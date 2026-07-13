Šanca pre vysokoškolákov: Do parlamentu nastúpi 48 nových stážistov

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
BRATISLAVA - Na stáž do Kancelárie Národnej rady (NR) SR pre akademický rok 2026/2027 prijali 48 vysokoškolákov. Uviedli to z odboru komunikácie kancelárie parlamentu.
„Na základe výberového konania zaslala Kancelária NR SR 48 študentom vyrozumenie o prijatí na stáž na akademický rok 2026/2027,“ priblížili.
Na stáž sa prihlásilo 119 študentov vysokých škôl. Prijatým uchádzačom stáž začne v októbri 2026, potrvá do konca mája 2027. Prebiehať bude na sekretariátoch parlamentných výborov a vybraných odboroch Kancelárie NR SR. Povinnosti a úlohy stážistu budú závisieť od agendy pracoviska, na ktorom bude pôsobiť.