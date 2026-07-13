Po pôrode v exotike prišiel zlom: Hviezdy reality šou Svadba na prvý pohľad opúšťajú Filipíny!

MANILA - Ich život v exotickom raji sa končí. Tereza a Milan Benda, ktorých spojila šou Svadba na prvý pohľad, opúšťajú Filipíny, kde sa im narodila dcérka Esmé. Na sociálnej sieti sa pochválili zábermi z posledných chvíľ pred odletom a prezradili, že ich čaká poriadne náročná cesta.
Tereza Hudecová a Milan Benda boli účinkujúci v reality šou Svadba na porvý pohľad. V auguste 2021 po falošnej svadbe na televíznych obrazovkách, spečatili svoje manželstvo aj oficiálne. Dvojica spoločne žila v Prahe, kde blondínka rozbiehala svoje podnikanie s klobúkmi. V novembri 2024 oznámili, že do ich rodiny pribudne prírastok. Na sociálnej sieti vtedy zverejnili video, na ktorom manželia držali noviny s titulkom: „Baby Benda is coming,“ čo v preklade znamená "Bábätko Benda je na ceste."
Vlani sa manželia Bendovci preťahovali na Filipíny kvôli Milanovej práci a práve tam privítali na svete svoje prvé dieťa. Dcérka Esmé sa narodila v máji a Tereza sa netajila tým, že pôrod nebol jednoduchý. Po mesiacoch strávených v exotike nastal deň, na ktorý sa síce tešili, no zároveň znamená koniec jednej veľkej životnej kapitoly. Tereza sa fanúšikom prihovorila ešte pred odletom z ulíc Manily. „Dnes je deň D a my letíme domov. Vyrážame na raňajky, posledné dotyky a začína cca 30-hodinová cesta,“ napísala k videu, na ktorom kráča po meste spolu s manželom Milanom a ich malou dcérkou Esmé.
Neskôr už zverejnila záber priamo z letiska, kde prezradila, že odbavenie prebehlo bez väčších komplikácií. „Všetko prebehlo v pohode. Mali sme teda povolených 74 kg, nie 64 kg. Boli tam nejaké gramíky navyše, ale zobrali to v pohode. Tašku pre Esmé vôbec neriešili a dovolili nám dokonca zobrať aj plnú termosku s teplou vodou na mliečko,“ napísala spokojná mamička.
Rodinka Bendovcov sa teraz vracia na Slovensko, kde budú môcť byť opäť bližšie rodine a priateľom. A hoci ich ešte čaká vyčerpávajúca 30-hodinová cesta s malou dcérkou, podľa všetkého ju odštartovali bez stresu a s úsmevom na tvári.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%