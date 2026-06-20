Smrť novinára v Gaze: Izrael ho označil za teroristu Hamasu

JERUZALEM - Izraelská armáda v sobotu oznámila, že pri jej útoku v Pásme Gazy zahynul novinár televízie al-Džazíra. Podľa jej vyjadrenia išlo o „teroristu z (palestínskeho militantného) hnutia Hamas“, informuje agentúra AFP.
„Izraelské obranné sily (IDF) potvrdzujú, že vykonali útok na Ahmeda Wišáha, ktorý bol teroristom z hnutia Hamas,“ povedal pre AFP armádny hovorca. Dôkazy, ktorými by podporil tvrdenia o zabitom mužovi však neposkytol. Dodal iba, že „bude vydané vyhlásenie s ďalšími podrobnosťami“.
Stanica al-Džazíra incident potvrdila krátko predtým. „Ahmed Wišáh, kameraman televízie al-Džazíra, bol zabitý počas izraelského leteckého útoku, ktorý bol zameraný na dom v utečeneckom tábore Burajdž v strednej časti Gazy,“ uviedla na svojej webovej stránke.