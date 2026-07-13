Lekári jej mesiace tvrdili, že má zápal močových ciest: Pravda bola oveľa krutejšia, Chloe zomrela ako 17-ročná

LONDÝN – Začalo sa to bolesťami chrbta, nočným budením a častým močením. Lekári opakovane diagnostikovali tínedžerke zápal močových ciest a predpisovali antibiotiká aj ibuprofén. Až po siedmich mesiacoch vyšetrenia odhalili agresívnu rakovinu. Chloe Ventonová napokon zomrela vo veku 17 rokov a jej mama dnes vyzýva rodičov, aby sa nebáli žiadať ďalšie vyšetrenia, ak majú pocit, že s ich dieťaťom niečo nie je v poriadku.
Chloe Ventonová zo Swindonu mala iba 15 rokov, keď sa u nej začali objavovať prvé zdravotné problémy. Budila sa uprostred noci s neznesiteľnými bolesťami, silno sa potila a neustále musela chodiť na toaletu. Keďže v detstve opakovane trpela zápalmi močových ciest, lekári usúdili, že ide o rovnaký problém. Predpísali jej antibiotiká a odporučili užívať ibuprofén.
Ani po niekoľkých mesiacoch sa jej stav nezlepšoval. Bolesť sa šírila z krížov do bokov, začala pociťovať necitlivosť dolnej časti tela a postupne strácala kontrolu nad močovým mechúrom. Jej matka Joanne opakovane navštevovala praktického lekára, no diagnóza zostávala rovnaká.
Zlom nastal až vo chvíli, keď odmietla ambulanciu opustiť, kým dcére neurobia ďalšie vyšetrenia. Následné zobrazovacie vyšetrenia v nemocnici odhalili nádor na chrbtici. Chloe následne previezli do nemocnice Johna Radcliffa v Oxforde, kde jej diagnostikovali Ewingov sarkóm, zriedkavý a agresívny nádor kostí, ktorý sa najčastejšie vyskytuje u detí, tínedžerov a mladých dospelých.
Nasledovala náročná liečba pozostávajúca z chemoterapie a protónovej terapie. Rodina verila, že sa jej stav začne zlepšovať. Po ukončení liečby sa však objavili nové zdravotné problémy vrátane vyrážok a výrazného zhoršenia celkového stavu.
Lekári ich spočiatku pripisovali vedľajším účinkom onkologickej liečby. Chloein otec Gary však opäť trval na ďalších vyšetreniach. Tie napokon odhalili akútnu myeloidnú leukémiu, agresívnu formu rakoviny krvi, ktorá vzniká v kostnej dreni. Napriek ďalšej liečbe Chloe v júli 2020 vo veku 17 rokov zomrela.
Joanne Ventonová dodnes verí, že skoršie odhalenie ochorenia mohlo dcére zvýšiť šancu na prežitie. Zdôrazňuje však, že jej cieľom nie je obviňovať jednotlivých lekárov, ale upozorniť rodičov, aby dôverovali vlastným inštinktom.
„Ak máte pocit, že s vaším dieťaťom niečo nie je v poriadku, nevzdávajte sa. Pýtajte sa, žiadajte ďalšie vyšetrenia a nenechajte sa odbiť,“ odkázala.
Podľa štúdie publikovanej v roku 2023 v odbornom časopise The BMJ sa diagnostické omyly v primárnej aj nemocničnej zdravotnej starostlivosti týkajú približne jedného z osemnástich pacientov. Najzávažnejšie následky majú práve pri ochoreniach, ako sú rakovina, mozgová príhoda alebo infarkt, kde môže oneskorená diagnóza výrazne ovplyvniť prognózu pacienta.
Pred smrťou Chloe povedala svojej mame vetu, na ktorú nikdy nezabudne. „Nikdy neuvidím, ako moji bratia vyrastú, oženia sa, a nikdy sa nestanem tetou, akou som chcela byť.“ Práve tieto slová podľa Joanne vystihujú všetko, o čo ich rodina prišla. Dnes verí, že zdieľaním dcérinho príbehu môže pomôcť zachrániť život niekomu ďalšiemu.