Autentické VIDEO naháňačky ako z akčného filmu cez štyri dediny: Po dolapení motorkára prišlo prekvapenie!

SENEC - Naháňačka ako z akčného filmu. Policajti v nedeľu popoludní prenasledovali motocyklistu, ktorý nerešpektoval výzvy na zastavenie a pred hliadkami unikal cez viacero obcí.
Ako uviedla polícia, k uvedenej udalosti došlo krátko pred 17. hodinou v obci Budmerice. "Policajná hliadka vykonávajúca dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky sa rozhodla zastaviť a skontrolovať vodiča motocykla zn Honda. Vodič však na svetelné a zvukové výzvy nereagoval a namiesto zastavenia prudko zrýchlil a dal sa na útek cez obce Báhoň, Kaplna a Blatné, pričom sa snažil uniknúť zasahujúcim policajným hliadkam, ktoré boli postupne zapojené do jeho prenasledovania," uviedli.
Nebezpečná jazda motorkára sa skončila až v okrese Senec, kde za jednou z križovatiek zastavil a pred policajtami sa ukryl v kroví. Tam bol však následne aj za pomoci svedkov zasahujúcimi policajtmi vypátraný, a následne aj spacifikovaný za použitia donucovacích prostriedkov. "Následnou lustráciou policajti zistili, že 36-ročný Jozef z okresu Pezinok nie je držiteľom vodičského oprávnenia a zároveň má právoplatne súdom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov do roku 2098," uviedli.
Dychová skúška vykonaná po zadržaní navyše potvrdila prítomnosť alkoholu v jeho dychu, a to v hodnote viac ako 1 promile. "Poverený príslušník zo Senca už v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia v jednočinnom súbehu s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," dodali.
Polícia opätovne upozorňuje, že nerešpektovanie výziev policajtov na zastavenie, jazda pod vplyvom alkoholu a vedenie vozidla napriek uloženému zákazu činnosti predstavujú mimoriadne nebezpečné konanie, ktoré môže mať tragické následky nielen pre samotného vodiča, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.