Motoristom ostali len oči pre plač: Ceny palív RAKETOVO stúpajú! Nafta sa vyrovnáva benzínu, čo predpovedá analytik?

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo sa motoristi tešili z tak lacných cien palív, aké neboli od začiatku vojny na Blízkom východe. Od začiatku letných prázdnin ale ceny palív prudko stúpa a najmä cena nafty sa mení prakticky každý deň. Liter nafty už stojí takmer rovnako, ako liter benzínu. Podľa analytika však už dobre bolo a za zvyšovaním cien je hneď niekoľko dôvodov.
Nie je to tak dávno, čo sa všetci motoristi tešili, že cena za liter nafty klesla pod 1,5 eura a benzín sa pohyboval okolo 1,539 eura za liter. Postupne však cena oboch palív začala raketovo rásť a posledné dni sa ceny palív menia doslova každý deň. Ešte začiatkom týždňa sa nafta predávala za 1,549 eura za liter, v sobotu ráno to bolo už 1,649 eura za liter. V priebehu pár dní tak cena za naftu stúpla o 10 centov na litri. V prípade benzínu bola cena za liter ešte začiatkom týždňa 1,639 eura, v sobotu to bolo už 1,678. Aj keď liter zdražel o 4 centy, jeho cena nestúpa tak raketovo, ako liter nafty.
Ceny palív výrazne stúpli, informoval Štatistický úrad
To, že cena nafty výraznejšie stúpa, potvrdil aj Štatistický úrad. "Spotrebitelia si na začiatku prázdnin opäť priplatili za tankovanie. Cena najpredávanejšieho benzínu druhý týždeň po sebe mierne vzrástla, výraznejší medzitýždňový nárast zaznamenala nafta. V medziročnom porovnaní boli všetky druhy benzínov drahšie v priemere o 10 % a motorová nafta o 5 %," informovali na svojej stránke. Ako upozornili, základný benzín predchádzajúci týždeň medzitýždňovo zdražel o necelý cent za liter, nafta o 4 centy na liter. Priemerný medzitýždňový výkyv cien pohonných látok v roku 2026 sa pritom pohybuje na úrovni ±2,8 centa za liter.
"Cena obyčajného benzínu stúpla už druhý týždeň po sebe, spotrebitelia platili v priemere za benzín Natural 95 cenu 1,673 eura za liter (medzitýždňovo +0,8 centa). Prémiové druhy benzínov, naopak nepatrne zlacneli na 1,829 eura za liter (-0,4 centa). Bežná nafta stála 1,522 eura za liter (+3,7 centa) a prémiová nafta 1,701 eura za liter (+1,6 centa). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zostali ceny všetkých sledovaných druhov pohonných látok vyššie. Benzín 95 bol drahší o 11,6 %, prémiové benzíny o 7,7 %, motorová nafta o 5,6 % a prémiová nafta o 4,3 %," upozornili štatistici.
Ako ďalej informovali, napriek zvýšeniu cien v priebehu 27. týždňa boli ceny benzínu na Slovensku o 7,6 % a ceny motorovej nafty o 13,8 % nižšie ako priemer v krajinách EÚ. Európska komisia zverejňuje týždenne prehľad cien palív v krajinách EÚ v špeciálnom bulletine, dáta za 27. týždeň boli vydané vo štvrtok, 9. júla 2026.
"Ceny plynov sa počas 27. týždňa výraznejšie nemenili. LNG (skvapalnený zemný plyn) sa predával za mierne zvýšených 1,877 eura za kilogram (+0,6 centa). Cena CNG (stlačený zemný plyn) mierne klesla na 1,948 eura za kilogram (-0,1 centa). Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) zostala rovnaká ako týždeň predtým, teda 0,828 eura za liter," dodali. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny plynných palív naďalej dvojciferným tempom. Cena plynu LNG sa zvýšila o 24,1 %, LPG o 20,3 % a CNG o 17,3 %.
Analytik: Dobre už bolo
Podľa analytika J&T banky Stanislava Pánisa stojí za odrazom cien palív na našich čerpacích staniciach niekoľko faktorov. "Rast cien je spôsobovaný nielen odrazom cien ropy, ale aj rafinérskych marží, teda tzv. crack spreadov. Pod odraz cien ropy sa podpísalo rastúce napätie na Blízkom východe, kde Irán obnovil dronové útoky na tankery, ktoré pri plavbe cez Hormuzský prieliv nepoužívali severný iránsky koridor, ale južný ománsky. To vyvolalo hneď Spojených štátov, ktoré začali útočiť na iránske ciele, na čo Teherán odpovedal odvetnými útokmi na americké ciele v Perzskom zálive. Viedlo to k výrokom amerického prezidenta Donalda Trumpa o konci prímeria a ukončení mierových rozhovorov s Iránom, keď sa mu vyhrážal opätovným uzatvorením Hormuzského prielivu a zničením odsoľovacích zariadení," uviedol pre Topky.sk.
Ako však konštatoval, tieto vyhlásenia vníma ako trocha prestrelené, a myslí si, že Trump nakoniec zmierni tón a bude sa chcieť s Iránom dohodnúť. Upozornil na to, že nakoniec sám Trump avizoval, že si nemyslí, že sa naplno obnoví vojna s Iránom a technické rokovania medzi USA a Iránom napokon ďalej pokračujú. "Napriek tomu však cena ropy Brent nemusí výrazne klesnúť na úrovne zo začiatku prázdnin. Nahor ju môže držať obnova čínskeho dopytu, ktorý pred pár týždňami klesol na polovicu štandardnej úrovne na osemročné minimá. Prvé znaky rastu dovozov ropy do Číny pritom už vidno. Okrem toho je možné, že mnohí ďalší obchodníci a vlády budú dopĺňať vyprázdnené zásobníky. Pripomínam, že komerčné zásoby ropy v krajinách OECD klesli na 23 ročné minimá a strategické vládne zásoby sú najnižšie od roku 1990. Tento faktor by mohol ceny ropy Brent držať v najbližšom čase skôr v okolí 80 dolárov," dodal vzápätí.
Poukázal aj na to, že dopyt po palivách je počas letnej sezóny robustný a ich zásoby sú relatívne nízke po predošlom dlhom uzavretí Hormuzského prielivu. To viedlo k odrazu rafinérskych marží pri obmedzenej kapacite spracovania ropy, keď prišlo nielen k plánovaným sezónnym odstávkam rafinérií, ale aj k mnohým nečakaným výpadkom. Analytik vysvetlil aj to, že k rastu rafinérskych marží prispievajú aj ukrajinské dronové útoky na ruské rafinérie, čo viedlo k výraznému poklesu exportov spracovaných ropných produktov z Ruska na globálny trh. "Navyše nedávno ruská vláda úplne zastavila export nafty a naopak krajina bude sama značné množstvá importovať práve pre jej nedostatok na domácom trhu v dôsledku poškodených rafinérií. To ešte prehĺbilo dopytovo- ponukovú nerovnováhu nafty na svetovom trhu, čo sa pretavilo do dynamického rastu jej cien.Keď to zhrniem, najmä faktor obnovy čínskych dovozov ropy a vysoké rafinérske marže môžu ceny ropy držať v najbližšom čase skôr okolo 80 dolárov. Táto kombinácia bude zároveň znamenať, že ceny nafty u nás budú bližšie k 1 euro a 60 centom ako k 1 euro a 50 centom z konca júna a benzínu sa bude predávať skôr okolo 1 eura a 70 centov počas leta. Inak povedané letné dno cien palív bolo už zrejme na prelome júna a júla dosiahnuté," uzavrel.