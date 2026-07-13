Tvrdý útok na letisko v Saná: Vláda Jemenu chcela rázne zabrániť pristátiu iránskeho lietadla

SANÁ - Medzinárodné uznávaná vláda Jemenu uviedla, že v pondelok zasiahla letisko v meste Saná. Tamojší povstalci húsíovia obvinili z útoku Saudskú Arábiu, ktorá podporuje jemenskú vládu. Agentúra AFP konštatuje, že ide o najväčšiu eskaláciu napätia za uplynulé roky medzi vládou a povstalcami podporovanými Iránom.
Vláda tvrdí, že útokom chcela zabrániť tomu, aby na letisku v hlavnom meste pristálo iránske lietadlo. Pred týmto útokom sa vláda snažila presvedčiť delegáciu húsíov, ktorá odcestovala do islamskej republiky na pohreb nebohého najvyššieho duchovného vodcu, aby namiesto toho nastúpila na let jemenskej leteckej spoločnosti Yemenia.
„Teroristické milície húsíov - podporované iránskym režimom - zabránili jemenským národným lietadlám pristáť na letisku v hlavnom meste, Saná, zatiaľ čo trvali na tom, aby mohlo iránske lietadlo narušiť jemenské územie. V dôsledku toho sa stala pristávacia dráha letiska terčom útoku,“ uviedlo jemenské ministerstvo obrany.
Útok na pristávacie dráhy
Televízia húsíov al-Masíra pred vyhlásením vlády informovala, že „saudská agresia sa zamerala na odletové a pristávacie dráhy na Medzinárodnom letisku Saná“. AFP konštatuje, že napätie v Jemene sa zvyšuje už niekoľko dní. Húsíovia tento mesiac obvinili Saudskú Arábiu z útoku na iránske lietadlo, ktoré pristálo v meste Saná a odletelo s delegáciou na palube.
Povstalci v tom čase pohrozili útokmi na saudskoarabské letiská a kľúčové objekty, ak Rijád naruší jemenský vzdušný priestor alebo sa pokúsi o ďalší úder. Najnovšia eskalácia vyvolala obavy z obnovenia útokov húsíov na Saudskú Arábia po rokoch relatívneho pokoja. Vojenský hovorca húsíov Jahjá Sarí obvinil Saudskú Arábiu z „ukončenia fázy deeskalácie“. Rijád podľa neho nesie plnú zodpovednosť za následky svojej agresie. „Vyhlasujeme, že táto agresia nezostane bez odpovede alebo nepotrestaná,“ dodal.