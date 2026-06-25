Za platbu v hotovosti vám hrozí pokuta až 10-tisíc eur! Na TOTO si dajte pozor

BRATISLAVA - Mnoho Slovákov vôbec netuší, že od januára tohto roka platia prísnejšie pravidlá pre platby v hotovosti. Nová legislatíva obmedzuje, koľko môžu ľudia či firmy zaplatiť v hotovosti, a zároveň presne určuje výnimky, pri ktorých je hotovosť nad limit ešte povolená. Za porušenie hrozí bežným ľuďom pokuta až 10-tisíc eur, pri právnickej osobe a podnikateľovi sa môžu vyšplhať až na 150-tisíc eur.
Zákaz platieb v hotovosti sa rozdeľuje v závislosti od toho, či sa platba v hotovosti uskutočňuje medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi alebo medzi ostatnými subjektami, informuje Finančná správa (FS) na svojom webe.
Od 1. januára 2026 sa zakázala platba v hotovosti, ktorej hodnota:
- prevyšuje 5 000 eur, na ktorých sa zúčastňuje podnikateľ alebo iná právnická osoba. Z uvedeného vyplýva, že sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak sa uskutočňuje napr. medzi právnickými osobami, alebo medzi fyzickými osobami podnikateľmi, alebo medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom, alebo medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom. V prípade právnických osôb sa nerozlišuje, či právnická osoba má alebo nemá oprávnenie na podnikanie.
- prevyšuje 15 000 eur, ak sa uskutočňuje medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi.
"Zákaz sa vzťahuje nielen na platby za predaj tovaru a poskytovanie služieb, ale aj na platby pôžičiek, plnenie záväzkov, vklady spoločníkov do základného imania, vyplácanie podielov na zisku, platby záloh a preddavkov a pod.," upozorňuje Finančná správa.
Porušenie zákona sa tvrdo trestá. "Ak dôjde k porušeniu zákona zo strany fyzickej osoby – nepodnikateľa, bude jej uložená pokuta za priestupok do 10 000 eur. Ak dôjde k porušeniu zákona fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, bude jej uložená pokuta za správny delikt do 150 000 eur," varuje FS.
Výnimky
Zákon zakazuje akékoľvek platby v hotovosti bez ohľadu na ich právny dôvod, okrem výnimiek presne definovaných v zákone. Medzi najdôležitejšie výnimky patria:
- platby v rámci bankových a platobných služieb (vklad, výber, hotovostný prevod),
- zmenárenská činnosť,
- spracovanie a preprava bankoviek a mincí,
- platby súvisiace so správou daní a colnými predpismi,
- platby počas krízovej situácie, vojny, výnimočného alebo núdzového stavu,
- platby v súvislosti so súdnym konaním, exekúciou či úschovou peňazí,
- platby v zahraničí pri plnení úloh štátnych orgánov,
- platby súvisiace s činnosťou SIS, Vojenského spravodajstva či ochranou utajovaných skutočností,
- prípady, kde hotovosť priamo vyžaduje osobitný zákon (napr. Zmenkový a šekový zákon, Zákonník práce, zákon o cestovných náhradách či zákon o dobrovoľných dražbách).
Všetky výnimky sú podrobne zverejnené na webe Finačnej správy.
Príklady
Príklad č. 1: Zamestnávateľ vypláca svojmu zamestnancovi odstupné pri rozviazaní pracovného pomeru v sume 16 000 eur. Platba môže byť vykonaná v hotovosti, pretože ide o plnenie vyplývajúce zo Zákonníka práce, na ktoré sa zákon nevzťahuje.
Príklad č. 2: Fyzická osoba vkladá do úschovy notárovi peniaze za účelom ich vydania určitému príjemcovi v sume 28 000 eur. Platba môže byť vykonaná v hotovosti i napriek tomu, že notár je osobou vykonávajúcou samostatne zárobkovú činnosť, lebo ide o plnenie, na ktoré sa zákon nevzťahuje.
"Na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku, sa zákaz nevzťahuje," uvádza Finančná správa. Ak si napríklad podnikateľ objedná tovar od dodávateľa v sume 7 200 eur a dodávateľ pošle tovar prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku, tak odberateľ pri prevzatí tovaru môže zaplatiť za tovar v hotovosti, nakoľko ide o platbu, na ktorú sa zákon nevzťahuje. Dobierka tovaru môže byť platená v hotovosti.
Ako sa posudzuje hodnota platby v hotovosti
Zákon presne určuje, ako sa má posudzovať hodnota platby, najmä v prípadoch, keď je rozdelená na viac menších čiastok. Ak platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu, ich hodnoty sa sčítavajú.
To znamená, že ak obchodní partneri uzatvoria zmluvu s celkovou hodnotou plnenia nad 5 000 eur, žiadna platba z tejto zmluvy nesmie byť vykonaná v hotovosti – a to ani záloha či preddavok. Ak teda celková hodnota plnenia presiahne limit, nie je možné uskutočniť ani čiastkovú hotovostnú platbu.
Príklady
Príklad č. 1: Obchodná spoločnosť uzatvorila nájomnú zmluvu na kancelárske priestory na dobu 12 mesiacov s dohodnutým mesačným nájomným 500 eur. Pretože hodnota platby z jedného právneho vzťahu prevyšuje 5 000 eur (12 x 500 = 6 000), nemôže byť žiadna platba nájomného za jednotlivé mesiace uhradená v hotovosti.
Príklad č. 2: Slovenský podnikateľ zaplatí dodávateľovi v hotovosti zálohu 1 000 eur s tým, že odhadovaná cena dodaného diela je 4 500 eur. Po dokončení je však dielo vyfakturované v hodnote 5 500 eur. Pretože cena diela prevyšuje 5 000 eur, nemala byť ani záloha zaplatená v hotovosti. Podnikateľ musí pri cene blížiacej sa k limitu 5 000 eur alebo pri reálnej možnosti prekročenia limitu voliť bezhotovostnú formu úhrady.
Platby vykonané v zahraničí
Obmedzenie platieb v hotovosti sa vzťahuje aj na transakcie vykonané mimo územia Slovenska, ak súvisia s plnením uskutočneným na Slovensku a ak má odovzdávajúci alebo príjemca na Slovensku trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň či miesto podnikania. "To znamená, že ak slovenský dodávateľ predá tovar alebo poskytne službu pre zahraničného odberateľa na území Slovenskej republiky, nemôže od tohto zahraničného odberateľa prevziať platbu v hotovosti nad 5 000 eur, aj keď bude platba vykonaná v zahraničí," upozorňuje Finančná správa.
Rovnako to platí aj v prípade, ak slovenský odberateľ obstará tovar alebo poskytnutie služby od zahraničného dodávateľa na území Slovenskej republiky, nemôže platbu nad 5 000 eur za tento tovar alebo službu vykonať v hotovosti, aj keď by bola platba vykonaná v zahraničí.
Príklady
Príklad č. 1: Slovenský podnikateľ v zahraničí uhradí v hotovosti nákup tovaru, ktorý v zahraničí kúpil v sume 5 400 eur. Nedochádza k porušeniu zákona o obmedzení platieb v hotovosti, nakoľko plnenie – kúpa tovaru nebola uskutočnená na území Slovenskej republiky.
Príklad č. 2: Slovenský podnikateľ predal tovar do zahraničia. Odberateľ si prevezme tovar na území SR a zároveň ho uhradí v hotovosti v celkovej sume 6 600 eur. Dochádza k porušeniu zákona o obmedzení platieb v hotovosti, nakoľko tovar bol predaný na území SR, aj keď následne vyvezený do zahraničia.