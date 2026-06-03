TRAGÉDIA na dovolenke v Grécku! Slovenský turista (†57) zahynul pred očami svojej rodiny

ATÉNY - V gréckych horách zomrel 57-ročný slovenský turista. Muž utrpel na hore Olymp zástavu srdca počas svojej túry v oblasti vodopádov Orlias v rovnomennej rokline.
K incidentu došlo v utorok ráno v nadmorskej výške približne 800 metrov, v oblasti vodopádov Orlias, vo vnútri rokliny, ktorá dosahuje nadmorskú výšku približne 1 100 metrov.
Podľa gréckeho webu Pezoporontas bol muž na turistike so svojou rodinou. Počas výletu s najbližšími utrpel zástavu srdca a zrútil sa na zem. Mužovi sa najskôr pokúšali pomôcť okoloidúci, no neúspešne.
Ako informuje grécky web Zougla, mužovi vyrazili ihneď na pomoc aj záchranári, ktorí sa ho pokúšali oživiť. Žiaľ, 57-ročnému Slovákovi už pomôcť nedokázali. Muž mal utrpieť zástavu srdca. Jeho telo bolo následne prevezené do nemocnice, kde potvrdili jeho smrť. Presné príčiny úmrtia potvrdí až pitva.
So žiadosťou o stanovisko sme kontaktovali aj ministerstvo zahraničných vecí SR. "MZVEZ SR je informované o úmrtí občana SR v Grécku. Prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Aténach sme v kontakte s príslušnými gréckymi úradmi aj pozostalými, ktorým poskytujeme konzulárnu asistenciu. Vzhľadom na ochranu osobných údajov však nie je možné poskytnúť ďalšie informácie," uviedol rezort.