Na otázku, kto Šebestovej kupuje šperky, prišla jasná odpoveď: Koniec tajnostiam

BRATISLAVA - Bývalá kráľovná krásy a podnikateľka Magdaléna Šebestová patrí k atraktívnym ženám nášho šoubiznisu a luxus ju obklopuje na každom kroku. Keďže sa už roky profesionálne pohybuje vo svete šperkov, máločo jej vyrazí dych.
Kým mnohé ženy pri pohľade na šperky padajú do kolien a okamžite vyťahujú kreditky, u Magdalény by ste nákupnú horúčku hľadali márne. „Ja so šperkami pracujem, som s nimi v neustálom kontakte, čiže pri mne už klasické šialenstvo neprebieha. Ako sa hovorí – obuvníkovo dieťa chodí bosé. Ale šaliem, keď príde nejaká nová kolekcia. Vtedy sa úprimne kochám tými majstrovskými dielami, sledujem, ako sú tie šperky prepracované, pretože je to už skutočné umelecké dielo,“ priznáva tmavovláska.
Keďže ju šperky živia, muži to pri nej majú pri výbere darčekov mimoriadne ťažké. Magdaléna však v súkromí prekvapuje skromnosťou. Obdarovať ju možno hocičím. „Ja som presne typ ženy, ktorá keď dostane darček, tak aj keby sa mi hneď nepáčil, ja si k nemu vzťah jednoducho nájdem. Je totiž od človeka, ktorý mi ho dal, sám ho pre mňa vybral a ja v tom dare vidím predovšetkým tú emóciu,“ hovorí úprimne. Sama však priznáva, že darček za pôrod dcéry nenosí: „Asi počká na Ninku, kedy ho bude nosiť ona, keď vyrastie,“ odhalila svoje plány s klenotom.
Ako úspešná manažérka luxusného klenotníctva prichádza do kontaktu najmä s pánmi, ktorí chcú svoje polovičky ohúriť darčekom. Keď muži kupujú šperk, prvá otázka sa logicky týka jeho sumy. Čo je druhou najčastejšou vecou, na ktorú sa pýtajú hneď po cene?
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