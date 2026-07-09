Lúpežné PREPADNUTIE čerpacej stanice! Predavačke sa vyhrážali zbraňou, po páchateľoch pátrajú

BLATNÉ - Čerpaciu stanicu v obci Blatné dnes v noci lúpežne prepadli, predavačke sa vyhrážali zbraňou a žiadali peniaze. Po totožnosti páchateľov policajti intenzívne pátrajú.
Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Senci vyšetrujú okolnosti lúpežného prepadnutia čerpacej stanice, ku ktorému došlo vo štvrtok krátko pred 02.00 h na čerpacej stanici v katastri obce Blatné. Informuje o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
"Podľa doterajších informácií dvaja maskovaní muži doposiaľ neznámej totožnosti vošli do vnútorných priestorov čerpacej stanice, pričom jeden z nich bol ozbrojený a pod hrozbou zbrane žiadal od predavačky vydanie finančnej hotovosti. Bližšie okolnosti spáchania skutku sú predmetom vyšetrovania," uvádza policajný hovorca s tým, že k zraneniu osôb nedošlo.
"Zo strany vyšetrovateľa bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže," konštatuje Szeiff a dodáva, že presné príčiny a okolnosti sú predmetom vyšetrovania. Po totožnosti páchateľov policajti intenzívne pátrajú.