TROPICKÝ ONLINE Mimoriadne tragický víkend: Počet utopených DRAMATICKY rastie, ďalšie dve obete na Zlatých pieskoch!

BRATISLAVA/BERLÍN/PRAHA - Situácia sa počas víkendu vymyká kontrole. Pri kontinuálnom jasnom počasí padajú doma, ale aj v zahraničí veľké teplotné rekordy, ktorý boli pred niekoľkými rokmi nemysliteľné. Prekročenie hranice 40 stupňov Celzia je vážnym výkričníkom. Slovensko navyše zasiahla tragická vlna náhlych úmrtí na jazerách a iných vodných plochách a len od piatku prišlo o život päť ľudí. Situáciu preto na domácej, ale aj zahraničnej pôde intenzívne monitorujeme.
archívne video
Pozrite si odporúčania ministerstva vnútra:
- Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) informoval, že Bratislava má za sebou najteplejšiu noc od roku 2017, počas tej z piatka na sobotu bolo 26,3 stupňa a ide o nový rekord,
- nepríjemne vysoké teploty lákajú Slovákov k vode, avšak pri týchto aktivitách len za posledný týždeň zahynulo už sedem ľudí,
- počas tropických dní, ktoré sú práve teraz, obmedzte aktivity v exteriéri a vyčkajte do chladnejšieho počasia,
- najbližšie výraznejšie ochladenie sa očakáva vo štvrtok 2. júla,
- v niektorých lokalitách môže dôjsť k obmedzeniu dodávok pitnej vody,
- výstrahy pred teplotami platia aj na nedeľu 28. júna a pondelok 29. júna,
- teplotné rekordy padajú aj v zahraničí a výnimkou nie sú ani časté požiare lesov či iných trávnatých plôch alebo polí.
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19:26 Podľa portálu noviny.sk došlo k ďalšej závažnej tragédii.
Na Zlatých pieskoch sa utopili dve ďalšie osoby. Zasahovali tam viaceré záchranné zložky. Dvaja mladíci mali vojsť do vody a dlhší čas sa z nej nevynorili. Obidve telá z vody vytiahli už neskoro. Na mieste pristál aj záchranársky vrtuľník. Mladíkov aj resuscitovali, no napriek snahe sa ich nepodarilo zachrániť.
Smutnú bilanciu utopených za tento víkend spracovala už aj polícia SR:
"Za posledné dva dni evidujeme na území bratislavského kraja celkovo šesť osôb, pre ktoré skončila návšteva kúpaliska alebo jazera tragicky. Jedná sa o tieto prípady :
- 26.6.2026 Piatok – nález muža bez známok života vo vodnej ploche jazera Kuchajda
- 26.06.2026 Piatok – nález muža bez známok života vo vodnej ploche jazera Draždiak
- 27.06.2026 Sobota – nález ženy bez známok života v Čunovskom jazere
- 27.06.2026 Sobota – nález muža bez známok života vo vodnej ploche jazera v blízkosti obce Réca
- 27.06.2026 Sobota – nález dvoch mužov vo vodnej ploche jazera Zlaté Piesky v Bratislave"
19:21 Horúčavy môžu skomplikovať aj menej náročnú turistiku v horách. Horská záchranná služba (HZS) preto návštevníkom odporúča, aby túry počas vysokých teplôt dôkladne plánovali, vyrážali skoro ráno a nepodceňovali pitný režim ani ochranu pred slnkom.
Ako upozorňujú horskí záchranári, fyzická aktivita je pri vysokých teplotách pre organizmus výraznou záťažou. „Hory počkajú a netreba sa hnať za dosiahnutím nejakého svojho cieľa za každú cenu. Tá cena totiž môže siahať až na úroveň ľudského života,“ uviedli. Ak sa návštevníci napriek výstrahám pred vysokými teplotami rozhodnú ísť na túru, mali by vyraziť skoro ráno, aby sa vyhli poludňajšiemu slnku. Zároveň je tak väčšia šanca, že ich nezastihnú popoludňajšie búrky, ktoré často súvisia práve s vysokými teplotami.
Základom bezpečného pohybu v horách je dostatok tekutín a ochrana pred slnkom. Turistom by nemala chýbať pokrývka hlavy, slnečné okuliare ani krém s vysokým UV faktorom. HZS pripomína, že slnko je v horách intenzívnejšie a s nadmorskou výškou rastie aj UV žiarenie. S nástupom vysokých teplôt HZS registruje viac zásahov pre vyčerpanie, nevoľnosť, nedostatok tekutín či úpal. „Problémom je určite aj búrková činnosť, určite ste zaznamenali napríklad nedávny zásah bleskom na Kriváni, no stretli sme sa už aj so sekundárnym zasiahnutím bleskom na ferate,“ uviedli z HZS.
18:51 Horúčavy môžu skomplikovať aj menej náročnú turistiku v horách. Horská záchranná služba (HZS) preto návštevníkom odporúča, aby túry počas vysokých teplôt dôkladne plánovali, vyrážali skoro ráno a nepodceňovali pitný režim ani ochranu pred slnkom.
Ako upozorňujú horskí záchranári, fyzická aktivita je pri vysokých teplotách pre organizmus výraznou záťažou. „Hory počkajú a netreba sa hnať za dosiahnutím nejakého svojho cieľa za každú cenu. Tá cena totiž môže siahať až na úroveň ľudského života,“ uviedli. Ak sa návštevníci napriek výstrahám pred vysokými teplotami rozhodnú ísť na túru, mali by vyraziť skoro ráno, aby sa vyhli poludňajšiemu slnku. Zároveň je tak väčšia šanca, že ich nezastihnú popoludňajšie búrky, ktoré často súvisia práve s vysokými teplotami.
Základom bezpečného pohybu v horách je dostatok tekutín a ochrana pred slnkom. Turistom by nemala chýbať pokrývka hlavy, slnečné okuliare ani krém s vysokým UV faktorom. HZS pripomína, že slnko je v horách intenzívnejšie a s nadmorskou výškou rastie aj UV žiarenie. S nástupom vysokých teplôt HZS registruje viac zásahov pre vyčerpanie, nevoľnosť, nedostatok tekutín či úpal. „Problémom je určite aj búrková činnosť, určite ste zaznamenali napríklad nedávny zásah bleskom na Kriváni, no stretli sme sa už aj so sekundárnym zasiahnutím bleskom na ferate,“ uviedli z HZS.
18:35 Na Slovensku bolo v sobotu extrémne teplo. Prekonané boli viaceré rekordy. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„Podľa operatívnych údajov z automatických staníc teplota vzduchu výnimočne presiahla 39 stupňov Celzia. Najvyššia bola na stanici v Kamenici nad Hronom. Ide o automatickú zrážkomernú stanicu. Meranie teploty je tu doplnkové a pri jej umiestnení sa nekladú také prísne nároky ako pri klasických klimatologických staniciach. Postačuje však na doplnkové informovanie verejnosti o dosiahnutej teplote vzduchu. Viac ako 39 stupňov Celzia sme ďalej namerali v Skalici a v Senici,“ priblížili meteorológovia. Vlna horúčav bude na Slovensku pokračovať aj v nedeľu (28. 6.). SHMÚ upozornil na to, že v tento deň by malo byť ešte o niečo teplejšie.
18:28 Na severe Čiech bolo dnes rekordné teplo. Maximálnu teplotu pre dnešný deň prekonalo všetkých 25 staníc merajúcich vyše 30 rokov, nové júnové maximum má 23 z nich a absolútne desať, prevažne z Ústeckého kraja. Najteplejšie bolo dnes v Doksanoch na Litoměřicku, neoficiálne 40,8 stupňa Celzia, čo je dokonca nový absolútny český rekord. Podľa Lenky Doškovej z ústeckej pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je možné, že rekordné zápisy sa budú znovu prepisovať v nedeľu.
18:05 SHMÚ označuje tento deň za extrémne teplý.
17:31 Nemecko zaznamenalo v sobotu nový historický teplotný rekord. Na stanici v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko namerali podľa predbežných údajov 41,5 stupňa Celzia. S odvolaním sa na Nemeckú meteorologickú službu (DWD) o tom informovala agentúra AFP. Predchádzajúci rekord padol iba v piatok, keď sa teplota v meste Saarbrücken v spolkovej krajine Sársko vyšplhala na 41,3 stupňa Celzia. Predtým bola rekordná teplota nižšia o 0,1 stupňa Celzia zaznamenaná 25. júla 2019.
17:16 Vo vodnej ploche v blízkosti obce Réca v okrese Senec našli telo 54-ročného muža bez známok života. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Vyzvala verejnosť, aby bola pri návšteve vodných plôch opatrná. „Podľa doterajších informácií mal po predchádzajúcej konzumácii alkoholických nápojov 54-ročný muž vojsť do jazera, pričom následne sa už nevynoril. Na miesto boli privolaní potápači poriečneho oddelenia, ktorí na breh vytiahli telo muža bez známok života,“ priblížila.
Júnové tragédie NEBERÚ KONCA: O život prišiel ďalší Slovák (†54), našli ho na vodnej ploche pri Senci!
17:01 Výstrahy pred horúčavami budú v nedeľu (28. 6.) platiť na celom Slovensku. Týkať sa budú aj pondelka 29. júna. Teploty môžu dosiahnuť viac ako 33 stupňov Celzia. Na západe a juhu krajiny, ale aj v niektorých lokalitách na východe môžu byť nad 38 stupňov Celzia. Meteorológovia preto na nedeľu v čase od 11.00 h do 20.00 h vydali výstrahy prvého, druhého a tretieho stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
16:02 V českej obci Doksany v Ústeckom kraji v sobotu namerali teplotu 40,6 °C, čím bol zrejme prekonaný doterajší teplotný rekord 40,4 °C z augusta 2012. Na sociálnej siet Facebook o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). „Absolútny rekord bol (pravdepodobne) prekonaný. Stanica Doksany v Ústeckom kraji nečakala do zajtrajška, kedy má vlna horúčav vrcholiť, a pred malou chvíľou namerala teplotu 40,6 °C, čím by prekonala doterajší rekord 40,4 °C nameraný v Dobřichoviciach dňa 20. augusta 2012,“ napísal ČHMÚ na sociálnej sieti Facebook.
15:20 Dánsko v sobotu zaznamenalo na svojom území najvyššiu teplotu v histórii meraní. Oznámil to Dánsky meteorologický inštitút (DMI), informuje TASR podľa správy agentúry AFP. „S teplotou 36,6 °C severne od Odense máme najteplejší deň od začiatku meraní v roku 1874,“ napísal DMI na sieti X s tým, že „deň sa ešte neskončil“. Predchádzajúci rekord 36,4 stupňov Celzia padol v auguste 1975. Dánsky meteorologický inštitút vystríha, že rekord môže byť počas súčasnej vlny horúčav znovu pokorený.
15:17 Teplota vzduchu sa v sobotu popoludní v najteplejších oblastiach na juhozápade Slovenska dostáva cez hranicu 39 stupňov Celzia a výnimočne už atakuje 40 stupňov Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
Vďaka plytkej kopovitej oblačnosti teplota podľa meteorológov „zúbkuje“. „Priebeh teploty nie je vyrovnaný, ale chvíľu teplota stúpne a potom zase klesne - podľa toho, či je slnko za oblakom alebo nie,“ ozrejmil ústav.
14:16 V blízkosti brehu na Čunovskom jazere v Bratislave našli telo 20-ročnej ženy bez známok života. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
Polícia v tejto súvislosti prijala oznámenie v sobotu krátko po 12.30 h. „Po príchode na miesto policajti hodnovernosť oznámenia preverili a potvrdili. Pracovníci privolanej rýchlej zdravotnej služby sa snažili 20-ročnú ženu oživiť, krátko po 13.00 h bol však skonštatovaný exitus,“ priblížil hovorca.
ŠOK Polícia oznámila ďalšiu smrť pri vode: Z hladiny vytiahli mladé dievča (†20), len včera takto zomreli traja ľudia!
11:49 Najmenej 193 miliónov ľudí v Európe (s výnimkou Turecka) v sobotu postihnú teploty vyššie ako 35 stupňov Celzia a horúčavy nad 30 °C zažije viac ako 404 miliónov ľudí. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP. Len v Nemecku by teploty nad 35 stupňov mali ovplyvniť približne 75 miliónov ľudí. Podobné horúčavy by v Maďarsku malo pocítiť viac ako deväť miliónov ľudí, teda takmer celá krajina.
9:15 Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS) upozorňuje na možné obmedzenie dodávok pitnej vody vo vybraných lokalitách, ak výdatnosť pitných vodných zdrojov klesne na kritickú úroveň. Horúce počasie môže v najbližších týždňoch situáciu zhoršiť. ZsVS opatrenia vopred oznámi, informovala o tom na svojom webe.
Zároveň apeluje na obyvateľov, aby pitnú vodu z verejného vodovodu využívali výlučne na pitné a hygienické účely. Neodporúča jej používanie na polievanie záhrad, trávnikov, športovísk a verejných priestranstiev ani na umývanie motorových vozidiel.
8:55 Bratislava zaznamenala najvyššiu minimálnu dennú teplotu. Na stanici na Kolibe teplota počas noci na sobotu neklesla pod 26,3 stupňa Celzia. Doteraz platný rekord zo 4. augusta 2017 mal hodnotu 24,8 stupňa Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
Noc bola teplá najmä na juhozápade krajiny, predovšetkým v oblasti hlavného mesta. V iných lokalitách boli v noci oproti dňu pomerne veľké rozdiely v teplote. „Na viacerých miestach, predovšetkým v severnej polovici územia, bola teplota vzduchu ešte vcelku znesiteľná a klesla na hodnoty od 17 do 11 stupňov Celzia,“ ozrejmili meteorológovia.
6:30 Slovensko cez víkend (27. - 28. 6.) zasiahnu extrémne horúčavy. Maximálna teplota môže miestami presiahnuť 40 stupňov Celzia. Meteorológovia preto vydali výstrahy prvého, druhého aj tretieho stupňa. Najvyššia platí na juhu a západe krajiny. Takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie.
Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov, komplikácie môžu horúčavy priniesť v doprave, najmä železničnej. Spôsobiť môžu aj lokálne problémy so zásobovaním pitnou vodou a nadmerným využívaním chladiacich systémov zaťažiť energetickú a technickú infraštruktúru.
5:55 Švajčiarsko v piatok zaznamenalo najvyššiu júnovú teplotu od začiatku meraní, keď v meste Bazilej na severe krajiny namerali 38,8 stupňa Celzia. Predchádzajúci rekord 38 stupňov pritom zaznamenali len o deň skôr na tej istej stanici. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Pôvodný rekord najvyššej júnovej teploty pochádzal z roku 1947.
Slovensko zasiahla mimoriadne tragická séria úmrtí
Séria tragických udalostí pri slovenských jazerách a vodných plochách pokračuje. V okrese Senec počas soboty 27. júna prišiel o život 54-ročný muž, ktorý podľa doterajších zistení vošiel po predchádzajúcej konzumácii alkoholu do jazera, z ktorého sa už nevynoril. Počet obetí za posledné dva dni ďalej narastá.
Polícia prijala oznámenie krátko po 16:00 hodine. Muža bez známok života našli vo vodnej ploche v blízkosti obce Réca. Podľa doterajších informácií mal 54-ročný muž pred vstupom do vody požívať alkoholické nápoje. Následne vošiel do jazera, avšak z vody sa už nevynoril.
Už piata slovenská obeť za dva dni
Sobotná tragédia prišla len niekoľko hodín po sérii náhlych úmrtí pri vodných plochách. V sobotu 27. júna zasahovali záchranné zložky pri Čunovskom jazere v Bratislave, kde pri brehu našli 20-ročnú ženu bez známok života. Záchranári sa ju ešte pokúšali oživiť, lekár však krátko po 13.00 h konštatoval smrť.
ŠOK Polícia oznámila ďalšiu smrť pri vode: Z hladiny vytiahli mladé dievča (†20), len včera takto zomreli traja ľudia!
Mimoriadne tragický bol už piatok 26. júna. V priebehu jediného dňa si voda vyžiadala tri ľudské životy. Dve tragédie sa odohrali v Bratislave – na Kuchajde a Veľkom Draždiaku. Ďalšia osoba zomrela vo vodnej ploche v Richnave na východe Slovenska.
Po dnešných prípadoch v Čunove a pri obci Réca tak počet obetí za posledné dva dni stúpol už na päť.
Tragédia sa stala aj pri Komárne
Verejnosť v posledných týždňoch zasiahol aj prípad z Komárna, kde pri vode zahynul mladý študent strednej školy.
ŠOK Polícia oznámila ďalšiu smrť pri vode: Z hladiny vytiahli mladé dievča (†20), len včera takto zomreli traja ľudia!
Tragické udalosti z rôznych kútov Slovenska tak opäť upozorňujú na riziká, ktoré so sebou prináša letná sezóna.
Vysoké teploty, kúpanie vo voľnej prírode, únava organizmu či alkohol môžu podľa odborníkov vytvoriť nebezpečnú kombináciu.
Polícia opätovne apeluje
Policajti po ďalšej tragédii znovu vyzvali verejnosť na opatrnosť.
"Touto cestou apelujeme na verejnosť, aby pri návšteve vodných plôch boli občania opatrní, nepreceňovali svoje sily a schopnosti a nepožívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje," uviedla polícia.
Začiatok letnej sezóny sa tak v priebehu dvoch dní zmenil na mimoriadne tragické obdobie. Záchranné zložky opakovane upozorňujú, že aj zdanlivo pokojná vodná plocha môže byť v kombinácii s alkoholom alebo precenením vlastných síl smrteľne nebezpečná. Situáciu preto intenzívne sledujeme aj v tomto online článku.