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Trump telefonoval s Netanjahuom, oboznámil ho s krokmi USA v Perzskom zálive

Americký prezident Donald Trump (vpravo) a izraelský premiér Benjamin Netanjahu počas stretnutia v sídle Mar-a-Lago na Floride.
Americký prezident Donald Trump (vpravo) a izraelský premiér Benjamin Netanjahu počas stretnutia v sídle Mar-a-Lago na Floride. (Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon)
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TASR

JERUZALEM/WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok telefonicky informoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o operáciách USA v Perzskom zálive, oznámil Netanjahuov úrad. Informuje o tom agentúra AFP a portál denník The Jerusalem Post.

„V rámci nepretržitého kontaktu“ medzi oboma lídrami „prezident Trump oboznámil predsedu vlády s krokmi Ameriky v Zálive,“ uviedla Netanjahuova kancelária v príspevku na sociálnej sieti X. Netanjahu hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom telefonicky vo štvrtok neskoro večer, potvrdila kancelária predsedu vlády v nočnom vyhlásení s tým, že išlo o súčasť prebiehajúcej koordinácie medzi oboma krajinami.

Trump informoval Netanjahua aj o amerických útokoch na iránske ciele. Netanjahu zasa varoval Trumpa pred schválením dohody o predaji stíhačiek F-35 Turecku. Netanjahu otvoril aj tému vyjadrení tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana „namierených proti existencii štátu Izrael“ a poukázal na potrebu vytvorenia bezpečnostných zón pozdĺž izraelských hraníc, dodáva Jerusalem Post.

Viac o téme: Donald TrumpBenjamin NetanjahuPerzský záliv
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