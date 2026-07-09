Rodina sa niekoľko dní neozývala, ŠOKUJÚCI pohľad po vstupe do domu! Matku a jej dve deti našli MŔTVE, vrah na úteku

GREAT DENHAM - V britskom Great Denhame sa odohrala šokujúca tragédia. Keď sa rodina niekoľko dní neozývala, prišli prvé obavy. Tie sa potvrdili po násilnom vstupe polície do domu, kde našli telo matky a jej dvoch detí. Podozrivý, ktorý je známy obetí, stihol utiecť z krajiny.
Rodina z britskéhov grófstva Bedfordshire bola nezvestná niekoľko dní, čo vyvolalo obavy príbuzných a známych. Po nahlásení zmiznutia začali policajti preverovať okolnosti a následne násilím vstúpili do domu na Carnoustie Drive, kde objavili telá všetkých troch obetí, píšu noviny The Sun.
Polícia z Bedfordshire uviedla, že podozrivý bol známy obetí a je kľúčovou osobou v „mimoriadne komplexnom vyšetrovaní“. Vyšetrovatelia majú informácie, že muž už opustil Spojené kráľovstvo a je na úteku.
Asistent náčelníka polície John Murphy označil prípad za „hlboko znepokojujúci“. „Naše myšlienky sú s rodinou a všetkými, ktorých sa táto tragédia dotkla. Uvedomujeme si, že to vyvolá obavy v miestnej komunite aj mimo nej. Sme na začiatku mimoriadne náročného vyšetrovania a venujeme mu všetky potrebné zdroje,“ uviedol. Murphy potvrdil, že vyšetrovanie vedú spoločné tímy závažnej kriminality z Bedfordshire, Cambridgeshire a Hertfordshire.
Zverejnili fotografiu a identitu podozrivého
Polícia zverejnila aj zábery z kamery, na ktorých je zachytený muž hľadaný v súvislosti s trojnásobnou vraždou. Ide o 45‑ročného Ndodanu Mkhanyisiho Tshumu, známeho aj ako Mark, pochádzajúceho z Bedfordu. Podľa vyšetrovania odletel v sobotu 4. júla z letiska Heathrow na britský pas a momentálne sa nachádza v Zimbabwe. Je britským občanom so zimbabskými koreňmi.
Polícia vyzvala Tshumu, aby sa vzdal. „Náš odkaz pre Marka je jednoduchý. Vkladáme do tohto vyšetrovania všetku silu zákona. Nájdeme ťa. Kriminálne vyšetrovanie nepozná hranice,“ uviedli vyšetrovatelia, ktorí spolupracujú s národnými aj medzinárodnými agentúrami.
Obeťami sú milovaná matka a dve dcéry, ktoré boli v škole obľúbené
Hoci formálna identifikácia ešte neprebehla, polícia zverejnila mená obetí, aby pripomenula, že za prípadom stoja predovšetkým tri nevinné životy. Ide o Nothabo Zandile Tshuma (42), známu ako Zandile, a jej dcéry Natalie (15) a Nala (5).
Obe dievčatá navštevovali miestne školy, ktoré zverejnili dojímavé vyjadrenia. Riaditeľka Pilgrims Pre Prep School opísala malú Nalu ako „slnečný lúč“, ktorý prinášal radosť každý deň. „Bola zvedavá, veselá, pozitívna a mala úžasný zmysel pre humor. Prinášala teplo a šťastie všade, kam prišla,“ uviedla.
Bedford Girls’ School, kde študovala Natalie, ju označila za talentovanú, obľúbenú a plnú života. „Bola nadaná, milovala tanec, hudbu aj šport. Mala pozitívny vplyv na každého, koho stretla,“ povedala riaditeľka Gemma Gibson. Smrť Natalie, jej matky a mladšej sestry označila za „devastujúci šok“ pre celú školu aj komunitu.
Rodina obetí po tragédii zverejnila vyhlásenie, v ktorom poďakovala verejnosti za modlitby, slová útechy a podporu. Požiadali o trpezlivosť, keďže okolnosti úmrtí sú predmetom vyšetrovania a pohrebné informácie zatiaľ nemôžu zverejniť. Zároveň spoločne s políciou vyzvali médiá aj verejnosť, aby rešpektovali ich súkromie a nešírili neoverené informácie.