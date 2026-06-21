BRUTÁLNA vražda školáčky (†14): Jej polonahé telo našli v lese obklopené kondómami! ŠOKUJÚCE zistenia

FOZ DO IGUACU - Brazílska polícia vyšetruje brutálnu smrť 14-ročnej školáčky, ktorej polonahé telo objavili v lesnatom poraste neďaleko mesta Foz do Iguaçu. Miestni obyvatelia ešte pred nálezom počuli hádku a zúfalé volanie o pomoc. K vražde sa mal priznať jej kamarát.
Telo Iasmyn Eckhardt da Silva našiel 14. júna miestny obyvateľ na pozemku pri križovatke ulíc Avenida Sabia a Rua Sergio Gasparetto, píše portál Daily Star. O náleze okamžite informoval políciu, ktorá miesto uzavrela a privolala forenzných expertov. Vyšetrovatelia uviedli, že dievča utrpelo vážne poranenia hlavy a tváre. Podľa predbežných zistení ide o prípad vraždy. Vedúci vyšetrovania Marcelo Pereira Dias potvrdil, že telo sa nachádzalo v zalesnenej oblasti a nieslo známky násilia. V blízkosti obete sa našiel aj kus betónu so stopami krvi, ktorý mohol byť použitý ako vražedná zbraň.
Správa vedeckej polície neskôr potvrdila, že príčinou smrti bolo traumatické poranenie mozgu spôsobené údermi tupým predmetom. Vyšetrovatelia zároveň preverujú aj možnosť sexuálneho trestného činu. Na mieste činu sa našli viaceré dôkazy vrátane kondómov, ktoré momentálne podrobujú analýze. Svedkovia polícii povedali, že v skorých ranných hodinách počuli hádku a následne zúfalý krik o pomoc.
Polícia zadržala podozrivého, k vražde sa priznal
Polícia počas vyšetrovala zadržala 18-ročného mladíka, ktorý bol podľa vyšetrovateľov blízkym priateľom obete. Počas výsluchu sa k vražde 14-ročnej Iasmyn Eckhardt da Silva priznal, píše portál Brasil 247. K identifikácii podozrivého pomohli zábery z bezpečnostných kamier v okolí miesta činu. Vyšetrovatelia na nich zachytili, ako dievča prichádza do oblasti v spoločnosti muža, ktorého neskôr rodina identifikovala ako jej blízkeho priateľa.
Policajti následne pri domovej prehliadke našli mobilný telefón obete aj jej šľapky. Zaistili tiež oblečenie, ktoré mal podozrivý údajne na sebe v deň vraždy. Na odeve sa nachádzali stopy krvi a bol odoslaný na forenzné skúmanie. Podľa vyšetrovateľa Marcela Pereiru Diasa mladík tvrdí, že Iasmyn zabil, pretože sa domnieval, že naňho pripravuje pascu. Túto verziu však rodina dôrazne odmieta. Príbuzní tvrdia, že podozrivý bol dôveryhodným známym rodiny a často navštevoval ich domácnosť.
Počas výsluchu sa mladík priznal, že dievča vylákal do lesného porastu pod zámienkou, že si potrebuje vyzdvihnúť drogy. Následne ju podľa vlastných slov napadol tehlou. Vyšetrovateľ uviedol, že obeť utrpela najmenej štyri údery do zátylku a bočnej časti hlavy, pričom zraneniam na mieste podľahla.
Sexuálne násilie odmieta
Podozrivý tvrdí, že konal sám, popiera akékoľvek sexuálne násilie a uvádza, že po čine zostal na mieste približne 40 minút a potom odišiel. Tvrdí ale, že dievča ostalo oblečené. Polícia však naďalej preveruje všetky okolnosti prípadu vrátane možnosti účasti ďalších osôb. Vyšetrovatelia plánujú analyzovať ďalšie kamerové záznamy, aby presne zrekonštruovali pohyb obete a podozrivého pred vraždou. Mladík je momentálne vo vyšetrovacej väzbe a čelí obvineniam z vraždy a krádeže. Polícia očakáva, že vyšetrovanie uzavrie v priebehu najbližších dní.
Teta zosnulej Elizani Rotela opísala smrť svojej netere ako mimoriadne krutý čin. „Iasmyn bola brutálne zavraždená. Neexistuje žiadny dôvod, ktorý by mohol ospravedlniť taký krutý zločin voči dievčaťu, ktoré malo celý život pred sebou,“ uviedla. Rodina podľa nej poskytuje polícii všetky informácie, ktoré by mohli pomôcť objasniť okolnosti tragédie. Iasmyn by mala 9. júla 15 rokov. Po vykonaní pitvy bolo jej telo odovzdané rodine a posledná rozlúčka sa uskutočnila 15. júna na mestskom cintoríne São João Batista.