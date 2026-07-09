Koniec hotovosti? EÚ chystá digitálne euro, prebiehajú rokovania

BRUSEL - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok podporili rokovania s Radou EÚ (členské štáty) o návrhu o digitálnom eure, ktorý by občanom ponúkol bezpečný spôsob, ako znížiť závislosť od poskytovateľov z krajín mimo EÚ. Informuje o tom spravodajca.
Počas hlasovania v pléne 416 poslancov hlasmi za, 169 hlasmi proti a pri 22 zdržaniach zákonodarcovia súhlasili s pokračovaním v ďalšej fáze legislatívneho procesu na vytvorenie digitálneho eura a zdvihnutím rúk odobrili aj možnosť poskytovania platobných služieb mimo eura. Rozhodnutia Výboru EP pre hospodárske a menové veci z 23. júna o začatí medziinštitucionálnych rozhovorov o vytvorení digitálneho eura a poskytovaní služieb v digitálnom eure poskytovateľmi platobných služieb zaregistrovanými v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, spochybnili iba politické europarlamentné skupiny Európski konzervatívci a reformisti a Patrioti pre Európu. Tretí materiál z rovnakého legislatívneho balíka o jednotnej mene týkajúci sa eurobankoviek a euromincí ako zákonného platidla spochybneniu nečelil, takže EP môže pokračovať aj v rokovaniach o tejto otázke.
Tím vyjednávačov europarlamentu v rámci rokovaní s írskym predsedníctvom Rady EÚ povedie španielsky europoslanec Fernando Navarrete Rojas z frakcie európskych ľudovcov. Prvé kolo rokovaní by sa malo uskutočniť čoskoro. Medzi kľúčové body rokovacej pozície EP patrí predstava, že digitálne euro by bolo novou elektronickou formou peňazí vydávanou Európskou centrálnou bankou a fungovalo by online aj offline. Do digitálneho eura by sa začlenili záruky ochrany súkromia. Transakcie by sa overovali bez toho, aby sa odhalili osobné údaje, ktoré by sa spracúvali len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na fungovanie systému.
Výnimky pre digitálne euro
Podľa EP by väčšina podnikov musela prijať digitálne euro. Výnimky by sa vzťahovali na samostatne zárobkovo činné osoby a malé podniky a mikropodniky, ktoré neprijímajú digitálne platby. Základné služby, ako je otvorenie účtu, držba a správa finančných prostriedkov a prístup aspoň k jednému platobnému nástroju, by boli bezplatné.
V záujme ochrany finančného systému by sa stanovil strop pre množstvo digitálnych eur, ktoré by jednotlivec mohol držať. Banky a poskytovatelia platobných služieb z krajín EÚ mimo eurozóny by tiež mohli distribuovať digitálne euro. Krajiny eurozóny by boli povinné zabezpečiť dostupnosť hotovosti, podniky by nemali možnosť zakázať peňažnú hotovosť a členské štáty by museli pravidelne monitorovať dostupnosť hotovosti, pričom osobitná pozornosť by sa venovala zraniteľným skupinám, ako sú starší ľudia, osoby s nízkymi príjmami a ľudia bez prístupu k tradičnému bankovému systému.