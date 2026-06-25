Štvrtok25. jún 2026, meniny má Olívia, Tadeáš, zajtra Adriána

Za platbu v hotovosti vám hrozí pokuta až 10-tisíc eur! Na TOTO si dajte pozor

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, Topky)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Mnoho Slovákov vôbec netuší, že od januára tohto roka platia prísnejšie pravidlá pre platby v hotovosti. Nová legislatíva obmedzuje, koľko môžu ľudia či firmy zaplatiť v hotovosti, a zároveň presne určuje výnimky, pri ktorých je hotovosť nad limit ešte povolená. Za porušenie hrozí bežným ľuďom pokuta až 10-tisíc eur, pri právnickej osobe a podnikateľovi sa môžu vyšplhať až na 150-tisíc eur.

Zákaz platieb v hotovosti sa rozdeľuje v závislosti od toho, či sa platba v hotovosti uskutočňuje medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi alebo medzi ostatnými subjektami, informuje Finančná správa (FS) na svojom webe.

Od 1. januára 2026 sa zakázala platba v hotovosti, ktorej hodnota:

  • prevyšuje 5 000 eur, na ktorých sa zúčastňuje podnikateľ alebo iná právnická osoba.  Z uvedeného vyplýva, že sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak sa uskutočňuje napr. medzi právnickými osobami, alebo medzi fyzickými osobami podnikateľmi, alebo medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom, alebo medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom. V prípade právnických osôb sa nerozlišuje, či právnická osoba má alebo nemá oprávnenie na podnikanie. 
  • prevyšuje 15 000 eur, ak sa uskutočňuje medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi.

"Zákaz sa vzťahuje nielen na platby za predaj tovaru a poskytovanie služieb, ale aj na platby pôžičiek, plnenie záväzkov, vklady spoločníkov do základného imania, vyplácanie podielov na zisku, platby záloh a preddavkov a pod.," upozorňuje Finančná správa.

Dobrá správa pre tisíce ľudí: Od júla stúpnu viaceré príspevky Prečítajte si tiež

Dobrá správa pre tisíce ľudí: Od júla stúpnu viaceré príspevky

Porušenie zákona sa tvrdo trestá. "Ak dôjde k porušeniu zákona zo strany fyzickej osoby – nepodnikateľa, bude jej uložená pokuta za priestupok do 10 000 eur. Ak dôjde k porušeniu zákona fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, bude jej uložená pokuta za správny delikt do 150 000 eur," varuje FS.

Výnimky

Zákon zakazuje akékoľvek platby v hotovosti bez ohľadu na ich právny dôvod, okrem výnimiek presne definovaných v zákone. Medzi najdôležitejšie výnimky patria:

  • platby v rámci bankových a platobných služieb (vklad, výber, hotovostný prevod),
  • zmenárenská činnosť,
  • spracovanie a preprava bankoviek a mincí,
  • platby súvisiace so správou daní a colnými predpismi,
  • platby počas krízovej situácie, vojny, výnimočného alebo núdzového stavu,
  • platby v súvislosti so súdnym konaním, exekúciou či úschovou peňazí,
  • platby v zahraničí pri plnení úloh štátnych orgánov,
  • platby súvisiace s činnosťou SIS, Vojenského spravodajstva či ochranou utajovaných skutočností,
  • prípady, kde hotovosť priamo vyžaduje osobitný zákon (napr. Zmenkový a šekový zákon, Zákonník práce, zákon o cestovných náhradách či zákon o dobrovoľných dražbách).

Všetky výnimky sú podrobne zverejnené na webe Finačnej správy.

Príklady

Príklad č. 1: Zamestnávateľ vypláca svojmu zamestnancovi odstupné pri rozviazaní pracovného pomeru v sume 16 000 eur. Platba môže byť vykonaná v hotovosti, pretože ide o plnenie vyplývajúce zo Zákonníka práce, na ktoré sa zákon nevzťahuje.

Príklad č. 2: Fyzická osoba vkladá do úschovy notárovi peniaze za účelom ich vydania určitému príjemcovi v sume 28 000 eur. Platba môže byť vykonaná v hotovosti i napriek tomu, že notár je osobou vykonávajúcou samostatne zárobkovú činnosť, lebo ide o plnenie, na ktoré sa zákon nevzťahuje.

"Na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku, sa zákaz nevzťahuje," uvádza Finančná správa. Ak si napríklad podnikateľ objedná tovar od dodávateľa v sume 7 200 eur a dodávateľ pošle tovar prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku, tak odberateľ pri prevzatí tovaru môže zaplatiť za tovar v hotovosti, nakoľko ide o platbu, na ktorú sa zákon nevzťahuje. Dobierka tovaru môže byť platená v hotovosti.

Ako sa posudzuje hodnota platby v hotovosti

Zákon presne určuje, ako sa má posudzovať hodnota platby, najmä v prípadoch, keď je rozdelená na viac menších čiastok. Ak platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu, ich hodnoty sa sčítavajú.

To znamená, že ak obchodní partneri uzatvoria zmluvu s celkovou hodnotou plnenia nad 5 000 eur, žiadna platba z tejto zmluvy nesmie byť vykonaná v hotovosti – a to ani záloha či preddavok. Ak teda celková hodnota plnenia presiahne limit, nie je možné uskutočniť ani čiastkovú hotovostnú platbu.

Príklady

Príklad č. 1: Obchodná spoločnosť uzatvorila nájomnú zmluvu na kancelárske priestory na dobu 12 mesiacov s dohodnutým mesačným nájomným 500 eur. Pretože hodnota platby z jedného právneho vzťahu prevyšuje 5 000 eur (12 x 500 = 6 000), nemôže byť žiadna platba nájomného za jednotlivé mesiace uhradená v hotovosti.

Príklad č. 2: Slovenský podnikateľ zaplatí dodávateľovi v hotovosti zálohu 1 000 eur s tým, že odhadovaná cena dodaného diela je 4  500 eur. Po dokončení je však dielo vyfakturované v hodnote 5 500 eur. Pretože cena diela prevyšuje 5 000 eur, nemala byť ani záloha zaplatená v hotovosti. Podnikateľ musí pri cene blížiacej sa k limitu 5 000 eur alebo pri reálnej možnosti prekročenia limitu voliť bezhotovostnú formu úhrady.

Platby vykonané v zahraničí

Obmedzenie platieb v hotovosti sa vzťahuje aj na transakcie vykonané mimo územia Slovenska, ak súvisia s plnením uskutočneným na Slovensku a ak má odovzdávajúci alebo príjemca na Slovensku trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň či miesto podnikania. "To znamená, že ak slovenský dodávateľ predá tovar alebo poskytne službu pre zahraničného odberateľa na území Slovenskej republiky, nemôže od tohto zahraničného odberateľa prevziať platbu v hotovosti nad 5 000 eur, aj keď bude platba vykonaná v zahraničí," upozorňuje Finančná správa.

Rovnako to platí aj v prípade, ak slovenský odberateľ obstará tovar alebo poskytnutie služby od zahraničného dodávateľa na území Slovenskej republiky, nemôže platbu nad 5 000 eur za tento tovar alebo službu vykonať v hotovosti, aj keď by bola platba vykonaná v zahraničí.

Príklady

Príklad č. 1: Slovenský podnikateľ v zahraničí uhradí v hotovosti nákup tovaru, ktorý v zahraničí kúpil v sume 5 400 eur.  Nedochádza k porušeniu zákona o obmedzení platieb v hotovosti, nakoľko plnenie – kúpa tovaru nebola uskutočnená na území Slovenskej republiky.

Príklad č. 2: Slovenský podnikateľ predal tovar do zahraničia. Odberateľ si prevezme tovar na území SR a zároveň ho uhradí v hotovosti v celkovej sume 6 600 eur.   Dochádza k porušeniu zákona o obmedzení platieb v hotovosti, nakoľko tovar bol predaný  na území SR, aj keď následne vyvezený do zahraničia.

Viac o téme: SankcieFinančná správaPlatba v hotovosti
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tikajúca bomba slovenských financií:
Tikajúca bomba slovenských financií: Na vysoký dlh sme pristarí! Riziko štátneho bankrotu podľa RRZ stúpa
Domáce
Záujem o platby cez
Záujem o platby cez QR kódy rastie: Zrealizovalo sa vyše 100-tisíc transakcií
Domáce
Zlá správa pre peňaženky
Zlá správa pre peňaženky Slovákov: NBS avizuje ďalšie zvyšovanie úrokov, hypotéky opäť zdražejú!
Domáce
Ilustračné foto
Dobrá správa pre tisíce ľudí: Od júla stúpnu viaceré príspevky
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nvotová mala cestu k umeniu ľahšiu ako mama: Šišková ju vidí na inej dráhe! Dorota sa bráni
Nvotová mala cestu k umeniu ľahšiu ako mama: Šišková ju vidí na inej dráhe! Dorota sa bráni
Prominenti
Tieto znamenia môže jedno letné stretnutie nasmerovať inam
Tieto znamenia môže jedno letné stretnutie nasmerovať inam
Feminity TV
V Maďarsku chytili nebezpečného Slováka z akcie LEPTAČ
V Maďarsku chytili nebezpečného Slováka z akcie LEPTAČ
Správy

Domáce správy

Za platbu v hotovosti
Za platbu v hotovosti vám hrozí pokuta až 10-tisíc eur! Na TOTO si dajte pozor
Domáce
Leto v znamení festivalov
Leto v znamení festivalov a stanovačiek sa blíži: Powerbanka je povinná výbava! Na ktorú sa dá spoľahnúť, prezradí dTest
Domáce
AKTUÁLNE Dráma na vode:
AKTUÁLNE Dráma na vode: Muž zmizol pod hladinou! Rozbehla sa rozsiahla záchranná akcia
Domáce
Pozor na peľ tráv: Alergikov čakajú najbližšie týždne vysoké koncentrácie vo vzduchu
Pozor na peľ tráv: Alergikov čakajú najbližšie týždne vysoké koncentrácie vo vzduchu
Regióny

Zahraničné

Bývalá starostka z mexika
Bývalá starostka rozvášnila davy pikantnou fotkou z MS vo futbale! Vytasila sexi DEKOLT, aktivistov pobúrila
Zahraničné
Británia sa pečie: Teplota
Británia sa pečie: Teplota vystúpila na rekordných 36,1 stupňa! Bude ešte horšie
Zahraničné
Airbus A-380 spoločnosti Emirates
Šok pri kontrole: Práve TIETO dopravné lietadlá majú trhliny na krídlach! Úrady zasiahli
Zahraničné
Tesla vrazila do domu.
Tesla prepnutá na autopilota vrazila do domu: VIDEO Seniorka zrážku neprežila! Deti sú otrasené
Zahraničné

Prominenti

Slovenskej herečke mnohé závidia:
Slovenskej herečke mnohé závidia: Zbalila sexsymbol... Je o 9 rokov mladší!
Osobnosti
FOTO vnútri! Andrea Verešová, Daniela Volopich
Andrea Verešová vydala dcéru: Divoký tanec nevesty a vášnivé bozky pod horami
Domáci prominenti
Reese Witherspoon
Pravá blondínka v spoločnosti mladého muža: Fíha, ten je krásny!
Zahraniční prominenti
Anna Šišková s rodinou
Nvotová mala cestu k umeniu ľahšiu ako mama: Šišková ju vidí na inej dráhe! Dorota sa bráni
Domáci prominenti

Zaujímavosti

PRELOMOVÁ operácia mozgu: Lekári
PRELOMOVÁ operácia mozgu: Lekári zničili nádor pomocou lasera a tepla
Zaujímavosti
Najčastejšie mýty o predkožke
Najčastejšie mýty o predkožke penisu: Naozaj tomuto stále veríte aj vy?
vysetrenie.sk
FOTO Hračky z kultovej rozprávkovej
VEĽKÉ ODHALENIE pred premiérou TOY STORY 5: Woodyho ikonická hláška MÁM V ČIŽME HADA nie je výmysel!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Bojnice majú nový prírastok: Pandia mama Bambu porodila dve mláďatá
Zaujímavosti

Dobré správy

Myslíte si, že ste
Myslíte si, že ste len unavení? Odborníčka varuje pred príznakmi, ktoré Slováci často ignorujú
vysetrenie.sk
Myslíte si, že sa
Táto banka má službu, o ktorej väčšina Slovákov netuší: Poznáte ju?
Domáce
Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
FOTO Slováci objavujú svoju novú
Slováci majú favorita letnej sezóny: Pochvaľujú si ceny, služby aj možnosti pre rodiny
Domáce

Ekonomika

Platíte kartou alebo mobilom? Pozor, mnohí Slováci netušia, čo si obchodník nesmie dovoliť!
Platíte kartou alebo mobilom? Pozor, mnohí Slováci netušia, čo si obchodník nesmie dovoliť!
Optický klam verejných financií: Fico vidí nízky dlh, analytici starnúcu ekonomiku v pasci. Kde je pravda?
Optický klam verejných financií: Fico vidí nízky dlh, analytici starnúcu ekonomiku v pasci. Kde je pravda?
Volkswagen v najväčšej kríze od roku 2010: Masívne škrty, riziko aj pre Slovensko!
Volkswagen v najväčšej kríze od roku 2010: Masívne škrty, riziko aj pre Slovensko!
Slovalco a ďalší giganti majú zelenú: Vláda im odklepla lacnejšiu elektrinu!
Slovalco a ďalší giganti majú zelenú: Vláda im odklepla lacnejšiu elektrinu!

Šport

Česko – Mexiko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Česko – Mexiko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Debut na lavičke Slovana úspešný: Yaya Touré začal novú éru slovenského majstra víťazne
Debut na lavičke Slovana úspešný: Yaya Touré začal novú éru slovenského majstra víťazne
Slovensko
Škótsko – Brazília: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Škótsko – Brazília: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Juhoafrická republika – Južná Kórea: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Juhoafrická republika – Južná Kórea: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
Predstavujeme
FOTO: Mercedes VLE - na dlhé trasy s elektrickým MPV?
FOTO: Mercedes VLE - na dlhé trasy s elektrickým MPV?
Predstavujeme
Križovatka D1 s D4 je komplet
Križovatka D1 s D4 je komplet
Doprava
FOTO: Mercedes-AMG GLE a GLS už aj s mocným osemvalcom
FOTO: Mercedes-AMG GLE a GLS už aj s mocným osemvalcom
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Študenti, pri brigáde môžete ušetriť na odvodoch. Stačí urobiť jeden krok
Študenti, pri brigáde môžete ušetriť na odvodoch. Stačí urobiť jeden krok
Som študent
MŠVVaM: Nový národný projekt podporí zodpovedné využívanie AI v školách
MŠVVaM: Nový národný projekt podporí zodpovedné využívanie AI v školách
Domáce
Networking na terase: Od princeznej ku kráľovnej biznisu. Inšpirujte sa letným večerom plným ženského lídershipu
Networking na terase: Od princeznej ku kráľovnej biznisu. Inšpirujte sa letným večerom plným ženského lídershipu
Motivácia a inšpirácia
Zasubmituj mi ten report asap: Malý slovník korporátnej slovenčiny, ktorej nikto mimo kancelárie nerozumie
Zasubmituj mi ten report asap: Malý slovník korporátnej slovenčiny, ktorej nikto mimo kancelárie nerozumie
O práci s humorom

Varenie a recepty

Neprekonateľný marhuľový džem podľa prababky bez gelfixu a chémie
Neprekonateľný marhuľový džem podľa prababky bez gelfixu a chémie
Hrnčeková liata buchta s tvarohom. Cesto vylejete na plech, pridáte suroviny a máte hotovo.
Hrnčeková liata buchta s tvarohom. Cesto vylejete na plech, pridáte suroviny a máte hotovo.
6 overených receptov na domáce dresingy. Lepšie v obchode nekúpite
6 overených receptov na domáce dresingy. Lepšie v obchode nekúpite
Rady a tipy
9 bylín svätojánskej noci: Viete, prečo majú až trojnásobnú silu?
9 bylín svätojánskej noci: Viete, prečo majú až trojnásobnú silu?
Rady a tipy

Technológie

Populárna aplikácia z Google Play šírila bankový trojan. Mala viac ako 100 tisíc stiahnutí a tvárila sa ako obyčajný čítač dokumentov
Populárna aplikácia z Google Play šírila bankový trojan. Mala viac ako 100 tisíc stiahnutí a tvárila sa ako obyčajný čítač dokumentov
Aplikácie a hry
NATO a Ukrajina začali hľadať zbraň na „vypnutie“ ruských letísk. Rusko má zastaviť ešte predtým, než jeho lietadlá vzlietnu
NATO a Ukrajina začali hľadať zbraň na „vypnutie“ ruských letísk. Rusko má zastaviť ešte predtým, než jeho lietadlá vzlietnu
Armádne technológie
VIDEO: Ukrajina zničila ruské neznáme námorné drony. Oveľa zaujímavejšie bolo ale to, čo niesli na palube, ukazuje to na slabinu Moskvy
VIDEO: Ukrajina zničila ruské neznáme námorné drony. Oveľa zaujímavejšie bolo ale to, čo niesli na palube, ukazuje to na slabinu Moskvy
Armádne technológie
Batérie boli najväčšou brzdou elektrických lietadiel. Nová technológia im môže otvoriť cestu k letom dlhým až 1 000 kilometrov
Batérie boli najväčšou brzdou elektrických lietadiel. Nová technológia im môže otvoriť cestu k letom dlhým až 1 000 kilometrov
Technológie

Bývanie

Je nová, ale do prostredia hôr ticho zapadla. Po rokoch je z chalupy zas krásne miesto, kde sa dá zabudnúť na stres
Je nová, ale do prostredia hôr ticho zapadla. Po rokoch je z chalupy zas krásne miesto, kde sa dá zabudnúť na stres
Tieto rastliny vydržia sucho aj horúčavy a aj v extrémoch môžu krásne zakvitnúť! Čo vysadiť do slnečnej páľavy?
Tieto rastliny vydržia sucho aj horúčavy a aj v extrémoch môžu krásne zakvitnúť! Čo vysadiť do slnečnej páľavy?
Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
Poznáme víťaza súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 €! Pozrite sa, kto zvíťazil
Poznáme víťaza súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 €! Pozrite sa, kto zvíťazil

Pre kutilov

Žltnú vám listy na cesnaku? Takto spoznáte, že musí ísť urýchlene zo zeme
Žltnú vám listy na cesnaku? Takto spoznáte, že musí ísť urýchlene zo zeme
Záhrada
Zapli ste v horúčavách klimatizáciu a vyvalil sa zápach? Vyčistite ju bez servisáka za 15 minút
Zapli ste v horúčavách klimatizáciu a vyvalil sa zápach? Vyčistite ju bez servisáka za 15 minút
Vykurovanie
Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Okrasná záhrada
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Daní muži majú vraj najvyššie libido: Túžbu dávajú najavo úplne odlišne
Partnerské vzťahy
Daní muži majú vraj najvyššie libido: Túžbu dávajú najavo úplne odlišne
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Za platbu v hotovosti
Domáce
Za platbu v hotovosti vám hrozí pokuta až 10-tisíc eur! Na TOTO si dajte pozor
Leto v znamení festivalov
Domáce
Leto v znamení festivalov a stanovačiek sa blíži: Powerbanka je povinná výbava! Na ktorú sa dá spoľahnúť, prezradí dTest
Bývalá starostka z mexika
Zahraničné
Bývalá starostka rozvášnila davy pikantnou fotkou z MS vo futbale! Vytasila sexi DEKOLT, aktivistov pobúrila
Airbus A-380 spoločnosti Emirates
Zahraničné
Šok pri kontrole: Práve TIETO dopravné lietadlá majú trhliny na krídlach! Úrady zasiahli

Ďalšie zo Zoznamu