilá navyše aj zdravotné ťažkosti a priznala, že pri pohľade na staršie fotografie nebola spokojná sama so sebou. Dnes je všetko inak. Našla stratené sebavedomie, do plaviek sa už neskrýva a svoju premenu si naplno užíva.
Zdá sa však, že hoci fanúšikovia obdivujú jej pevnú vôľu a neuveriteľnú premenu, väčšina sa zhoduje na jednom – Alice vyzerá skvelo presne tak, ako je teraz. A ďalšie chudnutie by už podľa nich bolo úplne zbytočné.