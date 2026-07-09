Nočná mora slovenských dovolenkárov: Plážoví zlodeji pritvrdzujú, na toto si dajte v Chorvátsku pozor

ZÁHREB - S príchodom horúcich letných dní a plnej turistickej sezóny ožívajú nielen obľúbené európske letoviská, ale aj organizované skupiny kriminálnikov. Preplnené pláže a historické uličky plné nepozorných turistov predstavujú ideálne prostredie pre zlodejov a vreckárov. Polícia v najnavštevovanejších destináciách preto vydala naliehavé varovania pred plážovou kriminalitou, ktorá dokáže v priebehu niekoľkých sekúnd premeniť vysnívanú dovolenku na absolútnu nočnú moru.
Chorvátska polícia hlási od začiatku júla výrazný nárast prípadov takzvaného letného zločinu. Práve veci ponechané bez dozoru na dekách a ležadlách sú pre zlodejov najľahšou korisťou. Podľa vyjadrenia Istrijskej policajnej správy bolo v uplynulých dňoch zaznamenaných množstvo krádeží, pričom obeťami sa stali domáci aj zahraniční dovolenkári. Informuje o tom portál Dnevnik.
Zlodeji sa zameriavajú na všetko, čo má nejakú hodnotu. Z pláží najčastejšie miznú peňaženky s hotovosťou a osobnými dokladmi, značkové tašky, smartfóny, smart hodinky, drahé slnečné okuliare či šperky. Kriminálnici pritom splývajú s davom – často dlhší čas sedia na pláži ako bežní rekreanti a sledujú správanie okolitých ľudí. Akonáhle celá rodina odíde naraz do mora, zlodej využije príležitosť a v priebehu okamihu berie pripravenú korisť.
V Španielsku útočia organizované gangy vreckárov
Podobne alarmujúca situácia je aj na španielskom ostrove Mallorca, ktorý patrí k najvyhľadávanejším stredomorským destináciám. Sociálne siete zaplavili príbehy, ktoré opisujú mladé organizované skupiny vreckárov priamo v hlavnom meste Palma. Väčšinou skupiny mladých ľudí obkľúčia starší manželský pár a bez ich vedomia im vyťahujú cennosti z vreciek a tašiek. Upozornil na to New York Post.
Odborníci na bezpečnosť upozorňujú, že vek obetí nehrá pre zločincov kľúčovú rolu. Rozhodujúcim faktorom je nepozornosť a znížená ostražitosť. Zlodeji vyhľadávajú ľudí, ktorí sú viditeľne dezorientovaní, preťažení nákupnými taškami, fotografujú si pamiatky alebo sú pod vplyvom alkoholu v baroch, kde dramaticky klesá sledovanie okolia.
Ako ochrániť svoj majetok na dovolenke?
Chytenie plážových zlodejov a vreckárov je pre políciu mimoriadne náročné, keďže sa neustále presúvajú z miesta na miesto a striedajú letoviská. Zodpovednosť tak zostáva najmä na samotných turistoch. Bezpečnostné zložky preto sformulovali niekoľko kľúčových pravidiel, ako minimalizovať riziko krádeže:
- Na pláž nenoste veľké obnosy peňazí, drahé šperky ani zbytočnú elektroniku. Berte len to najnutnejšie.
- Strategické balenie: Ak už cennosti na pláž vezmete, nenechávajte ich na vrchu tašky. Schovajte ich na dno, prípadne zabaľte do uteráka či oblečenia.
- Striedanie pri kúpaní: Nikdy neodchádzajte do vody celá skupina naraz. Vždy by mal pri veciach zostať aspoň jeden človek, prípadne požiadajte o dohľad dôveryhodné osoby.
- Bezpečné nosenie v meste: V preplnených historických centrách používajte tašky cez rameno (cross-body) s bezpečnostným zapínaním a cenné veci majte v predných vreckách, nie v ruksakoch na chrbte.
- Pozor na kaviarne: Nikdy nenechávajte mobilné telefóny a peňaženky voľne položené na stoloch reštaurácií a terasových kaviarní.