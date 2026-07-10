Česká vláda schválila ďalšie milióny pre Ukrajinu: Pôjdu na nákup amerických zbraní

PRAHA - Česko prispelo do iniciatívy na financovanie amerického vojenského vybavenia pre Ukrajinu sumou približne 140 miliónov českých korún (5,8 milióna eur), pričom tento krok je nezvratný, uviedol v piatok predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomio Okamura po rokovaní s premiérom Andrejom Babišom. Informujú správy portálov Novinky.cz a idnes.cz.
Namiesto zasadnutia koaličnej rady, na ktorom sa malo v piatok riešiť predovšetkým zapojenie Českej republiky do iniciatívy PURL, v rámci ktorej európski spojenci nakupujú americké zbrane pre Ukrajinu, sa stretli len v užšom zložení. Okrem Babiša a Okamuru sa na zasadnutí zúčastnil aj minister priemyslu Karel Havlíček.
Babiš predtým pre Českú televíziu uviedol, že pôvodne plánované zasadnutie koaličnej rady zrušili pre ospravedlnenú neúčasť viacerých politikov vrátane ministra zahraničných vecí Petra Macinku, ministerky financií Aleny Schillerovej a predsedu poslaneckého klubu SPD Radima Fialu.
Portál idnes.cz informoval, že Babiš rokoval s Okamurom takmer dve hodiny. Šéf SPD následne novinárom oznámil, že vláda vyčlenila do systému PURL 140 miliónov korún a že ide o nezvratný krok.
Macinka v utorok pred summitom Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare oznámil, že Česko sa do projektu zapojí jednorazovou sumou. Vo štvrtok v rozhovore pre Českú televíziu uviedol, že ČR už peniaze na túto iniciatívu poslala. Príspevok však podľa ministra neznamená zmenu postoja vlády voči Ukrajine. „V porovnaní s ostatnými krajinami, ktoré takmer všetky prispeli, ide o zanedbateľnú sumu, symbolický príspevok. Peniaze by inak smerovali na nejaké ťažko určiteľné veci, o ktorých by rozhodovali nejaké ukrajinské subjekty. Mal som možnosť tieto peniaze len presmerovať tak, aby nešli na Ukrajinu, ale do amerického fondu a na určité účely,“ povedal šéf diplomacie.
Okamura sa však proti spomínanej iniciatíve ohradil. „SPD zásadne nesúhlasí s účasťou Českej republiky na iniciatíve, na základe ktorej budú európske krajiny nakupovať americké zbrane pre Ukrajinu,“ uviedol vo štvrtok na Facebooku. Nepáčilo sa mu, že rozhodnutie nebolo prediskutované práve na zasadnutí koaličnej rady.
Macinka tvrdil, že Okamurovi túto vec „vysvetlil“. Podobne chcel v piatok postupovať aj Babiš. „Vysvetlím to pánovi Okamurovi, zrejme tomu nerozumie,“ povedal, a zdôraznil, že tento spor nemá potenciál ohroziť vládnu spoluprácu. Podľa premiéra ide o peniaze, ktoré vyčlenila bývalá vláda Petra Fialu pre Ukrajinu. Babiš dodal, že je to smiešna a len jednorazová čiastka.