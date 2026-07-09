Stačilo málo a oheň mohol pohltiť bytovku: Požiar v Bratislave napáchal škodu za 300-tisíc eur

BRATISLAVA - Hasiči v stredu (8. 7.) zasahovali pri požiari kontajnerového stojiska na Frankovskej ulici v Bratislave. Ten sa rozšíril aj na fasádu bytového domu. Pri udalosti sa nikto nezranil. Škodu po incidente predbežne vyčíslili na asi 300.000 eur. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
„Požiar sa z kontajnerového stojiska rozšíril na fasádu päťpodlažného bytového domu. Vďaka zatepleniu objektu minerálnou vlnou sa však nerozšíril na vyššie podlažia. Hasiči požiar zlikvidovali, skontrolovali dotknuté byty a objekt odvetrali. Do jedného z bytov sa cez pootvorené okno dostali splodiny horenia, samotný požiar však interiér nezasiahol. Poškodené boli aj tri okenné výplne,“ priblížil. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. „Pri udalosti sa nikto nezranil. Predbežná výška škody spôsobenej požiarom bola vyčíslená na približne 300.000 eur,“ dodali hasiči.