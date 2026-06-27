Júnové tragédie NEBERÚ KONCA: O život prišiel ďalší Slovák (†54), našli ho na vodnej ploche pri Senci!

BRATISLAVA - Neskutočne smutný záver júna a pekelné horúčavy si vypýtali ďalší ľudský život. Kúpanie sa opäť stalo osudným ďalšiemu človeku. Po tragédiách v Bratislave, Richnave a dnes v Čunove zomrel pri jazere neďaleko obce Réca pri Senci 54-ročný muž.
Séria tragických udalostí pri slovenských jazerách a vodných plochách pokračuje. V okrese Senec prišiel o život 54-ročný muž, ktorý podľa doterajších zistení vošiel do jazera, z ktorého sa už nevynoril. Počet obetí za posledné dni ďalej narastá.
Muž si mal pred kúpaním vypiť
Polícia prijala oznámenie krátko po 16:00 hodine. Muža bez známok života našli vo vodnej ploche v blízkosti obce Réca. Podľa doterajších informácií mal 54-ročný muž pred vstupom do vody požívať alkoholické nápoje. Následne vošiel do jazera, avšak z vody sa už nevynoril.
Na miesto boli privolaní potápači poriečneho oddelenia, ktorí telo muža vytiahli na breh.
"Podľa doterajších informácií mal po predchádzajúcej konzumácii alkoholických nápojov 54-ročný muž vojsť do jazera, pričom následne sa už nevynoril," uviedla polícia.
Okolnosti tragédie vyšetrujú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci.
Už je to piata obeť za veľmi krátky čas!
Najnovšia tragédia prichádza len krátko po ďalších smrteľných udalostiach, ktoré otriasli Slovenskom.
Práve dnes zasahovali záchranné zložky pri Čunovskom jazere v Bratislave, kde pri brehu našli 20-ročnú ženu bez známok života. Záchranári sa ju ešte pokúšali oživiť, lekár však napokon konštatoval smrť.
ŠOK Polícia oznámila ďalšiu smrť pri vode: Z hladiny vytiahli mladé dievča (†20), len včera takto zomreli traja ľudia!
Len v piatok 26. júna pritom prišli o život traja ľudia. Dve tragédie sa odohrali v Bratislave – na Kuchajde a Veľkom Draždiaku. Ďalšia osoba zomrela vo vodnej ploche v Richnave na východe Slovenska a ešte predtým 18-ročný školák pri Komárne. Po najnovšom prípade pri obci Réca tak ide už o piatu obeť vodných tragédií za mimoriadne krátke predvíkendové a víkendové obdobie.